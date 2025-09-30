Konec ničení Česka. Umělec, který není s Fialou, sepsal, co má přijít

Jdete k volbám?
Martínek v této souvislosti na sociální síti Facebook položil několik otázek.
„Kolik máme nových podniků s evropským potenciálem? Kolik vzniklo úspěšných start-upů, o které se perou investoři? Jakých úspěchů jsme dosáhli za čtyři roky ve vědě, kultuře, sportu? Kolik fabrik zaznamenalo exportní úspěchy na mezinárodních trzích? Kolik jsme postavili nebo opravili cest, nádraží, veřejných budov? Kolik nových potřebných rychlodrah je v provozu? Kolik to stálo?“ kladl jednu otázku za druhou.
Teď podle Martínka přichází čas, aby se Češi, Moravané a Slezané postavili na vlastní nohy. Česko se totiž podle jeho názoru zásadně mění.
„Mění se i prostředí byznysu. Soudů. Služeb státu. Úřadů. Protože si všichni pomalu začínají uvědomovat, že pokud chceme přežít, Česko nutně projde silným updatem. Potřebujeme změnu v chápání vlastní země. Musíme se naučit sami sobě vládnout. Převzít odpovědnost za vlastní osud. Nikdo nám v tom nepomůže. Ani unie. Ani Amerika. Natož Rusko. Musíme to udělat sami. Sami se stavět na vlastní nohy. A sami rozhodovat, kudy jít. Zvládneme to. Věřte,“ konstatoval režisér Martínek.
Popsal, co považuje za naprosto nejdůležitější.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Nakonec zdůraznil, že s Českem to určitě dopadne dobře.
„Podpoříme rodiny a děti. Přirozené vztahy mezi muži a ženami. Mezi dětmi a rodiči. Podpoříme životy seniorů – jako poděkování za celoživotní práci. A zároveň to uděláme účelně, za rozumných nákladů a s obrovskou kontrolou veřejnosti a médií nad každou vynaloženou korunou; budeme v pohodě. Naše budoucnost bude dobrá,“ zdůraznil.
Než se se čtenáři svého příspěvku rozloučil, konstatoval, že Česku bude líp, pokud si nezvolíme hlupáky, kteří nám podle Martínka vládnou momentálně.
autor: Miloš Polák