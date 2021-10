Konec povinných poplatků, ať se na ČT skládají fanoušci. Potkali jsme u stánku pravicovou hvězdu z Primy a slyšeli, jak to vidí Jihočeši

Vláda bez Pirátů, ANO a bez komunistů? Taková by se prý líbila lídrovi Svobodných Liboru Vondráčkovi. Na akci Svobodných, Trikolóry a Soukromníků v Českých Budějovicích vysvětlil, proč si nedovede představit jít do vlády s Andrejem Babišem. Padla slova o „vydeptání“ a „přidušování“ lidí. Promluvil i o ČT. Zmínil „nedostatek fantazie“ i pouze dobrovolné koncesionářské poplatky. Opět se podepisovala petice za zachování české koruny.

Nejen podepisování petice za zachování české koruny a diskuse s potenciálními voliči, ale také losování výherce kola a dalších cen za správně vyluštěnou křížovku v předvolebních novinách koalice. Tak vypadala akce Svobodných, Trikolóry a Soukromníků v Českých Budějovicích. Nechyběly balonky, pexeso ani koláčky.

Přes 21 tisíc podpisů na petici za korunu. Kdyby na ni chtěl někdo sáhnout...

„My se s lidmi potkáváme už od června a je vidět, že nálada směrem k naší formaci je čím dál tím lepší, protože o nás mají stále víc informací i díky tomu, že se už účastníme debat v televizi,“ uvedl lídr Svobodných Libor Vondráček.

Radost prý má i z úspěchu, který mají s peticí za zachování české koruny.

„V tuto chvíli máme přes 21 tisíc podpisů. Čím víc podpisů budeme mít, tím víc máme ‚nábojů‘. Kdyby někdo chtěl sáhnout na naši korunu, máme už proti tomu obranu. Pokud bychom zjistili, že by vláda mohla ohrozit existenci naší měny, tak v tu chvíli samozřejmě s těmi podpisy ihned půjdeme do petičního výboru, abychom otevřeli co největší celospolečenskou debatu a včas dokázali zatáhnout za ruční brzdu a nedopustit to, co se stalo v Lotyšsku nebo na Slovensku,“ vysvětlil Vondráček.

I v Českých Budějovicích byl o podpis petice poměrně velký zájem.

„Jsem na českou korunu celý život zvyklý. Nevím, proč bychom měli mít jinou měnu. Nemyslím si, že by to prospělo zrovna nám,“ usmíval se důchodce Pavel Mládek.

Vláda bez Pirátů, ANO a komunistů…?

Vondráček pak vysvětlil také, s kým by koalice Svobodní, Trikolóra a Soukromníci mohla jít případně do vlády a s kým naopak ne.

Jít do vlády s Andrejem Babišem si prý představit neumí. „Těžko můžeme jít do vlády s Babišem, který tady dva roky zavíral lidi doma, který je spolu s ostatními lidmi ve vládě tímto způsobem vydeptal. Zároveň se nám nelíbí i jeho postoj k té skupině, kterou my obhajujeme, a to jsou tvořiví lidé, kteří se umějí postarat sami o sebe, kteří tady pracují, něco vytvářejí. Tyhle lidi nenechával moc volně dýchat, celkem po nich šlapal a přidušoval je,“ vysvětloval Vondráček a dodal.

„Takže v tomhle smyslu je těžko představitelné, že by ty názory změnil, i když jsme to u něj už párkrát zaznamenali. Ale uvidíme, jak rozdají karty voliči. Třeba se o tom vůbec nemusíme bavit. Třeba to dopadne překvapivě. Já bych si přál, aby to dopadlo překvapivě, aby tam byla možnost utvořit nějakou vládu třeba bez Pirátů, bez ANO, bez komunistů. To jsou ty strany, se kterými prostě máme rozdíly. U komunistů i Pirátů je to logické. Tam ta naše filozofie je úplně jiná než jejich. U ANO je to otázka té konkrétní politiky. Oni ji opravdu dokážou změnit ze dne na den a mohou se začít chovat jinak. Ale skutečně si to nedovedu představit. My nechceme být ve vládě s někým, kdo mění názory ze dne na den. Chceme takového partnera, na kterého se budeme moct spolehnout.“

Pandora Papers? Mě to nepřekvapuje, názor tím neměním…

Pro ParlamentníListy.cz Libor Vondráček okomentoval i kauzu Pandora Papers, ve které nechybí právě ani premiérovo jméno.

