Kauza „zm*d Nohavica“: Hollanovy brněnské nohavice. Malý politruk. Pamětník má pocit, že se vrátila totalita

Foltán hned na začátku míní, že na Nohavicu jsou „brněnské Hollanovy nohavice krátké“. Podle něho se podobné kampaně většinou rozjíždějí před volbami a nyní se chystají dvoje, senátní a krajské, nemluvě o parlamentních za rok. „Některá individua, partičky, a jiné struktury opráší dehonestační, diskreditační, apod. techniky a na vybrané oběti si začnou řešit své zpravidla totálně zištné cíle, podle zpravidla totálně zištných zadání,“ tvrdí a dodává, že na Nohavicu už takto mířily dvě kampaně, jedna při předávání vyznamenání od prezidenta Zemana a druhá při udílení Puškinova metálu. Anketa Chcete, aby Česká republika ratifikovala Istanbulskou úmluvu? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 11810 lidí

„Většinou probíhaly v MSM (masmediální mainstream) a v synergických oblastech mediální kolaborace (rozuměj spolupráce – aby nebylo nejasno, že). Byly na to už tehdy různé ohlasy z různých stran. Tehdy jsem to u obou kampaní ponechal bez komentáře. Teď už je to potřetí za relativně nedlouhou dobu, takže to už je skoro důvod něco k tomu říct i z vlastní zkušenosti,“ prohlašuje Foltán s tím, že osobní zkušenost má bohatou.

„Mám s perzekucí, šikanou, i s mediálními štvanicemi už dostatek svých osobních zkušeností. A nikomu bych to nepřál. Takže to nepřeju ani Nohavicovi, ať je podle kohokoliv jaký je. Bohužel z některých těch neo-totalitních metod a praktik se tu pomalu a plíživě stal trend. A lidé i národ jako takový by tedy měli být velmi ostražití. A pak i velmi nekompromisní. Jakoby nás někdo vmanipuloval nazpátek do atmosféry a situace druhé poloviny osmdesátých let. Sice by někdo možná mohl i sarkasticky zavtipkovat, že relativně jakoby mládneme v tom takzvaném čase, ale ta symbolika těch čísel není kdoví co,“ říká člen Rady ČTK.

A jmenuje rok 1985. „Já byl už čtvrtým rokem na volné noze coby profesionální písničkář, nicméně už po několika zákazech jsem přikuloval sudy ve sklepě pivecu na Oltecu, přeloženo z hantecu do češtiny v pivovaru na Starém Brně, zatímco na Ostravsku teprve tehdy začínaly hrát ony pozdější folkové hvězdy. A pak i jinde svazácky dotačně rozkvétaly i ty další folkové protěže,“ uvádí svou zkušenost a dodává, že mu bylo jasné, že tato scéna je pod hledáčkem StB. „Jen skutečně naivní idiot by se blamoval, že kontaminace konfidentstvím se tehdejšímu folku vyhne,“ konstatuje. Foltán prý tehdy uměl odhadnout, kdo byl kdo.

Vztahy dle něj byly různé, navíc jsou písničkáři trochu jiní povahově. „Já byl vždycky tak trochu nad věcí. A snažil jsem se pomáhat, kde se dalo. Jenže jen málokdy se mi to pak nevymstilo. C´est la vie. Jediný z celé té tuzemské folkové scény, kdo mě nikdy nezklamal ani nepodrazil, a s kým jsem si hned skoro ve všem rozuměl, tak to byl Karel Kryl, přestože on byl hvězda číslo jedna. Ale vůči mně osobně se nikdy tak nechoval. Naopak. Táhli jsme to hned od začátku devadesátých let spolu za jeden provaz. Třeba odpor proti rozbití Československa, ale i proti drancování a rozkradení republiky. Tím jsme se zakrátko dostali do situace, které jsme asi dost přiléhavě říkali klatba a interdikt. Já to říkám pořád, kudy chodím, že Karel Kryl je svým odkazem a významem pro tenhle lid a národ něco jako Mistr Jan Hus,“ chválí Foltán zesnulého zpěváka.

