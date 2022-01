Konec. Zrušte covid pasy. Profesor Šerý, hvězda médií, boří vše

Biochemik Omar Šerý se ve svém tweetu vyjádřil k tomu, že podle jeho názoru je v souvislosti s přicházející vlnou varianty omikron iracionální nadále vyžadovat covidové pasy. Očkované by tedy pouštěl do restaurací, divadel a podobně bez vyžadování očkování. Z jeho úst je to poměrně překvapivé, neboť Šerý po celou dobu koronavirové krize vystupoval poměrně výrazně v médiích s ráznou podporou vládních opatření.

Šerý se ve svém dnešním tweetu vyjádřil k tomu, že považuje za zcela iracionální podporovat covidové pasy. „S rozšířením varianty omikron je zcela iracionální (a psal jsem tu před rokem obecně totéž) dále podporovat covid pasy a nepouštět neočkované někam, kam smějí jen očkovaní. Očkování nijak nepostihuje nákazu a šíření varianty omikron a toto dělení lidí by mělo okamžitě přestat,“ zmínil.

S rozšířením varianty omicron je zcela iracionální (a psal jsem tu před rokem obecně totéž) dále podporovat kovidpasy a nepouštět neočkované někam, kam smí jen očkovaní. Očkování nijak nepostihuje nákazu a šíření varianty omicron a toto dělení lidí by mělo okamžitě přestat.

— O Šerý (@omarsery1) January 9, 2022

Ale nebylo to jediné téma, které na sociální síti nakousl. „Pokud se budeme chovat iracionálně a pozitivní osoby budeme pouštět do práce – tedy do škol, nemocnic a sociálních zařízení, lze očekávat vysoký nárůst pozitivních osob a další zahlcení nemocnic. Průběhy onemocnění u omikronu jsou sice mírnější, ale stejně mnozí končí v nemocnici,“ poukázal na nejnovější zamýšlený krok vlády Petra Fialy (ODS) biolog Omar Šerý. Vláda totiž v současné době zvažuje tzv. pracovní karanténu, to znamená, že by někteří lidé, byť pozitivně nakažení, chodili dále do zaměstnání. Zítra chce ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) předložit Ústřednímu krizovému štábu seznam profesí, kterých by se to týkalo.

Pokud se budeme chovat iracionálně a pozitivní osoby budeme pouštět do práce - tedy do škol, nemocnic a sociálních zařízení, lze očekávat vysoký nárůst pozitivních osob a další zahlcení nemocnic. Průběhy onemocnění u omicronu jsou sice mírnější, ale stejně mnozí končí v nemocnici

— O Šerý (@omarsery1) January 9, 2022

Omar Šerý

Prudký nárůst počtu pozitivních

„Lze předpokládat, že varianta omikron způsobí prudký nárůst počtu pozitivních osob od příštího týdne, kulminovat by křivka mohla v prvním únorovém týdnu a asi o měsíc později v prvním březnovém týdnu by měla omikronová vlna klesnout,“ poznamenal také k aktuální možné vlně Šerý.

Lze předpokládat, že varianta omicron způsobí prudký nárůst počtu pozitivních osob od příštího týdne, kulminovat by křivka mohla v prvním únorovém týdnu a asi o měsíc později v prvním březnovém týdnu by měla omicronová vlna klesnout.

— O Šerý (@omarsery1) January 9, 2022

Šerý se o Vánocích pustil také do šéfa České lékařské komory Milana Kubka, který by měl podle jeho názoru přestat šířit očkovací hysterii. „Jako prezident ČLK bych na místě dr. Kubka přestal šířit očkovací hysterii a zajistil bych proškolení všech obvodních lékařů webináři, jak postupovat u pacientů s covidem-19 – která vyšetření provést, jaké léky včas preventivně nasadit atd.“ doporučil.

Šerý: Také Kubek může za plné nemocnice

A upozornil: „Plné nemocnice a mnoho zemřelých na covid-19 máme díky zanedbávání primární péče o covidové pacienty. Mnoho pacientů by se do nemocnice vůbec nedostalo, kdyby o ně bylo včas pečováno. Řekněme si to otevřeně. Zde měla hlavní úlohu sehrát právě ČLK.“

Plné nemocnice a mnoho zemřelých na covid-19 máme díky zanedbávání primární péče o kovidové pacienty. Mnoho pacientů by se do nemocnice vůbec nedostalo, kdyby o ně bylo včas pečováno. Řekněme si to otevřeně. Zde měla hlavní úlohu sehrát právě ČLK. — O Šerý (@omarsery1) December 23, 2021

Proti povinnému očkování se Omar Šerý vyslovil už 10. prosince, kdy mínil: „V současné době charakterizované společenskou krizí, kdy panuje slovy Václava Havla ‚blbá nálada‘, a se současnými možnostmi a výsledky dostupného očkování proti koronaviru lze pokládat veškeré snahy o povinné očkování jak u nás, tak v ostatních státech EU za nerozumné.“

V současné době charakterizované společenskou krizí, kdy panuje slovy Václava Havla „blbá nálada“ a se současnými možnostmi a výsledky dostupného očkování proti koronaviru, lze pokládat veškeré snahy o povinné očkování, jak u nás, tak v ostatních státech EU, za nerozumné. — O Šerý (@omarsery1) December 10, 2021

Šerý měl doporučení nejen pro Milana Kubka a ČLK, ale také pro nastupující vládu, kterou prosil, aby zajistila dostatečné proškolení obvodních lékařů odborníky z covidových jednotek. „Aby neordinovali přes e-maily a telefon, vyčlenili si hodiny pro covidové pacienty, začali se jim věnovat a nenechávali je na paralenu bez vyšetření,“ zmínil konkrétně, jaká praxe by měla přestat.

— O Šerý (@omarsery1) December 23, 2021

