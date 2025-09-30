Konec ničení Česka. Umělec, který není s Fialou, sepsal, co má přijít

30.09.2025 10:27 | Monitoring

Režisér a producent David Martínek má za to, že vláda Petra Fialy Českou republiku ničila a ničí. Martínek má za to, že tato vláda se nevěnovala ani tak Česku jako spíš Ukrajině, a ještě některé vládní politické strany dostávaly peníze od mafiánů, jak teď zaznívá při rozebírání kauzy Dozimetr u soudu. Teď podle Martínka přichází čas na změnu. Martínek popsal, jak by měla vypadat.

V Česku se v pátek a v sobotu otevřou volební místnosti. Podle režiséra Davida Martínka to bude okamžik, kdy se může Česká republika opravdu změnit a odklonit se od vlády Petra Fialy, která z jeho pohledu podporovala Ukrajinu, významně zadlužila Česko, postarala se o nárůst drahoty, zvýšila daně a ještě se některé vládní strany nechaly financovat mafiány. Tady se Martínek dovolával výroků, které zaznívají u soudu v kauze Dozimetr.

Martínek v této souvislosti na sociální síti Facebook položil několik otázek.  

„Kolik máme nových podniků s evropským potenciálem? Kolik vzniklo úspěšných start-upů, o které se perou investoři? Jakých úspěchů jsme dosáhli za čtyři roky ve vědě, kultuře, sportu? Kolik fabrik zaznamenalo exportní úspěchy na mezinárodních trzích? Kolik jsme postavili nebo opravili cest, nádraží, veřejných budov? Kolik nových potřebných rychlodrah je v provozu? Kolik to stálo?“ kladl jednu otázku za druhou.

Teď podle Martínka přichází čas, aby se Češi, Moravané a Slezané postavili na vlastní nohy. Česko se totiž podle jeho názoru zásadně mění.

„Mění se i prostředí byznysu. Soudů. Služeb státu. Úřadů. Protože si všichni pomalu začínají uvědomovat, že pokud chceme přežít, Česko nutně projde silným updatem. Potřebujeme změnu v chápání vlastní země. Musíme se naučit sami sobě vládnout. Převzít odpovědnost za vlastní osud. Nikdo nám v tom nepomůže. Ani unie. Ani Amerika. Natož Rusko. Musíme to udělat sami. Sami se stavět na vlastní nohy. A sami rozhodovat, kudy jít. Zvládneme to. Věřte,“ konstatoval režisér Martínek.

Popsal, co považuje za naprosto nejdůležitější.

„Nejdůležitější bude navrátit lidem víru ve vlastní stát. Ve vlastní prostředí. V to, že naprosto v klidu můžeme být jednou z nejúspěšnějších zemí na světě. Ano, je to tak. Bude to trvat zhruba 15 let. Ale pokud si udržíme soudnost, zdravý smysl pro realitu, ochotu pustit se do podnikání, výzkumu, pokud si prosadíme rozumné mzdy, postavíme byty, nové fabriky, opravíme stát i infrastrukturu, zlepšíme školství, vzdělávání, nemocnice... Pročistíme zaplevelený právní řád. Vyvedeme statisíce lidí z dluhových pastí tak, aby mohli vydělávat a zároveň na odvodech podstatným způsobem mohli přispět k chodu státu. Namísto, abychom živili exekutorské mafie,“ zdůraznil David Martínek.

Nakonec zdůraznil, že s Českem to určitě dopadne dobře.

„Podpoříme rodiny a děti. Přirozené vztahy mezi muži a ženami. Mezi dětmi a rodiči. Podpoříme životy seniorů – jako poděkování za celoživotní práci. A zároveň to uděláme účelně, za rozumných nákladů a s obrovskou kontrolou veřejnosti a médií nad každou vynaloženou korunou; budeme v pohodě. Naše budoucnost bude dobrá,“ zdůraznil.  

Než se se čtenáři svého příspěvku rozloučil, konstatoval, že Česku bude líp, pokud si nezvolíme hlupáky, kteří nám podle Martínka vládnou momentálně.

autor: Miloš Polák

