Kdo má zájem na vraždě profláklého dvojitého agenta? Martin Koller staví argumenty proti hlouposti, stádnosti a totalitě

Podíváme-li se na události posledního týdne, je pravděpodobně nejdůležitější vítězství Vladimira Putina v prezidentských volbách. Dále nelze přehlédnout plynovou hysterii v EU a turecký boj za svobodu, demokracii a lidská práva, především Kurdů v Sýrii.

Z hlediska ruských prezidentských voleb není dlouhých řečí třeba. Zasvěcení odborníci předpokládali Putinovo vítězství v rozsahu 70 až 80 % hlasů. Rovněž účast byla velmi vysoká. Bez ohledu na mediální povyk v EU manipulace s volbami nebyla prokázaná, a tam, kde se objevily pochybnosti, byly výsledky zrušeny. Extrémně důležité je, že Putina volilo i mnoho mladých. To znamená, že v Rusku bez ohledu na všemožnou propagandu a zoufalý boj politických neziskovek placených ze zahraničí roste vlastenectví.

Jaký rozdíl od EU a její stále ubožejší mládeže, především mnohých studentů. Je evidentní, že čím mizernější výuka a z ní vyplývající obecný růst hlouposti, tím zároveň horší vztah k vlasti a národu. Další doklad skvělých výsledků českého a nejen českého multikulturního a inkluzivního středního a vysokého školství, především socialistického.

Neúspěšní protikandidáti samozřejmě musejí nějak omluvit svůj neúspěch. Jinak poměrně oblíbený politický komediant Žirinovskij se ohání nevyváženým přístupem médií. Má štěstí, že nešel do voleb v naší baště pravdy a lásky. Kam se hrabou ruská média na naši veřejnoprávní ČT, která za peníze daňových poplatníků řadu let bezostyšně napadá legálně zvoleného prezidenta a předvádí místo zpravodajství kombinaci jednostranné prolhané propagandy a cenzury zaměřené na potlačení a utajení pravdivých informací.

V jedné televizní debatě Žirinovského jeho soupeřka dokonce polila vodou

Neoliberál Javlinskij neúspěšně otravuje na ruské politické scéně již od dob gorbačovské perestrojky. Jaksi mu stále nedochází, že Rusové po „úspěších“ vlády Gorbačova a Jelcina už nemají o západní „podporu“ a vzory ožebračující Rusko žádný zájem. Zvláště když vidí výsledky čínské ekonomické politiky a mohou je porovnat s „úspěchy“ EU, která má 26 milionů nezaměstnaných a většina obyvatel stále více chudne.

Slouha cizáckých zájmů Navalnyj může děkovat bohu, či Putinovi, že nebyl připuštěn k volbám. S ostudou nějakého jednoho procenta či méně od zaplacených voličů by pravděpodobně přišel o podporu ze strany takzvaných západních demokratů a nakonec by musel jít pracovat. Putinův slib, že sníží náklady na zbrojení, dorazil kdekoho z jeho oponentů. Jestřábi z EU a NATO začínají vypadat jako bojechtiví šašci rozhazující peníze daňových poplatníků, v čele se zarostlým politrukem Pavlem a dalšími generály, politiky a mediálními pracovníky reprezentujícími vojenskou a ekonomickou velmoc zvanou Česko.

Znovu lze jen opakovat, že Putin je prezidentem ruského národa a lidu a jednou z nemnoha současných světových i evropských osobností. Kdo z evropských vrcholových politiků je reprezentantem lidu své země, a nikoli cizáckých zájmů, lži a korupce? V Evropě můžeme k Putinovi jako osobnosti přidat našeho a maďarského prezidenta, byť s určitými výhradami, a potom je už jen bruselské a berlínské temno.

Plynová hysterie vládne Evropě

Likvidace dvojitého agenta Skripala poskytla další munici válkychtivé protiruské propagandě. Zároveň marně hledám ruskou. Asi se budu muset poptat Jakuba Jandy a jeho vědecké party. Nikdo sice neví, kdo útok provedl, ale v EU mají samozřejmě jasno. Zvláště když tam vládnou psychotické bezdětné ženštiny, které se nezmohou ani na vlastní názor, jako Mayová, Merkelová, Mogheriniová nebo přes manžela Brigitte Macronová. Za dávných časů před listopadem jsme politicky zapálené nadšence šplhouny, obvykle nepříliš inteligentní, označovali jako ty, kteří mají v hlavě jasno a prázdno. Jasno samozřejmě ideologicky. Přesně tímto způsobem se projevují dlouhodobě mnozí evropští politici. Hloupost, jednotný názor a totalita kráčejí vždy ruku v ruce. Dokladem je současná EU.

