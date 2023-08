Kokainem to prý nekončí. Na primátorku se řítí kauza s protekcí

Markéta Vaňková zůstává i po kauze s bílým práškem, údajně kokainem, který si prohlížela a někdo ji u toho vyfotil, primátorkou Brna. Poté, co předložila negativní test na drogy se jí od koaličních partnerů dostalo podpory. Politolog Jan Kubáček však naznačil, že tím to nekončí. Sama Vaňková, ale i celá ODS by si teď podle Kubáčka měla dát velký pozor na to, aby nemoralizovala druhé. A jako by to nestačilo, zdá se, že Vaňková může mít další problém.

Primátorka Vaňková zůstává na svém politickém postu. Policii už vysvětlovala, že se před pár lety mohla odehrát situace, při které mohla vzniknout fotografie, na které je zachycena, jak se dívá na bílý prášek.

Politolog Jan Kubáček v rozhovoru pro CNN Prima News konstatoval, že Vaňková politicky tuto kauzu přežila. Avšak s jednou velkou výhradou.

„Pokud se neobjeví nové informace, nové souvislosti a případně důkazy, které by hodnotily ten vývoj kauzy zcela jinak a mnohem vážněji, tak v podstatě paní primátorka přežila. Bude pokračovat ve své politické kariéře, ale už to bude samozřejmě politická kariéra s kaňkou. S určitou pachutí. Brňané jí tohle často a rádi připomenou a do značné míry se dostává pod obrovský veřejný tlak,“ upozornil Kubáček.

Vaňkové doporučil, aby do budoucna nemoralizovala, nebo se jí to vrátí jako bumerang.

„Prostě, jakékoli provolání, které se bude týkat morálky, apelu na občany, tak z její stany bude působit tragikomicky, hloupě. Takže v podstatě je určena pro každodenní politický výkon, ale čím méně bude moralizovat, čím méně bude něco doporučovat Brňanům, městu Brnu, občanům, tak tím lépe. Opravdu si to bude muset odpracovat a spíše jako neutrální nejvýše postavný úředník Brna."

Vzkaz poslal i celé ODS. Ve vedení ODS podle Kubáčka sedí pragmatici moci, kteří se v létě chtějí kauzou promlčet. I oni by se ale měli mít na pozoru.

„Všichni si to pamatujme, až občanští demokraté budou do duše promlouvat nám či politickým konkurentům, že kážou vodu, ale pijí velmi intenzivně víno. No a samozřejmě to ukazuje, že v tom prostě umí chodit a že to byla strategie. Strategie přemlčet to, doufat v jiná témata a teď se pokusit nastolit novou pracovní agendu. I občanským demokratům bych doporučil, aby nemoralizovali a příliš nehodnotili ostatní, protože se ukazuje, že to vnímání mají velmi, velmi šedé,“ vyložil svůj pohled na situaci v celé ODS Kubáček.

A jako by toto nestačilo, podle serveru Seznam Zprávy má Vaňková další problém, který se taktéž vynořil z minulosti. Jde o kauzu manipulace s brněnskými byty. Některé bytové prostory totiž místo sociálně potřebných získali příbuzní Vaňkové. Server tvrdí, že sama Vaňková ještě jako radní Brna střed hlasovala pro to, aby se s byty dále pracovalo a server Seznam Zprávy uvedl, že se původně chtěla zvelebování bytových prostor na ulici Hlinky chopit sama, ale nakonec z projektu vycouvala.

Následně dle policistů získaly byty Monika Janošková a Denisa Hlubocká. Ty policie obvinila již loni na podzim, ale jejich stíhání bylo na počátku tohoto roku zastaveno. Jenže teď policisté obě ženy obvinili znovu a seznam protizákonných pochybení, kterých se ženy měly dopustit, ještě rozšířili.

„Policie dlouhodobě vyšetřuje, zda se obviněné ženy podílely na systému, který dle policistů zajišťoval, že nedostatkové městské byty se levně nedostaly k potřebným, pro něž jsou určeny. Místo toho je podle vyšetřovací verze detektivů získali lidé, kteří dali úplatek politikům,“ uvedl server.

Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) byly ale obě ženy vystaveny lynči. A ten podle jeho názoru dnes pokračuje.

„Na svých tehdejších slovech nemám co měnit – o nespravedlivý veřejný lynč opravdu šlo. A o všem nakonec rozhodne soud. Ten už bude veřejný legálně, a tudíž bude i objektivně zhodnotitelný – na rozdíl od všech vašich článků,“ reagoval na dotazy reportérů Seznam Zpráv ministr spravedlnosti.

Podle serveru je však problém v tom, že Blažek žádal od státního zastupitelství informace o této bytové kauze a prý je opravdu dostal a existuje tady podezření, že se do případu pokusil zasáhnout.

