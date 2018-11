Kdo je muž, jemuž Slonková s Kubíkem v noci lezli do domu? Seznamte se s manželi Protopopovými

Manžele Protopopovi. Ten, kdo viděl reportáž serveru Seznam Zprávy, už tuší, že Petr Protopopov vezl syna premiéra Andreje Babiše, Andreje Babiše mladšího, na Krym. Sabina Slonková s Jiřím Kubíkem na něj s kamerou nejprve demonstrativně čekali před centrálou Agrofertu v Praze na Chodově, dokonce sehnali figuranta, který se na něj šel do Agrofertu zeptat. Neúspěšně. Proto se oba novináři posléze pokoušeli v nočních hodinách proniknout do jeho bydliště. Aniž to tušili, tak se s ním ve dveřích domu setkali a následně na něj přes ujišťování, že se s nimi bavit nechce, chrlili dotazy na mladého Babiše. To nepřestalo ani poté, co Protopopov nastoupil do auta a snažil se odjet. Akce skončila tím, že jim řekl, že jsou hyeny, když mu nedají pokoj ani v noci, a odjel.

V reportáži jsme se o něm také mohli dozvědět, že prodává kola, a právě na to jej měl figurant Slonkové a Kubíka nalákat. Pak o něm během reportáže ještě zaznělo, že je z Ruska.

Syn Andreje Babiše tvrdí, že jej odvezli proti jeho vůli. Dita Protopopová je lékařka psychiatrička, která je přesvědčena, že Babiš mladší není zdravotně zcela v pořádku a nemůže být vyslechnut v kauze firmy Čapí hnízdo. Do pondělí 12. listopadu byla Protopopová zastupitelkou za hnutí ANO Andreje Babiše staršího na Praze 8. V úterý však svůj mandát složila.

„Kromě toho byla také Protopopová poradkyní na Ministerstvu zdravotnictví a externě radila také přímo někdejšímu ministrovi financí Andreji Babišovi. Jak stojí na stránkách hnutí ANO, je ‚expertkou Ministerstva zdravotnictví na duševní zdraví pro komunikaci s Evropskou unií‘. Měla být také vedoucím gestorem reformy psychiatrické péče v Česku. Seznam uvedl také, že dříve závodila na kole v dresu Agrofert cyklotýmu, který sponzorovala Babišova firma, která je nyní ve svěřeneckém fondu,“ doplnil server Lidovky.cz.

Protopopová působila také v zahraničí, v USA, v Rakousku nebo v Belgii. Jak bylo řečeno, Petr Protopopov je mimo jiné řidičem firmy Agrofert. Andrej Babiš mladší se v reportáži pro server Seznam zprávy.cz netajil tím, že se tohoto pána bojí. „Z toho člověka mám strach. Jeho manželka je psychiatrička… Oni měli velkou důvěru a oni ji zneužili. (…) On mi řekl na Ukrajině: Já i tvůj otec uděláme všechno pro to, abys byl zavřený,“ uvedl Babiš mladší.

