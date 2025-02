Klaus o Fialových výstupech se Slováky: Trapné, velmi mě to mrzí

V pátek se bývalý prezident Václav Klaus setkal se slovenským ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Toto setkání vzbudilo pozornost, protože Slovensko včetně premiéra Roberta Fica v poslední době kritizovalo české politiky za vměšování se do vnitřních záležitostí Slovenska. Klaus se k tomu vyjádřil jasně.

Václav Klaus nabídl pohled na celou situaci a opřel se do českých politiků, že kritizují Slovensko. „Nemyslím si, že nás Slovensko kritizuje. My kritizujeme Slovensko, naše vláda kritizuje Slovensko. Tohle převrácení pojmů bychom neměli akceptovat. Myslím, že Slovensko usiluje o normální kontakt s českou vládou. Česká vláda se dělá chytřejší, lepší, dokonalejší, brání se tomu. Myslím si, že Blanárova návštěva byla pozitivní. Je dobře, že tu byl. Musím říct, že jeho názory se mi zdají velmi rozumné,“ uvedl exprezident v pořadu televize Nova Napřímo.

Situaci jako absurdní označil i premiér Petr Fiala, který odmítl kritiku Slovenska ohledně českého vměšování se do jejich vnitřních záležitostí. Klaus ale zopakoval, že vidí problém jinde. Podle něj není Slovensko tím, kdo se vměšuje, ale naopak česká vláda. „Říkám to naprosto rezolutně, mě to trápí. Žil jsem v Československu. Nepotřeboval jsem oddělení České republiky od Slovenska. Dávám velký pozor, abych o Slovensku nic zásadního neříkal. Myslím si, že naši politici to nedodržují, chovají se pořád blahosklonně, povýšeně jako starší bratři. To byl důvod, proč s námi Slovensko nechtělo být. To byl skutečný důvod, proč k tomu rozchodu došlo. To, aby to teď přiživovala znova Fialova vláda, mi přijde nedůstojné, trapné a velmi, velmi mě to mrzí,“ pokračoval Klaus.

Bývalý prezident Václav Klaus se vyjádřil i k argumentu premiéra Petra Fialy, který tvrdí, že česká vláda kritizuje pouze zahraniční politiku Slovenska vůči Rusku, protože podle něj ohrožuje zájmy České republiky.

Klaus s tímto pohledem nesouhlasí a důrazně odmítá, že by slovenský postoj k Rusku mohl představovat hrozbu pro Česko. Česká vláda by měla respektovat odlišnou historickou i geopolitickou pozici Slovenska a nevměšovat se do jeho zahraniční politiky. „Já si nedovedu představit, jak by mohla ohrožovat zájmy České republiky. A respektujme to. To byla jedna z příčin oddělení. Slovensko je východněji než Česká republika. Má k Rusku a vůbec k východu blíž než my. Slovensko je něčím z toho výrazněji zasaženo a dotčeno. Takže jestli Slovensko reagovalo tak či onak na hrozbu, že přijde o svůj plyn, na kterém je plně závislé daleko více než my, tak hledá řešení. Prostě nechme brouka žít, nechme Slovensko žít. Nekecejme jim do toho,“ zdůraznil.

„Fico, Pellegrini, Blanár jsou politici rozumní, kterým jde o zájmy své země. Nejsou to žádní extremisté, v žádném slova smyslu. Fakt nemůžu tohle přijmout,“ doplnil Václav Klaus. „Prosím, nedělejme to co ministr zahraničí Jan Lipavský a premiér Petr Fiala. Opravdu je to trapné, já se za ně stydím,“ zopakoval důrazně Václav Klaus kritizující českou diplomacii.

Na Slovensku probíhá pokus o „barevnou revoluci“

Podle Klause nelze slovenskou politickou situaci posuzovat izolovaně, protože se v ní odrážejí širší geopolitické souvislosti. Varuje před snahou destabilizovat Slovensko prostřednictvím neziskových organizací a evropských institucí. „Otázka o Slovensku nejde tak jednoduše vytrhnout z kontextu. Jsme svědky nepříjemného jevu, kterým je pokus o jakousi barevnou revoluci na Slovensku, kterou organizují neziskovky, politické neziskovky nejrůznějšího typu. A přidává se k tomu Evropský parlament, Evropská komise. Takže prosím vás, nevyvážejme revoluci. Nechme Slovensko, aby se rozhodovalo o sobě samotném,“ apeloval Klaus na to, aby se Slovensko mohlo svobodně rozhodovat bez vnějšího tlaku.

Trumpův návrat do Bílého domu: „Svět to strašlivě potřeboval.“

Václav Klaus se vyjádřil k vítězství Donalda Trumpa a jeho návratu na světovou politickou scénu. Podle něj byla změna na postu amerického prezidenta nezbytná. „Svět to strašlivě potřeboval. Biden byl neúnosný po všech možných i nemožných stránkách.“

Přesto se Klaus neřadí mezi nekritické obdivovatele bývalého amerického prezidenta. Upozorňuje, že ani Trump sám nemůže změnit svět tak, jak někteří očekávají. „Celních válek se obávám. Zahrávat si s cly, a to takovým razantním způsobem, jak to Trump dnes dělá, je strašně nebezpečné. Je těžké rozlišit, co Trump dělá jako vytváření si silné výchozí pozice a co bude realita,“ uvedl exprezident.

Zdůraznil, že Trumpův důraz na cla může mít dopady i na Českou republiku, i když zatím nelze hodnotit, jak velké budou. „Náš zahraniční obchod s Amerikou je relativně velmi malý,“ poznamenal.

Válka na Ukrajině: „Především musejí jednat USA a Rusko.“

Bývalý prezident se zaměřil i na konflikt na Ukrajině. Kriticky se postavil k návrhu Donalda Trumpa, aby členské státy NATO zvýšily své výdaje na obranu až na pět procent HDP. „Nedovedu si představit, že by Česko dávalo na obranu pět procent HDP, jak nyní navrhuje Trump,“ uvedl.

Podle Klause je hlavním cílem, o který by se měla Evropa snažit, ukončení války. Zdůraznil, že konflikt na Ukrajině je především střetem mezi USA a Ruskem, zatímco samotná Ukrajina je jeho největší obětí. „Hlavně bychom měli přispět na ukončení válek a hlavně ukončení války na Ukrajině, protože stejně je podle mě tato válka bojem Spojených států s Ruskem a Ukrajina je pouze tragickou obětí této války, která za to platí neuvěřitelně vysokou cenu. Jednat tak podle mě musejí hlavně Spojené státy s Ruskem,“ řekl Klaus.

Jako klíčový krok k ukončení konfliktu vidí Klaus dosažení příměří. „Nejdřív musí být příměří, pak je možné jednat.“

Ohledně budoucnosti Ukrajiny v NATO je Klaus skeptický a odkazuje na signály, které podle něj přicházejí i z Trumpova okolí.

„Myslím, že Ukrajina v NATO nebude. Jestli tomu dobře rozumím z útržků těch informací o tom, co Trump plánuje, tam je, myslím, napsáno, že Ukrajina člen NATO nebude,“ míní Klaus.

Klaus se mimo jiné vyjádřil k rozpadu koalice Motoristů sobě a Přísahy. Volební modely ukazují, že by se samotní Motoristé nemuseli dostat do Sněmovny. To ale bývalého prezidenta nerozrušuje. „Agentury si podle mě nechávají za výsledky platit,“ zpochybnil Václav Klaus důvěryhodnost předvolebních průzkumů, jejich výsledky nelze brát za bernou minci.