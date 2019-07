Kdyby Babiš a Kalousek odešli... Michálek snil na ČT o vládě s Piráty

„Celá ta věc se natahuje. Je to takový natahování na vařený nudli. Všichni na tu schůzku čekali s velkými očekáváními a skončila naprosto bez výsledku. Pohár trpělivosti se pomalu, ale jistě naplňuje,“ dodal s tím, že určitá zdvořilost mezi ústavními činiteli je namístě, ale nemůže se to táhnout do nekonečna.

„Odhadnout budoucí vývoj nedokáže asi s jistotou nikdo. ČSSD je nespokojena s tím, že premiér dostatečně důrazně nehájí koaliční smlouvu,“ míní Michálek s tím, že Babiš s tím může něco udělat. „Tvrdí, že ukáže najevo své kupecké schopnosti,“ podotkl.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

Co se týče chyb ČSSD, vnímá Michálek jako špatné to, že si ČSSD na některé pozice dosadila zemanovce – ministra Staňka a Tomana a nyní také poradkyni prezidenta Zemana, ministryni spravedlnosti Benešovou. „V koaliční smlouvě si dohodli, že vláda skončí, pokud skončí všichni ministři za ČSSD. A teď to není jasné, zda tak všichni učiní,“ poznamenal Michálek, podle něhož je strana velmi rozpolcená. „Ve chvíli, kdy strana netáhne za jeden provaz, není schopná situaci čelit,“ dodal. Anketa Chcete předčasné volby? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 1712 lidí

„Kdybych byl já předsedou ČSSD, chtěl bych, aby strana byla úspěšná a je podle mého názoru nutné provést vnitřní reformy,“ dodal. Následně se pak pustil i do kritiky vlády, kdy podle něj toho současný kabinet moc neudělal. „Předčasné volby ale mají smysl tehdy, změní-li se koaliční poměry,“ dodal.

A co vláda s SPD Tomio Okamury? „Nevím, jestli teď Česko potřebuje terapii šokem, aby se taková strana dostala do vedení státu,“ sdělil Michálek. Podle jeho slov by bylo nejlepší, aby staré struktury jako Andrej Babiš, Miroslav Kalousek a spol. odešli z politiky. „Jsme ochotni jednat o podpoře vlády, ve které budou odborníci. Nebo aby se sestavila nějaká jiná vláda, třeba s účastí Pirátů,“ zmínil Michálek, že hnutí ANO jim nevadí, pokud budou ve vládě jiné pojistky a nebude mít většinu v daném kabinetu. Situaci podle jeho slov blokují Andrej Babiš a Miloš Zeman.

Závěrem se Michálek vyjádřil k podle jeho slov velkému úspěchu, kdy jejich europoslanec Marcel Kolaja se stal místopředsedou Evropského parlamentu.

