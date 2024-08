Klaus zuří: Pavel pozval poplivanou ukrajinskou holčičku na Hrad. Matku zastřelené studentky ne

Václav Klaus byl hostem internetové televize XTV. A to už po pětapadesáté. Co řešil s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým? Nejdříve se zaměřili na nedávný festival zemědělství Země živitelka, který se odehrává v jižních Čechách a Václav Klaus jej pravidelně navštěvuje jako řečník. „Trošku patřím do Prahy, ale jsem tak trošku i Jihočech,“ vzpomenul Klaus své předky, za nimiž do jižních Čech pravidelně jezdil.

Došlo i na to, proč na zahájení agrosalonu Země živitelka nebyli žádní ústavní činitelé. Václava Klause to upřímně překvapilo. „Mnohokrát jsem tam hovořil jako předseda vlády a prezident. A najednou tam tentokrát prvně snad ani ten, ani onen nebyl. Co mně paměť sahá, tak se to ještě nikdy nestalo,“ divil se Klaus. Přesto dodal, že tam dva nejvyšší funkcionáři byli. „Netroufli si vyjít mezi lidi,“ domnívá se Klaus a připomněl, že na minulém ročníku byl premiér Fiala vypískán.

„Všichni ti prohalíkovci začali ječet o tom, co pan kardinál udělal. Není to nic jiného než další manipulace veřejným míněním. Prostě kardinál Duka napsal nesmírně sofistikovaný, opravdu nesmírně sofistikovaný text,“ řekl Klaus a dodal, že jej hon na kardinála Duku popudil. Duka se podle něho zabýval historií her a poukazoval na to, do čeho se postupně zvrhávají.

A připomněl zahajovací ceremoniál k olympijským hrám v Londýně. A slovy kritiky nešetřil. „Prostě to byla politická agitka, zelená politická agitka naprosto odporného, odporného typu. Nevěřil jsem svým očím,“ rozkatil se bývalý prezident.

Řeč se stočila i na kontroverzní disciplínu ženského boxu, kde jednu z kategorií vyhrála intersex osoba Imane Khalif, kterou boxerská organizace nepustila do šampionátu, protože měla mužské chromozomy, ovšem olympijský výbor se na to díval jinak a osobu Khalif do zápasů pustil. „Muž nemá nikdy bít ženu,“ zkonstatoval Klaus. „Je to žalostný výsledek současné ideologie, která více a více začíná dominovat našemu světu,“ dodal exprezident v XTV.

Kardinálu Dukovi přes server Českého rozhlasu vzkázal člen Pastoral Brothers Jakub Malý, že „pan kardinál opět prošvihl chvíli, kdy mohl jednoduše nic neříkat. Přejeme mu poklidný důchod a nějakého asistenta, který mu bude přepínat programy na televizi a v létě mu tam vždy neomylně najde Chalupáře“, citoval moderátor ze serveru iRozhlasu. Co na to Václav Klaus? „To je skutečně děsivé a neuvěřitelné.“

Rozhovor se zatoulal i na bojiště války na Ukrajině. Václav Klaus ukázal, kolik územních zisků dosáhla Ukrajina a kolik Rusko. Ukrajina podle něho získala vpádem do Kurské oblasti 0,006 % ruského území, zatímco Rusko okupuje 20 % území. A nastínil dvé možnosti. První je, že vpádem do Kurské oblasti padla ukrajinská armáda do pasti. Druhá možnost je, že ze strany Ukrajiny se jedná o zoufalý čin, kterým chce upozornit západní státy, že je schopná akce takového rozsahu.

„Pokus ovlivnit americké a západní myšlení. Předvést, že Ukrajina na to ještě má, aby zaútočila. Jeden autor to označil výlučně za PR akci,“ zkonstatoval Klaus a dodal, že je z tohoto pohledu nesmyslná představa, že by Rusko zaútočilo na Evropu, když se neumí rázně vyrovnat ani s takovým „miniútokem“.

Xaver Veselý vzpomněl i článek o Ukrajincích, kteří v Německu kradli luxusní oblečení a přeprodávali ho pak v České republice. A dodal, že každá uprchlická vlna má i druhou stranu mince. Jak se na to dívá Václav Klaus? „Já jsem zásadním protivníkem jakýchkoliv migračních toků. Jakýchkoliv migračních toků, kterýmkoliv směrem, odkudkoliv kamkoliv, absolutním. Já jsem přesvědčen, že je normální žít v zemi, kam patříme, kde jsme se narodili, jejímž jazykem mluvíme a kde chceme nejenom se narodit, ale mít někde na hřbitově svůj hrobeček a tak dále. Já jsem zásadně antimigrační člověk,“ rozvášnil se exprezident.

A tématem byl i tragický útok nožem na oslavách v německém městě Solingen. Syřan při něm zabil tři lidi a osm dalších zranil. Další akcí oslav měla být i tzv. Oslava různorodosti, ta byla ovšem po útoku zrušena. Po útoku se v Německu začalo mluvit o deportacích. „Tak, v Německu došlo za ta léta k tolika tragédiím, kdy se pokaždé prognózovalo z určitých stran, že už to bude bod obratu a že už si to lidé nenechají líbit a že už poženou vládu, která to dovoluje, pryč. Solingen je jen jedna z mnoha událostí,“ řekl Klaus, ale nijak nevyvracel, že právě tento útok může být oním bodem, kdy Německo začne jednat s rázností.

Poté se Xaver Veselý zaměřil na nekomunikaci prezidenta Petra Pavla s pozůstalou Lenkou Šimůnkovou, jejíž dceru zavraždil 21. prosince 2023 v budově Univerzity Karlovy David Kozák. Lenka Šimůnková se dožaduje setkání s premiérem Fialou i s prezidentem Pavlem. Ani jeden s ní ovšem nekomunikuje. Veselý poukázal na to, že prezident Pavel do několika hodin pozval na Hrad holčičku z Ukrajiny, na kterou někdo plivnul. Ale Lence Šimůnkové se vyhýbá. „Prezident má komunikovat s lidmi. Všemi možnými způsoby,“ zaznělo.

Nakonec se v rozhovoru bývalý prezident a ekonom Václav Klaus věnoval otázce ekonomiky České republiky. „Mám pocit, že žádná jiná země v Evropě nemá vládu našeho typu, která preferuje všechno jiné než reagovat na problematiku České republiky, vládu, která se pouští do všemožných úvah o Ukrajině, která se pouští do všech možných ‚grýndýlovských‘ hloupostí a obhajuje je za každou cenu, a naše ekonomika prostě stagnuje, stagnuje, stagnuje. Ty věty říkáme zleva zprava," zakončil rozhovor pro XTV Václav Klaus.