Kdysi měli mnozí evropští politici, především v Británii, jasno o chemických zbraních v Iráku a táhli do války. Životy to dodnes zaplatilo více než milion Iráčanů. Žádné chemické ani jaderné zbraně se nakonec nenašly a žádný je po válce ani nehledal a neměl zájem hledat. Mohu to potvrdit z doby svojí mise. Když se objevila poměrně objektivně vyhlížející informace o skladišti zbytkových chemických zbraní ve skladu hutního materiálu na okraji Basry, předal jsem ji a opakovaně urgoval. Naše ani americké velení neráčilo hnout prstem. Moc dobře věděli, že by nic nenalezli, protože irácké chemické zbraně neexistovaly a byl to jen mediální podvod a důvod k vyvolání války.

Stejná je situace v Sýrii, kde dochází k opakovanému obviňování vlády, že používá proti teroristům chemické zbraně. Přitom něco takového dodnes nebylo prokázáno, Sýrie pod mezinárodním tlakem předala svoje chemické zbraně k likvidaci do USA. Nakonec se ukázalo, že ty použité pravděpodobně pocházejí ze Saúdské Arábie. V současnosti se může jednat právě o chemické zbraně, které Sýrie předala k likvidaci a jsou zneužívány proti ní. Takový názor potvrzuje i amatérský vzhled údajné chemické munice, který nemá nic společného s tovární produkcí pro armádu. K tomu si můžeme připomenout, že podle některých našich i zahraničních odborníků a účastníků války v Perském zálivu tam právě armáda USA, nikoli irácká použila nebo nezvládla únik vlastních ilegálních chemických zbraní. Část vojáků s takzvaným syndromem války v zálivu totiž vykazuje symptomy zasažení chemickými zbraněmi.

Obdobná je situace kolem sestřeleného jihokorejského letadla nad Ukrajinou. Divoká mediální kampaň s výkřiky „Putine, vrať mi moje děti“. Dodnes se přes veškerou snahu neprokázalo, kdo letadlo sestřelil, což je už samo o sobě více než podezřelé. Jak jsem již tehdy psal, nebude to zjištěno dlouhá léta, možná nikdy. Kdyby existovaly jednoznačné důkazy o vině Ruska, dávno bychom to věděli. Nicméně je jasné, že teroristický sestřel napomohl především ukrajinské a americké protiruské propagandě. Naopak Rusko nemohlo takovým činem nic získat, a proto na něm nemělo zájem. Stejné je to ostatně s omílaným tvrzením, že Rusko chce přepadnout pobaltské státy.

Opět je namístě otázka, co by tím získalo? Můžeme mluvit o dlouhodobé účelové protiruské propagandě s cílem vyvolat v obyvatelstvu EU nenávist k Rusku a podporu k vojenskému útoku na Rusko bez ohledu na vlastní ztráty v takové válce. Nedávná prezentace ruské výzbroje ovšem bojechtivce značně ochladila a dodnes se nezmohli ani na odpověď v médiích. Možná i proto je zde chemický útok na dvojitého agenta. Je třeba odvést pozornost a podpořit protiruskou válečnou propagandu. Profláknutý dvojitý agent nemá cenu ani použitého toaletního papíru, takže naposledy poslouží aspoň k propagandě.

Téměř bychom mohli konstatovat, že některým evropským politikům plyny doslova tlačí na mozek. Zde bych pro odlehčení připomněl názor některých odborníků na vůdce třetí říše, který byl podle nich rovněž ovlivňován plyny vznikajícími z fanatického vegetariánského stravování. Jeho potrhlé nápady, zaťatá gesta a grimasy mohly mít původ právě v následcích nemírné konzumace nadýmavé zeleniny a luštěnin a nemožnosti se uvolnit při veřejných vystoupeních.

Když vidíme projevy některých předních evropských a amerických političek a politiků, nelze přehlédnout jistou podobnost. Britský premiér Johnson, který vypadá a projevuje se jako výsledek incestního vztahu, je typickým příkladem. Nelze se divit, že veřejně vykřikuje, že Skripala otrávil Putin, přestože k tomu neexistuje jakýkoli důkaz. Už takové veřejné prohlášení je zcela mimo diplomatickou mluvu a ukazuje profesní úroveň Johnsona. Možná se v jeho bláznivých představách Putin převlečený za kačera Donalda připlížil v Anglii ke Skripalovi a otrávil ho svými plyny.

