Klaus: Pošlete Černochovou na Charkov. Energie jsou drahé záměrně! Stát na inflaci vydělává

Vývoj západní civilizace, inflace, Evropská unie či energetická krize. Nejcitlivější témata dneška se dopodrobna probírala na setkání občanů s bývalým prezidentem Václavem Klausem v Brně, které zorganizoval právník a kandidát do Senátu Zdeňek Koudelka. Exprezident v reakci na dotazy komentoval i počínání Fialovy vlády. V nadsázce si rýpl, že premiér mluví spíše ve znakové řeči a ministryně obrany by měla jít se samopalem na ukrajinskou frontu.

Bývalá hlava státu navštívila jižní Moravu. Během úterý Václav Klaus v Brně debatoval se studenty 1. Německého zemského gymnázia a poobědval s místními podnikateli a členy Krajské hospodářské komory. Navečer pak ve Vile Löw Beer spolu Jiřím Weiglem a právníkem a vysokoškolským pedagogem Zdeňkem Koudelkou debatoval s občany. Klaus v úvodu ocenil docenta Koudelku, že s ním tráví v Brně celý den místo toho, aby se věnoval vlastní senátní kampani a rozdával letáky na náměstích.

Podle Koudelky je ctí doprovázet bývalého prezidenta republiky, kterého označil za žijící symbol státnosti. Uvedl, že jak prezidenti Masaryk a Beneš a také všichni tři dosavadní čeští prezidenti byly silné osobnosti. “Když se ale dívám na kandidáty v příštích prezidentských volbách, v prezidentském úřadu nás v budoucnu čekají neosobnosti, na které nebudeme moct být hrdí,” konstatoval docent Koudelka.

Václav Klaus následně v krátké úvodní řeči shrnul současné problémy, které ohrožují nejen nás jako Českou republiku, ale západní civilizaci obecně. “Jde o dlouhodobý nešťastný vývoj, my západní civilizaci odepisujeme, končíme ji. Není to ale záležitost posledních pár let, to je dlouhodobý trend. K tomu se přidalo několik současných věcí, které dominují našim životům. Začalo to covidem, do toho přišla šílená energetická krize, kterou si Západ přivodil sám svou zelenou ideologií, obrovská míra inflace a k tomu všemu přišlo další neštěstí v podobě války na Ukrajině, kterou si nezasloužili ani Ukrajinci, ani obyčejní Rusové a stejně tak nechtění podílníci z okolních zemí,” zmínil bývalý prezident a dodal, že k těmto státům patří i Česká republika. “Ministryni obrany by měli dát samopal a poslat ji útočit na Charkov,” rýpl si Klaus do Černochové.

“Před tím jsem debatoval se studenty na gymnáziu a všichni se ptali na inflaci, nepadl jediný dotaz na válku a Ukrajinu. Naznačuje to, že právě téma inflace dominuje v českých domácnostech,” sdělil Václav Klaus a připomněl, že pokud jde o téma inflace, cítí se jako ryba ve vodě, neboť právě inflace byla tématem jeho disertační práce v roce 1967.

V diskusi se jako první přihlásil zhruba čtyřicetiletý muž, jehož dotaz vyvolal jak u Klause, tak zbytku publika nesouhlasná gesta a místy i úsměvy. Spřádal totiž konspirační teorie o světovém spiknutí v podobě “nacistického nového světového řádu”. S otázkou se bývalý prezident vypořádal jednoznačně. “Ne, nesouhlasím, rozhodně ne. Žádný ďábelský plán, který by řídil svět z nějakého podmořského střediska jako v bondovkách tady není, to opravdu ne. Nikdo tady svět z jakéhosi temného centra do povětří vyhazovat nechce. To prosím ne, žádné spiknutí podivných jedinců,” uvedl.

Lidé se zajímali o exprezidentovy názory a komentáře k dnešní situaci s extrémními cenami energie a vládním zastropováním. Samotné řešení v podobě stropu pro ceny elektřiny a plynu je podle Klause špatné, to podle něho není metoda řešení dnešní inflace. “Vláda strašlivě zaspala, měla se včas vydat cestou sociálně citlivé pomoci těm nejpotřebnějším a ne celoplošně zastropovat ceny, to je hloupost. Tento problém žádné okamžité řešení nemá. Co s tím teď udělat? To jste se měli ptát před volbami, teď je na čtyři roky vymalováno. Rychlé řešení existuje pouze jediné, ale nechci to ani vyslovit nahlas nebo se toho nějaký Pirát či někdo TOP 09 chytne po vzoru Zápotockého. Rychlým řešením by byla jen měnová reforma, o čemž ani raději nahlas neuvažujme,” sdělil Václav Klaus a poznamenal, že vláda podle něho udělá všechno možné i nemožné, aby se udržela celé čtyři roky u moci, ať to naši zemi bude stát cokoliv.

Různí zelení ideologové či levicoví radikálové prý chtějí, aby energie byly drahé. “To je jasný záměr, protože jedině tak nás donutí změnit své chování, abychom necestovali několikrát ročně za teplem apod. Jeden z občanů poznamenal, že země v tuto chvíli potřebovala ke svému řízení krizový management, ale vláda jen vysílá signály. Exprezident na to dodal, že premiér Fiala mluví ve znakové řeči, čímž pobavil celý sál.

Výrazně by pomohlo zrušení emisních povolenek, kterému mělo dojít už dávno. “Emisní povolenky, to je zásadní nesmysl a omyl. Kdyby vláda byla co k čemu, tak bouchne do stolu a emisní povolenky zruší. Ale pozor, vláda je příjemcem cen emisních povolenek, takže z toho má peníze. Stanjura vůbec není neklidný, protože jemu se plní pokladna inflačními penězi, stát na inflaci vydělává,” pokračoval bývalý prezident.

Dotaz z publika směřoval též na naše členství v Evropské unii. “Není už čas odejít?” zajímal se muž. “To by národ musel chtít odejít z EU! Mám pocit, že to národ nechce. Nežijme v iluzi, že si lidé všechna ta úskalí uvědomují. Kdybychom dnes udělali další referendum, mám strach že by to nedopadlo o moc jinak než před 20 lety. Exprezident se publika řečnicky dotázal, zda se pomyslně nacházíme v roce 1987, 1971 nebo 1951, pokud bychom trvání EU přirovnali k období před rokem 1989. “Někdo říká, že je to rok 1987 a čeká, že do dvou let to padne. Já bych řekl, že jsme spíš v roce 1951 nebo 1961,” zamýšlel se Václav Klaus.

Po skončení debaty se bývalý prezident i šéf jeho institutu Jiří Weigl spolu s docentem Koudelkou věnovali podepisování knih, o které byl velký zájem. Zdeněk Koudelka, který v letošním senátních volbách kandiduje v obvodu Brno-město za Trikoloru a Moravany, vydal nedávno svou novou publikaci o druhém protektorátní premiérovi Jaroslavu Krejčím.

