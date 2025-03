Konec spalováků do 2035, Komise trvá na svém. Nerudová jásá, osobně prý na kompromisu pracovala

Strana Svobodných ostře zareagovala na rozhodnutí Evropské komise potvrdit konec spalovacích motorů od roku 2035. Na svém oficiálním facebookovém profilu označili toto opatření za ekonomickou hrozbu, která povede k vyšším nákladům pro domácnosti, závislosti na Číně a ztrátě konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

„Nenechme si nalhávat, že mezinárodní závazky, které jsme dříve podpořili, není možné zrušit. Evropská komise může prohlašovat cokoliv za definitivní, ale je jen na nás, jestli se s tím smíříme,“ uvedli Svobodní ve svém vyjádření.

Svobodní dále kritizují, že Evropská unie ignoruje realitu a ekonomické dopady tohoto kroku. Podle nich zákaz spalovacích motorů zničí pracovní místa, zvýší životní náklady a oslabí evropský průmysl, zatímco Čína si udrží kontrolu nad klíčovými surovinami pro výrobu baterií. „Zatímco Čína dominuje zpracování surovin pro baterie – 70 % lithia, 80 % kobaltu, 90 % grafitu – EU si hraje na ekologického zachránce, přestože infrastruktura a technologie nejsou připravené,“ upozorňují Svobodní.

V této souvislosti si pokládají klíčovou otázku, jak plánuje Brusel dohnat zbytek světa, který na zelené sny kašle, a otevřeně se ptají, zda je tento směr dlouhodobě udržitelný.

Kritika emisních cílů pouze na tři roky

K rozhodnutí Evropské komise se vyjádřil i europoslanec Ondřej Krutílek (ODS). U nového akčního plánu pro automobilový průmysl postaveného na digitalizaci, čisté mobilitě, konkurenceschopnosti, dovednostech a rovných podmínkách považuje za problematické zejména rozložení pokut a emisních cílů pouze do tří let. „Pro mě je nejproblematičtější rozložení pokut a emisních cílů pouze do tří let. Pokud se podíváte na to, co jsme jako konzervativci říkali od října loňského roku a co říkají i výrobci automobilů, ať ti čeští nebo němečtí, tak v obou případech se shodujeme na pětiletém období,“ řekl v pořadu Pro a proti na Českém rozhlasu.

Podle něj delší, pětileté přechodné období zajistí, že automobilky budou mít dostatek času na vývoj nových technologií a nebude nutné tento problém znovu otevírat po několika málo letech. „Musíme vytvořit prostředí, ve kterém budou automobilky schopné inovovat, a zároveň se nebudeme muset tímto problémem zabývat za několik málo let, kdy zjistíme, že právě ty tři roky, se kterými přišla Evropská komise, nebudou postačovat,“ doplnil Krutílek.

Nerudová: Tříleté období je správný kompromis

Na rozdíl od europoslance Krutílka, který považuje tříleté rozložení emisních cílů za příliš krátké, europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) tento krok vítá a označuje ho za správný kompromis, který podpoří automobilový průmysl. „Jsem velmi ráda, že se podařilo přesvědčit Komisi, aby začala řešit emise automobilek a aby zvolila přesně tu cestu, kterou jsme v Evropské lidové straně navrhli, tedy zprůměrování na tři roky a podpoření technické neutrality. Osobně z toho mám velkou radost, protože jsem v Evropském parlamentu pracovala několik měsíců, vyjednávala s eurokomisaři a zástupci automobilek a jsem pevně přesvědčena, že tento návrh pomůže automobilovému průmyslu, aby se nadechl, ochránil investice a ve výsledku posílil konkurenceschopnost,“ uvedla v pořadu.

Připouští však, že některým automobilkám včetně české Škodovky by více vyhovovalo čtyřleté období. Na druhou stranu připomněla, že generální ředitel Volkswagenu toto řešení uvítal a označil ho za realistický krok.

Krutílek naopak přístup Volkswagenu kritizuje a tvrdí, že firma podporuje tříleté období spíše z donucení než proto, že by jí skutečně vyhovovalo. „Volkswagen je v takových problémech, že je rád, že Komise přišla alespoň se třemi lety. To si myslím, že platí stoprocentně. Když se podíváme dále do historie, tak byl to právě Volkswagen jako koncern, který měl problémy s takzvanou kauzou dieselgate,“ poukázal, že Volkswagen je ve velmi špatné vyjednávací pozici a nezbývá mu nic jiného než říkat právě to, co říká.

Nerudová však odmítá kritiku Krutílka i dalších skeptiků vůči tříletému období. „Musím říct, že z opozice, ve které je pan Krutílek, je vlastně jednoduché všechno kritizovat a opakovat, že je všechno špatně, ale tím průmyslu nepomůžeme a ničeho nedosáhneme,“ reagovala europoslankyně.

