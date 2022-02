Kolem Kyjeva přituhuje. Lidé se ukrývají v metru. Letadlo sestřeleno nad městem

reklama

„Město Kyjev varuje občany, že by měli urychleně vyhledat úkryt kvůli vzdušné hrozbě,“ napsal Horowitz zhruba před půl hodinou.

#Breaking Kyiv city says people should seek shelter immediately, due to an air threat — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 25, 2022

Zhruba ve stejný okamžik informoval také o vývoji pozemních bojů okolo Kyjeva. Boje prý probíhají v Dymeru, který je zhruba 20 km od Kyjeva a také v Ivankivu o zhruba 15 km dále.

#Breaking Ukrainian military just released an update saying that fighting is ongoing both in Ivankiv and in Dymer - Dymer is closer to Kyiv. https://t.co/4ygwx6nGZc — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 25, 2022

O situaci kolem Dymeru informuje i běloruská NEXTA. Můžete vidět video s přesunem ruské vojenské techniky.

A jak vidno, lidé v Kyjevě berou varování skutečně vážně. Horowitz sdílí také videozáběry, které ukazují, jak se obyvatelé ukrajinské metropole ukrývají ve stanici metra.

People sheltering in the metro in #Kyiv pic.twitter.com/zwIM36G8vh — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 25, 2022

Na povrchu zatím Ukrajinci bojují o čas. „Most na dálnici poblíž Kyjeva byl vyhozen do vzduchu ukrajinskými silami, když ruské síly zahájily ofenzivu směrem k hlavnímu městu,“ popisuje Horowitz.

Bridge on a highway near Kyiv was blown up by Ukrainian forces as Russian forces have launched an offensive towards the capital pic.twitter.com/O1hYNfxIZt — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 25, 2022

Portálem NEXTA bylo zveřejněno i video, na kterém je údajně sestřeleno ruské letadlo, a to přímo nad obytnými budovami v Kyjevě.

Psali jsme: V Bruselu se sedělo nad sankcemi proti Rusku, v ČT soptil generál Pavel: To váhání. Jako bývalý voják... Průzkum pro ČRo: Většina Čechů odsuzuje útok Ruska a chce přijmout uprchlíky Kyjev očekává noční útok ruské armády Václav Klaus: Dnešní útok Ruska změnil svět