„Domnívám se, že v České republice je hodně takových podnikatelů, kteří podobně optimalizují daně. Pan premiér by třeba dřív řekl, že jsou to karuselové obchody a že ti lidé vyvádějí peníze z České republiky. Ale když se to týká jeho, tak používá jiná slova,“ neodpustil si malé „rýpnutí“ a pokračoval.

„Myslím si, že to není nic překvapivého. Určitě to není důvod, proč bychom měli na pana premiéra změnit názor. Pro nás zkrátka se ty problematické věci dějí v tom, jak vládne, jakým způsobem se chová k našim občanům. A jestliže toto dělá, tak je podle nás vlastně logické, když mu to ten systém umožňuje,“ uvedl s tím, že je jasně vidět, že vysoké daně nikdo nedonutí platit ty největší podnikatele, neboť pokud mají přesah do zahraničí, vždy si tímto způsobem umí poradit.

„A myslím si, že to jenom poukazuje na to, že ty volební proklamace ČSSD nemohou ve skutečnosti zafungovat. Protože vysoké zdanění pouze odežene ty lidi do Francie, na Kajmanské ostrovy, do Irska… prostě někam do daňových rájů, kde si pomůžou, a pokud nebudou chtít daně odvést, tak je neodvedou,“ vysvětlil.

To, že kauza „vyplavala“ těsně před volbami, ho prý neudivilo.

„Asi to tak někdo naplánoval, aby to bylo ukázané před volbami. Mě to nepřekvapuje a můj názor to nemění. Jak jsem řekl, můj názor určuje to, jakým způsobem se tady osm let prezentoval Andrej Babiš, když byl součástí vlády. Ten názor je pevně daný a tohle je jen taková třešnička na dortu,“ sdělil rázně.

ČT chybí fantazie, nebo chtějí, aby jim chyběla? Dobrovolné koncesionářské poplatky…

Lídr Svobodných odpověděl i na otázku, jak vnímá postoj ČT k jejich koalici, na který si stěžoval například kandidát za Trikolóru, hudebník Petr Štěpánek.

„Historicky Svobodní vždycky byli tou první stranou, která skončila pod čarou a nedostala se do debat. Před čtyřmi roky jsme měli takovou negativní zkušenost, když Zelení byli součástí těch diskusí jako desátá strana, ale nakonec jsme Zelené v těch volbách porazili. Takže se ukázalo, že v těch debatách jsme měli být my. Já jsem to tak trošku očekával, že zase vyjdeme první pod čarou. Stalo se to. Myslím si, že České televizi naprosto chybí fantazie. Jestliže má třicet hodin vysílacího času, mohla nám dát třeba jen část. Ale ČT si poradit nechtěla, takže to udělala tak, jak to udělala,“ pokýval a dodal.

„Možná jim nechybí fantazie, možná jen chtějí, aby jim chyběla. To je otázka. Na to ať si každý čtenář udělá názor sám. My jsme rozhodně pro to, aby ČT přestala po lidech chtít platit koncesionářské poplatky jen proto, že mají televizní přijímač. Kdo se na ČT chce dívat, dobrovolně by ten poplatek zaplatil, takže podle nás by měl být poplatek dobrovolný,“ nebral si servítky. Dodejme, že Libor Vondráček opakovaně vyhrál hlasování diváků v diskusních pořadech TV Prima.

Poprvé prase, teď kolo, smála se výherkyně

Dobrou náladu na akci vyvolalo losování mezi těmi, kteří poslali správně vyluštěnou tajenku v novinách, které koalice distribuovala po Jihočeském kraji. Šťastnou výherkyní hlavní ceny se stala příznivkyně koalice Helena Krátká.

„Jsem z toho velice mile překvapená, protože vyhrávám opravdu málokdy. Jednou jsem vyhrála na plese prase, a to mi tedy záviděla celá vesnice, protože jsem tam ani nebydlela. A druhá výhra je tady to kolo. Takže mám radost,“ smála se paní Krátká s tím, že koalici Svobodných, Trikolóry a Soukromníků volit bude.

„Jednak mě zaujali ti milí lidičky na Sokoláku v Českých Budějovicích (nedávná akce koalice se Žlutým psem), jednak mě zaujal fakt, že chtějí tu naši českou korunu udržet. Také se mi líbí to, že chtějí svobodu, to znamená, pryč roušky, pryč všechna ta omezení, pryč všechno to, co nás teď poslední dobou trápilo,“ usmívala se šťastná výherkyně, která se prý domnívá, že pravice má v těchto volbách šanci.

