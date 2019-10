Komentátor jde do otáček: Zatímco u soudu stojí Libyjec za znásilnění mladé Češky, Pavel Zeman, Rychetský a Šabatová řeší virtuální útoky proti takovým lidem

Komentář Tomáše Vyorala vyšel na stránkách iPrimy. Zabýval se konferencí v sídle Ústavního soudu o nenávisti na internetu. „A po závadovém obsahu přijdou na řadu závadní lidé a přijde internace, převýchova a vaporizace. Jen abychom věděli, o co ve skutečnosti šlo,“ zaspekuloval si Vyoral. Opravdu nás budou zavírat? „Trestání je až to poslední. Na prvním místě by bylo velmi dobré rozšířit jasně definovanou tezi: Nevěřte všemu, co se na těch sítích objeví,“ uklidnil Rychetský.

Na serveru iPrima vyšel komentář Tomáše Vyorala, který se zabýval Ústavním soudem i Nejvyšším státním zastupitelstvím. „Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, zní známé úsloví. Nejsem si však jist, zda tady vůbec o dobré úmysly jde,“ napsal na začátku článku. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman totiž prohlásil: „Lidé by měli vědět, že internet není anonymní a to, co tam napíší, že tam zůstane, že to je dohledatelné a že za to mají odpovědnost, mnohdy i tu trestní.“ Prý než o upozornění se jedná o výhrůžky občanům. Dokonce Vyoral napsal, že mu to připomíná čarodějnické procesy ve Velkých Losinách.

Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 15384 lidí

„Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, ombudsmanka Anna Šabatová a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman uspořádali v sídle Ústavního soudu odbornou konferenci na téma ‚Nenávist na internetu‘ určenou zejména policistům, státním zástupcům a soudcům s cílem hledat způsoby, jak tomuto nebezpečnému jevu účinně čelit a předcházet, uvádí se na webech těchto institucí,“ zmínil Vyoral. Účastníci se na konferenci zabývali nejen otázkami, jak definovat trestnou činnost z nenávisti na internetu, ale také problémy praxe v oblasti dokazování, „přechodu“ mezi trestným činem a přestupkem, rolí znalců, a také odstraňováním závadového obsahu z internetu. U odstraňování závadového obsahu Vyoral zastavil. „Určí to vrchní inkvizitoři, Pavlové Zeman a Rychetský,“ napsal. „A po závadovém obsahu přijdou na řadu závadní lidé a přijde internace, převýchova a vaporizace. Jen abychom věděli, o co ve skutečnosti šlo,“ zaspekuloval si.

Zeman měl říct mimo jiné to, že hate speech je nemocí této doby, kterou když nebudeme léčit, tak se budou opakovat útoky podobné tomu na synagogu v Halle. Léčitelem má být tedy Pavel Zeman, jak dodává Vyoral. „Já mám pocit, že nemoc této doby je spíše politická korektnost a pokrytectví. Ale pan Zeman je zřejmě větší bedna,“ zmínil Vyoral.

Prý je zajímavé, že jsou neustálé obavy z nenávisti na internetu, když nenávist je živena lidmi právě jako Zeman, Rychetský či Šabatová. Ti totiž dle Vyorala odklánějí pozornost od skutečných problémů k problémům banálním. Prý hate speech, kterou chtějí tito lidé cenzurovat, by měla být právem každého, dodal Vyoral. „Je-li přes čáru, pak může být podle platných českých zákonů náležitě trestán,“ vysvětlil.

Fotogalerie: - Otazníky sametu

Ve svém komentáři připomněl i události z minulého týdne, kdy byl během jednoho dne u soudu Libyjec za znásilnění nezletilé dívky, tak i Egypťan za přípravu vraždy expartnerky. Poukázal na to, že zatímco se toto stalo, tak nejvyšší představitelé justice řeší virtuální útoky právě proti lidem tohoto ražení. „Co nedávné prolomení Benešových dekretů v kauze Walderode, které bude ČR stát v první fázi několik miliard, ve fázi druhé pak ani nechci domýšlet? To nejvyššího státního zástupce Zemana ani šéfa Ústavního soudu Rychetského asi moc netankuje,“ podotknul.

„Nemůžeme připustit masivní státem řízené zavedení cenzury, ale současně nemůžeme ponechat úplně volný prostor pro trestnou činnost, která vede k šíření nenávisti, k podněcování rasové nesnášenlivosti, xenofobie, a přihlížet tomu, abych tak řekl, s prázdnýma rukama. Hledáme tedy společné nástroje… Trestání je až to poslední. Na prvním místě by bylo velmi dobré rozšířit jasně definovanou tezi: Nevěřte všemu, co se na těch sítích objeví. Bohužel, je exaktně dokázáno, a zjistila to jedna americká univerzita ve svém průzkumu, že lež se na internetových sítích šíří sedmkrát rychleji než pravda,“ uvedl v návaznosti na konferenci Pavel Rychetský pro ČT.

Anketa Líbí se vám rozhodnutí Ústavního soudu, kterým zrušil zdanění církevních restitucí? Líbí 9% Nelíbí 91% hlasovalo: 19523 lidí

„Skutečnost, že velká část populace v celé naší civilizaci, ale v naší zemi zvlášť, není spokojena se svým životem, nemá pocit, že ten život je naplněn, nemá pocit, že politická reprezentace ji skutečně zastupuje a zastupuje její zájmy. Tato skutečnost vytváří právě prostor pro všechny ty, to šíření té nedůvěry, té zloby, někdy i nenávisti, protože bezmocný nebo bezradný člověk se chytá jakékoliv možnosti, která ho jakoby dá dohromady s ostatními nespokojenými,“ uvedl dále Rychetský.

Zaoral uvedl, že prefabrikovanou formulkou si trošku naběhl a má zřejmě na mysli pány Jaroslava Hutku, Jana Hrušínského, Pavla Novotného nebo Pavla Bělobrádka. „Nebo tyhle ne? Pakliže to páni cenzoři myslí objektivně, pak by museli být Hutka s Novotným již na hranici,“ dotazoval se.

„Na závěr si dovoluji zmínit dvě citace lidí moudřejších, než jsem já sám. První jsem někde slyšel a byla přisuzována Janu Werichovi, ale nevím, co je na tom pravdy: ‚Nemám rád lidi, kteří neklejou, protože pak jdou a někoho zabijou.‘ A druhý od Benjamina Franklina: ‚Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu, ani bezpečnost‘,“ zakončil svůj komentář Tomáš Vyoral.

