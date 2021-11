Každý jedná s Čínou, dílnou světa. S jedinou výjimkou- Českou republikou. Zdeněk Zbořil má obavy

Politolog Zdeněk Zbořil si všímá zvýšené diplomatické aktivity mezi Moskvou a Washingtonem. Předpokládá, že mezi prezidenty USA a Ruska proběhne jednání, na němž se bude řešit řada otázek. Ale o střední Evropu a Česko tu příliš nepůjde. Česká diplomacie by se proto měla přestat dívat jen na Rusko a USA a měla by své obzory opět rozšířit i dál. Do Číny. Zbořil doufá, že příští vláda přestane Čínu vnímat jako nepřítele.

reklama

Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro První zprávy upozornil na zvýšenou aktivitu ruských a amerických diplomatů. Počítá, že dojde ke schůzce i na úrovni nejvyšší, ale otázkou, co se na ní bude řešit. Podle politologa tu příliš nepůjde o střední Evropu.

V Praze by se proto podle Zbořila měli začít zajímat i o to, co se děje v Pekingu, v hlavním městě nejlidnatější země světa.

„A pak je tady velký hráč, kterého sice česká zahraniční politika znevažuje nebo ho nepovažuje za důležitého, který je ale reprezentantem, jak tomu někdo říká, továrny světa, kde se proměňují ekonomické vztahy a kde se neuvěřitelným tempem zvětšuje objem zahraničního exportu a svět se snaží na to nějak reagovat. Kromě jediné výjimky, kterou jsem zatím zaznamenal, a to je Česká republika. Do Číny se nejenom nejezdí, nejenom se s ní nebavíme, ale dokonce děláme, jako kdybychom byli jejich nepřátelé, jako kdyby nám nezáleželo na tom, že s Čínskou lidovou republikou ještě udržujeme diplomatické vztahy,“ uvedl Zbořil.

Celé vyjádření naleznete zde

„Doufejme, že to dopadne dobře a že nový ministr zahraničí České republiky, ať už to bude kdokoliv a reprezentant jakékoliv politické strany, se dokáže rozhlédnout i tímto směrem a že se budeme zajímat o to, zda by ta naše politika zahraniční neměla být jenom jednosměrná. To znamená směřující jen na Západ. Protože málokdy takovou bývala a my jsme přestali přemýšlet, zda by neměla být čtyřsměrná, protože pro Českou republiku a České království a střední Evropu vždycky byly důležité čtyři rozměry: sever, jih, východ a západ,“ připomíná Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: To snad ne, Vystrčile. Zbořil nechce věřit vlastním očím Pokus o převrat? Zděšení. Zbořil a další kolo boje o Zemana Hyeny u špitálu. Zažil jsem... Zbořil jasně o nemocném Zemanovi Zdeněk Zbořil nad výsledky voleb: Trik s rájem bez Babiše. A léta neúspěšného vládnutí ODS jsou zapomenuta

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.