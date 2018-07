Kdyby náhodou nebyl Zeman: Strany spí, rodina Klausových pracuje, hodnotí novinářka případné prezidentské volby

Redaktorka Deníku Kateřina Perknerová přemýšlí ve svém komentáři nad prezidentskými volbami. Překvapuje ji mimo jiné to, že politické strany setrvávají v letargii, a to bez ohledu na pochybnosti o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana.

„Dominantní hnutí ANO sice tvrdilo, že pro postzemanovskou éru počítá se silnou osobností, ale nikdo takový se nerýsuje; a při Babišových personalistických dovednostech (Taťána Malá, Adriana Krnáčová) se ani nelze divit. Pro Babiše je podstatný premiérský post, Hrad ho v podstatě nezajímá, neboť s lídrem jednoznačně nejsilnějšího subjektu by se musela domluvit každá hlava státu,“ míní Perknerová.

A dále jmenuje lidi, kteří by mohli mít zájem o prezidentské křeslo – měli by to být úspěšní senátoři v nadcházejících volbách. Například Jiří Drahoš, Pavel Fischer či Mikuláš Bek. „Možná se k nim přidá generál Petr Pavel nebo bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Nikdo z nich ale nebude přitažlivý pro Zemanovy voliče,“ zmínila Perknerová.

Původní text ZDE

A spekuluje i nad tím, zda se voliče pokusí oslavit lídr SPD Tomio Okamura či poslanec za ODS Václav Klaus mladší. Podle jejích slov právě Klaus mladší se při hlasování o důvěře vládě představil s prezidentským projevem v kostce. „Je zřejmé, že v Klausově rodině podobné plány nabývají reálné obrysy,“ zmínila Perknerová a následně se zaměřila i na ČSSD.

„Podle informací Deníku se v Lidovém domě pracuje s variantou, podle níž by za ni měl o Hrad usilovat současný odborový předák Josef Středula. Jisté je, že na startovní výstřel k budování prezidentské image je nejvyšší čas,“ uzavřela.

autor: vef