Kdo byl v ČR placen ze zahraničí, aby dehonestoval vybrané lidi? Ševčík vytáhl jména

Ševčík začal svůj výklad připomenutím termínu „zmijí hnízdo“, který se podle něj objevil již před téměř padesáti lety v souvislosti s Churchovým výborem, jenž kritizoval CIA. „CIA byla charakterizována jako hnízdo zmijí, plné hlouposti, zla, neštěstí a neuvěřitelné nezodpovědnosti za budoucí vývoj,“ uvedl. Tento pojem podle něj oživili americký prezident Donald Trump a významný ekonom Jeffrey Sachs.

Sachs, který působí na Kolumbijské univerzitě a dříve byl poradcem šéfa OSN, ostře kritizuje Bidenovu administrativu. „Jeffrey Sachs charakterizoval Bidenovu vládu jako nejhorší vládu Spojených států od velké hospodářské krize,“ řekl Ševčík. Podle něj lze stejnou charakteristiku aplikovat i na českou vládu Petra Fialy. „Fialova vláda je nejhorší vládou od vzniku České republiky, ale v mnohém si nezadá ani s některými vládami za totality, zvláště v přístupu ke svobodě slova, cenzuře a špiclování,“ dodal.

Ševčík dále upozornil na obrovské finanční prostředky, které Spojené státy vynakládají na válečné konflikty. „Jeffrey Sachs říká, že bylo vynakládáno až 1,5 bilionu dolarů ročně na válečnou mašinerii, což je 34,5 bilionu korun. Pro lepší představu – to představuje zhruba 4,5 ročního HDP České republiky,“ vysvětlil. Tyto prostředky podle něj nebyly využívány efektivně, ale naopak sloužily k rozdmýchávání konfliktů po celém světě.

„Jsem rád, že tyto peníze nebudou nadále používány na rozdmýchávání různých konfliktů, které se dějí ve světě. Budou to peníze, které si budou moci použít sami Američané pro své potřeby,“ řekl Ševčík. Dodal, že by to mohlo vést ke snížení deficitu veřejných financí USA, který dosahuje astronomických hodnot. „Je to nejvyšší vnitřní dluh jedné ze světových ekonomik,“ zdůraznil.

Podle něj jsou některé servery a sdělovací prostředky plné „rádoby novinářů“, kteří jsou ochotni likvidovat nejen společnosti, ale i jednotlivce. „V našich podmínkách to asi nejvíc postihne takzvané Centrum pro občanskou společnost, které má nepatřičný název. Američané, kteří tyto finanční prostředky poskytovali, věděli, že jsou používány především pro zpravodajské hry a účely,“ uvedl. Tato organizace podle něj ročně získávala 32 milionů dolarů, což je zhruba 760 milionů korun.

Ševčík zmínil i konkrétní případy českých novinářů a aktivistů, kteří podle něj pobírali finanční prostředky prostřednictvím neziskových organizací. „Víme, že jsou to taková ta uskupení kolem Šafra, Hovorkové, Koutníka, kteří se tímhle způsobem podíleli na dehonestaci jednotlivých osob,“ řekl. Dodal, že podobné praktiky postihly i novináře spojené s Bakalou, ale v jejich případě může dojít k určitým změnám.

Ševčík vyjádřil naději, že současné změny povedou k pročištění situace ve světě. „Věřím, že to pročistí částečně tu situaci, která byla už neúnosná kvůli zasahování z vnějšího prostředí. Pomůže to především samotné Trumpově administrativě bojovat lépe proti deep state,“ řekl.

Zároveň varoval Evropskou unii, aby se poučila z chyb. „Víme, že teď vyplul na povrch fatální skandál, který se týkal umělé popularizace Green Dealu. Byly vynaloženy prostředky ve výši 5,4 miliardy eur na propagaci. Jsem rád, že už nebudou moci být používány na lobbování,“ uzavřel.