Knížák: Babiš je hloupý. Volby jsou diktatura většiny. Covid? To se podržte

Profesor Milan Knížák v pořadu Duel Jaromíra Soukupa v TV Barrandov hovořil o současné politice a koronavirové krizi. Premiéra Andreje Babiše (ANO) označil za „hloupého starého komunistu“, ministr vnitra Jan Hamáček je podle něj „nebezpečný politik nula a hrobník ČSSD, který se zbláznil“. Volby jako takové označil za špatné, v honbě za demokracií jde stále jen o „diktaturu většiny“. Upozornil, že nouzový stav je mimořádně nebezpečný. „Jak se něco nastaví, nikdy se to nevrátí už zpátky a my si na to zvyknem,“ zdůraznil.

reklama

Největší problém koronavirové pandemie je ten, že se společnost „atomizovala“: „Rozbíjí se tu vazby. Tím, jak máme nouzové stavy a nesmíme se shromažďovat. Já jsem člověk nejvíc ohrožen, je mi osmdesát, mám astma, problémy se srdcem. Ale nemám strach z pandemie, ale z lidí a z lidského strachu a ztráty hrdosti,“ uvedl profesor. Anketa Chcete Miroslavu Němcovou v Senátu? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 9863 lidí

Moderátor Soukup pronesl slova o podceňování situace, jelikož zdravotní problém tu skutečně je. „Nemá smysl říkat, že je to lehké jako chřipka. Popírání problémů je prostě špatně,“ myslí si.

Knížák však trval na opačném postoji, rozhodně takový přístup za špatný nepovažuje. „Není to špatně, jelikož to nebere člověku důstojnost. Největší problém boje proti covidu je právě ve ztrátě určité důstojnosti. Lidé jsou od toho, aby byli různí, nemám rád uniformitu,“ reagoval na Soukupova slova s tím, že názor je tedy třeba prosazovat, ale ne se o něj rvát. V zásadě prý koronavirovým číslům nevěří, jelikož se s nimi dá dělat cokoliv.

Vadí mu, jak se pandemie chopili politici. Vidí v tom šanci, jak utužit svou moc. „Je to nebezpečí, které považuji za opravdu to největší. Na koronavir umře pár lidí, to je smutné, ale k onemocněním, které přicházejí každý rok, to patří,“ konstatoval Knížák.

V naší zemi je podle Knížáka typická politická pasivita. „Když sleduji politické debaty, politici pořád hovoří o tom, jak krizi vyřeší, ale nedělají nic,“ poznamenal.

A opřel se do premiéra Andreje Babiše: „Toho považuji za hloupého,“ uvedl s tím, že nemá k volbám důvěru. „Volby nejsou samospasitelný akt, je to názor většiny a ta může být libovolná. Je to diktatura většiny. Špatně je to, že v demokratických volbách může být zvolen kdokoli, “ dodal profesor.

Soukup následně předhodil profesorovi chování ministra vnitra Jana Hamáčka, který podle něj nabírá na aroganci. „Je to arogance moci a přijde mi to moc,“ komentoval ministrovy výstupy během čtvrtečního mimořádného zasedání kvůli nouzovému stavu.

Psali jsme: Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl

Knížák mu dal za pravdu: „Ano, takové chování se projevuje hlavně u těch hloupých politiků..., pan Hamáček..., to je hrobník ČSSD. Je v úzkých, pod tlakem Babiše a pod tlakem svých voličů. Na to můžeme doplatit. On se zbláznil, chová se jako zvíře, které je čerstvě v kleci,“ komentoval ministrovo jednání v posledních týdnech.

„Hamáček zkouší vše. Je to nebezpečné. Zkouší být přítel v červeném svetru, teď zkouší být arogantní jako Babiš. Cítí ohrožení a snaží se zaujmout,. Je to politik nula,“ pokračoval v kritice profesor.

„Politické strany jsou méně důležité než kdykoli v historii. Když Babiš vstoupil do vlády s ČSSD, ukázal, že je to bezohledný člověk, který vždy využije cokoliv. Babiš je starý komunista a KSČM jsou jeho spojenci,“ popsal premiéra jako nedůvěryhodnou osobnost od samého začátku. Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 30.9.2020) Ano 73% Ne 27% hlasovalo: 17922 lidí

Souhlasí s názorem, že nouzový stav je mimořádně nebezpečná věc, která je trvalým omezením svobod a posílením moci státu. „Nouzový stav je dobývání prostoru našeho mozku, našeho bytí, je to ukrajování z našeho života. Jakmile se něco nastaví, nikdy se to nevrátí zpátky, jak to bylo, vždy zbyde část omezení a my si na to zvyknem, to je strašně nebezpečné,“ varoval profesor.

Nejvíc nebezpečný ve zneužití této moci je právě Babiš, pokračoval profesor. „Nemá právo stát v čele státu, ale když se podíváte do historie, hloupí lidé často úspěšně vládli. Je bezohledný a nemá žádné svědomí. Nestydí se a nebojí se někoho obrat. Měly by tu být zákony a držet ho v koridorech, jenže pro prémiéra zákony neplatí,“ doplnil Knížák.

K Babišovým „lžím“ podotkl: „On od sebe něco nerozezná, je v tom ztracen. Má jen instinkt na to, kudy co projít a kde se dá co získat,“ řekl profesor.

Dosavadní předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář složil svoji funkci, aby se mohl plně zapojit do politiky. Podle Knížáka však nemá šanci uspět, jeho dosavadní úspěch byl v Milionu chvilek. „Musel by opravdu přijít s něčím, co by voliče strhlo od stran, které tu jsou, takže... bohužel. Šance budovat společnost ze spoda, jezdit po městech a vesnicích a shánět voliče, myslím, že nemá šanci uspět,“ uzavřel profesor Knížák.

Psali jsme: Zarouškovaný národ otroků. Vláda si příliš navykla rozkazovat, žně mají udavači. Profesor Knížák chce otevřít lidem oči Milan Knížák: Současná hysterie kolem koronaviru vyvolává řadu otázek Profesor Knížák třeskutě promluvil o Zemanovi, Havlovi i udávání. Vytočí úplně všechny Milan Knížák: Diskriminace schopných





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.