V současné Anglii, kde je premiérkou potrhlá bezdětná ženština, ministr zahraničí o nic lepší, primátorem Londýna muslim a královská rodina se na základě zvláštních sexuálních choutek prince Harryho, zděděných po psychotické matce, možná dočká černého prince či princezny, je pravděpodobně možné všechno. Vidět to Vilém Dobyvatel, Richard Lví srdce, Francis Drake, královna Alžběta, Oliver Cromwell, admirál Nelson, vévoda z Wellingtonu, Winston Churchill a možná i Robin z Loksley, volali by národ do zbraně.

Výstup premiérky Mayové o odpovědnosti Ruska:

Nicméně na základě dosažitelných informací je velkou otázkou, odkud nervově paralytický plyn pocházel. Vyráběl či vyrábí se v několika zemích, nejen v Rusku. V USA má laboratoř zaměřenou na výrobu jedovatých látek CIA, v Británii by to zvládlo armádní centrum technologického výzkumu v Porton Dawn. Vyrobit laboratorní množství použitelné k likvidaci jednoho člověka není zase tak velký problém. Mezi odborníky vládne názor, že USA mají ilegální zásobu chemických zbraní stejně jako Saúdská Arábie a řada dalších zemí. Tvrdit, že agenta nechal zlikvidovat Putin jen proto, že určitý druh chemické bojové látky se vyrábí či vyráběl také v Rusku, je minimálně neomalená propaganda, ne-li urážka.

Kdybychom vycházeli z takového názoru, mohli bychom v případě každého člověka zabitého střelou z náboje 9 mm Luger, což je nejrozšířenější pistolový náboj, tvrdit, že vrahem je Merkelová, protože tento náboj byl kdysi zkonstruován v Německu. Ilustrativní je, že k plynovému propagandistickému šílenství se přidal i náš bývalý náčelník generálního štábu, který není známý tím, že by měl problém s plyny, spíše s počtem těch, kteří ho platí. Každý má svou cenu, i za mediální vystoupení.

Každopádně je zde opět první otázka římského práva. Kdo má prospěch z útoku na dvojitého agenta? Putin sotva. Dvojitý agent nemá žádnou cenu, stejně už vše vyžvanil. Použít k útoku poměrně lehce zjistitelnou chemickou látku může jen primitiv. Jednodušší by bylo zinscenovat obyčejné loupežné přepadení či multikulturní pouliční rvačku a dobře vedenou ránu kusem trubky, nožem, naostřeným šroubovákem nebo úder karate či zlomení vazu v tlačenici. Tak to dělají profesionálové. Útok na Skripala však připomínal spíš připravenou televizní show. Zajímavé je, že na místo dorazili tak rychle chemičtí specialisté, jako by byli předem připravení a věděli, co hledat. Prezident Putin je silový prezident, jiný být v krizové době ani nemůže, ale rozhodně to není hlupák, který by nařídil akci, která se dá skvěle propagandisticky využít proti Rusku.

Turecká pravda a láska v Kurdistánu

Turecko je, jak známo, členskou zemí NATO, v jejíž chartě je prvním závazným bodem povinnost řešit problémy mírovou cestou. Kromě toho je kandidátskou zemí EU, která se při každé příležitosti ohání svobodou, demokracií a lidskými právy. Historickou realitou dvacátého a dvacátého prvního století je turecká genocida Arménů a Kurdů bez ohledu na závazek jejich ochrany ze strany USA a Francie již v roce 1920 na konferenci v Lausane. Turecko zabíjí americkými a evropskými zbraněmi na území sousední Sýrie její nebo irácké občany, z velké části civilisty a chce si toto území ponechat. Zároveň podporuje islámský terorismus ve spolupráci se Saúdskou Arábií.

Nelze vyloučit, že má prsty i v „syrských“ chemických útocích na teroristy. Co na to říkají demokraté a bojovníci za svobodu, pravdu, lásku a radostný multikulturalismus v EU, USA a OSN? Kdyby stejným způsobem jednalo Rusko, mohli by se zbláznit. Stačí jeden dvojitý agent, tedy vzorový amorální křivák. Ale oni neříkají k tureckému státnímu terorismu nic, protože pojem mezinárodního práva zmizel z mezinárodní politiky. Nahradilo ho účelové násilí při prosazování amerických zájmů, organizované především z USA cestou NATO a EU, spolu s neméně účelovou prolhanou propagandou kombinovanou s utajováním pravdivých informací. Koho takové organizace ochrání před násilím?

autor: Martin Koller