Kryl podle něho měl výhrady a odstup k Nohavicovi kvůli spolupráci. „Často jsme to spolu mezi čtyřma očima probírali. A nejenom to. Karel si hned zpočátku ty věci potřeboval ujasnit a tak se hodně ptal. Já o tom za ta léta dost věděl a tak jsem Karlovi na ty jeho otázky odpovídal v souladu se skutečností. Některé informace byly pro Karla i hodně tvrdým poznáním.“

Podle Foltána však taková byla realita. „Po pravdě řečeno, tehdy tu bylo víc lidí, co v úkole škodili kde mohli té mojí takzvané ‚kariéře‘. Každý z nějakých svých důvodů. A nejeden z nich se při tom právě za Nohavicu dost zbaběle schovával. Takže když se mě Karel Kryl po převratu ptal i na tyhle věci, snažil jsem se ho i v tom tak trochu přibrzdit, i s pomocí relace těch subjektivních a objektivních faktorů,“ dodává.

Probrali prý i to, že „kontaminanti“, narozdíl od některých jiných, neměli na polistopadový vývoj skoro žádný vliv.

„Vzhledem k té své vlastenecké pozici, co Karel tehdy nekompromisně zastával, konkrétně pro něj tu hrozilo větší nebezpečí od lidí řekněme z extravilánu. Jestli se to tak dá říct, tak já osobně jsem Nohavicovi takzvaně odpustil hned po převratu. A snažil jsem se přivést k tomu i Karla – v jeho vlastním zájmu. Protože ta hlavní Karlova mise tady spočívala v podstatnějších věcech. A nebylo dobré ztrácet se v labyrintu subjektivních pastiček a nastražených šidítek, co měly našince zavést do bludiště a obludiště žabomyších válek o ničem a od ničeho k ničemu. To by se jim líbilo. Ale my jsme nebyli zase až tak blbí, jak si oni mysleli,“ svěřil se písničkář.

Doufá, že blbost se většině lidí vyhne i teď, když „kdosi“ účelově „mediálně menstuuje“, ale technika kampaně se prý vylepšuje. „Za ty zhruba tři roky během těch tří anti-kampaní se společným jmenovatelem Nohavica už tu k nějakému posunu dochází,“ říká.

„Jen tak pro příklad si stačí srovnat, jak jistá (tehdy ještě značná, resp. značně přemedializovaná) část kulturní fronty reagovala na ten řád a pak i na tu cenu, co tehdy Nohavica dostal v Praze, no a poté i v Rusku. Objektivně s nadhledem a s odstupem řečeno to byla totální prohra té části té kulturní fronty, o které tu byla ta zmínka. Prostě udělali chybu jak vystřiženou z učebnice Malý politruk, strana dvě. Loutkovodiči té fronty zkusili šachovou vidličku, např. dáma věž, kůň střelec, a podobně, ale velmi špatně. Na hony daleko z toho jak sláma z bot vyčuhoval záměr poškodit prezidenta Zemana, jehož mimochodem už nelze víc poškodit, než ho ta fronta za ta léta poškodila,“ usuzuje člen Rady. Podle něho tehdy „holubí letka“ oklovávala Nohavicovi kotníky, protože výše nedosáhla.

„U mě osobně tím Nohavica vyrostl v ceně. Nebál se jít na Hrad a ten řád převzít. A nesnížil se ani k laciné popularitě u té části oné kulturní fronty odmítnutím toho řádu. Dalo by se to ještě dál a porůznu komentovat, ale stačí jen pár slov k té proceduře, o níž kdekdo z té jejich holubí letky nemá tušení, že. Totiž ty řády na Hrad navrhuje víc orgánů, mimo jiné i jedna komise ze Sněmovny a další složky. To není hraběcí vrtoch jednoho Trautenberga.

No, a i kdybych snad přehlédl tu jejich neznalost procedury, tak Nohavica si ty metály zcela nepochybně odpracoval a zasloužil. Jak od prezidenta Zemana, tak poté i od prezidenta Putina, a přes to nejede vlak. Tam, kde dneska je, tam se Nohavica musel tvrdě propracovat sám. A ten, kdo dobře zná tohle řemeslo, a kdo v něm i něco dokázal, tak ten se nemusí bát Nohavicovi ty jeho kvality veřejně uznat,“ brání Foltán Nohavicu. Pro korektnost ovšem dodejme, že Hollan neměl s profesionalitou Nohavicy žádný problém, naopak ji ocenil.

Sám Foltán říká, že by mohl Nohavicovi ledacos vyčítat, ale nedělá to, protože je to už 30 let za ním a není to jeho „rozlitý pivo“.

„Brněnská kampaň“ podle něho Nohavicu nepoškodí. „Od počátku je špatně nastavená i realizovaná. Naopak bude kontraproduktivní pro ty struktury, co tu kampaň způsobily a dělají,“ soudí Foltán s malým dovětkem, že by to bylo něco jiného, pokud by bylo cílem zvednout Nohavicovi popularitu. Ale na to to nevypadá.

