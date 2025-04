Konec Součka? Prý ještě do voleb, zaznělo

Člen Rady ČT Vlastimil Ježek v rozhovoru pro server Aktuálně.cz vyhlásil stopku generálnímu řediteli ČT Janu Součkovi. Ten je podle radního tak špatný, že by neměl čekat na odvolání a odejít sám. „A kdybych byl já na jeho místě, tak asi nečekám, až budu odvolán,“ nechal se slyšet Ježek.

V prvé řadě prý proto, že není silnou osobností. Ježek to vidí tak, že v osobě Petra Dvořáka z vedení ČT odešel zkušený hráč NHL a v podobě Jana Součka nastoupil hráč okresního výběru. Např. neinformoval Radu ČT, že se chystá zrušit pořad 168 hodin. Další velkou chybu podle Ježka Souček udělal, když se rozhodl šetřit na regionálním zpravodajství. Ježek přitom regionální zpravodajství považuje za zásadní prvek veřejnoprávního vysílání.

V obecné rovině Ježek popsal Součkovo řízení České televize jako chaotické. A právě kvůli tomu prý Souček musí odejít. Či být odejit.

Ale pokud neodejde sám, měl by být podle Ježka odstraněn z funkce co nejrychleji.

„Nicméně za půl roku budou volby. A po nich se může ukázat, že bude potřeba bránit nezávislost médií veřejné služby. A v takovém okamžiku musí podle mého soudu televizi řídit člověk, který je osobnostně i profesionálně na mnohem vyšší úrovni než Jan Souček. A který hlavně nedá přednost obraně vlastního křesla před obranou té zmíněné nezávislosti – i kdyby o to své křeslo mohl přijít,“ zdůraznil Ježek.

A brzy pokračoval.

„A tady do hry samozřejmě vstupuje mnoho věcí, které může číst každý trochu jinak. Třeba obava, že by Česká televize mohla být bez generálního ředitele v čase voleb (sněmovní volby se uskuteční letos v záři, pozn. aut.), což by určitě šťastné nebylo,“ pravil Ježek. „Takže pokud máme odvolat generálního ředitele, tak rozhodně co nejdříve. Tedy tak, aby se v polovině léta mohl této práce ujmout ředitel nový,“ vysvětloval dál.

