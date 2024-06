Konec stíhání. USA pustily Assange. Ale není z toho jen radost

Po mnoha letech končí příběh stíhání novináře Juliana Assange. Assange dle BBC opustil Velkou Británii poté, co se dohodl s americkými úřady, že se dozná ke zločinům a za to nebude uvězněn. Byl obžalován ze spiknutí za účelem získání a šíření informací týkajících se národní bezpečnosti. Jde o soubory o válce v Afghánistánu a Iráku, které publikoval na svém serveru Wikileaks, a o kterých americká vláda tvrdila, že ohrožují lidské životy. Nicméně, jeden z těchto souborů bylo video, na kterém americká helikoptéra zaútočila a zabila více než dvanáct lidí, včetně dvou reportérů Reuters. Právníci Juliana Assange od začátku říkají, že proces byl politicky motivovaný.

JULIAN ASSANGE IS FREE



Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a… — WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024

Assange v britském vězení strávil pět let, propuštěn byl včera. Nyní se vrací do své rodné Austrálie. Dle Wikileaks byl vězněn 1 901 dní. Před tím strávil sedm let na Ekvádorské ambasádě, kde se skrýval před obviněním ze znásilnění, které proti němu podaly švédské soudy a o kterém Assange tvrdil, že je účelové, aby mohl být vydán do USA. Švédské soudy v roce 2019 se stíháním skončily, ale Assange byl stejně britskými úřady zatčen kvůli tomu, že se vyhýbal vydání do Švédska.

Jeho manželka Stella už poděkovala všem, kteří se účastnili kampaně za jeho propuštění. Dle mluvčího australské vlády se celý proces táhl příliš dlouho a v dubnu tohoto roku prezident Joe Biden uvedl, že zvažuje žádost australské vlády stíhání Juliana Assange ukončit. Propuštění Juliana Assange žádaly i některé české osobnosti, mimo jiné např. Benjamin Kuras, Petr Žantovský, Jaroslav Štefec, profesoři Keller a Budil a další.

Psali jsme: Osobnosti veřejného života žádají propuštění Juliana Assange

Julian is free!!!!



Words cannot express our immense gratitude to YOU- yes YOU, who have all mobilised for years and years to make this come true. THANK YOU. tHANK YOU. THANK YOU.



Follow @WikiLeaks for more info soon…pic.twitter.com/gW4UWCKP44 — Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) June 25, 2024

Na konec této ságy už reagují jak novináři, tak politici. „Julian Assange údajně souhlasil s přiznáním viny za porušení zákona o špionáži výměnou za propuštění z vězení. Jen připomínám, že držení a prohlížení materiálů souvisejících s obranou státu je něco, co New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, CNN atd. dělají každý den,“ poznamenal nezávislý novinář Michael Tracey.

„O Assangeově případu se toho dá říct tolik, například jak pobuřující je, že byl téměř 15 let zadržován a nucen přiznat vinu, přestože nespáchal žádný trestný čin. Ale v lidské a osobní rovině je krásné sledovat, jak opouští vězení jako svobodný člověk a konečně opouští Spojené království,“ poznamenal další nezávislý novinář, Glenn Greenwald.

Julian Assange has reportedly agreed to plead guilty to violating the Espionage Act, in exchange for release from prison. Just a reminder: "possessing or accessing" material related to the "national defense" of the USA is something that the NYT, WaPo, WSJ, CNN, etc. do every day pic.twitter.com/CjOEmPDqmT — Michael Tracey (@mtracey) June 24, 2024

There's so much to say about the Assange case, the outrage of his being detained for almost 15 years, being forced to plead guilty despite committing no crime.



But on a human and personal level, it's beautiful to watch him leave prison a free man, and finally leave the UK. https://t.co/bhHoAZU2oZ — Glenn Greenwald (@ggreenwald) June 25, 2024

„Teď, když je Assange na svobodě, připomeňme si skutečný důvod, proč byl stíhán. Odhrnul závoj vojensko-průmyslového komplexu. Radikalizoval celou generaci proti věčným válkám. Nechť to je jeho odkaz,“ ozval se místopředseda libertariánské strany v USA, Clint Russel a sdílel právě známé video s útokem helikoptéry na irácké civilisty.

Now that Assange is free. Let's remember the real reason he was hunted. He lifted the veil on the military industrial complex. Radicalising an entire generation against the forever wars. Let that be his legacy. pic.twitter.com/JexV4GVvkh — Clint Russell (@LibertyLockPod) June 25, 2024

„Jeho osvobození je skvělá zpráva, ale je hrůza, že strávil tolik času ve vězení. Obama, Trump a Biden neměli nikdy pokračovat v tomto stíhání. Omilostněte Snowdena a osvoboďte Rosse,“ vyzval republikánský kongresman Thomas Massie.

Podobně hovořil i Vivek Ramaswamy, který se ucházel o prezidentskou nominaci v republikánských primárkách. „Je skvělé, že Julian Assange bude konečně propuštěn (což zavání zoufalou hrou Bidena o libertariánské hlasy), ale je ostudné, že musel roky hnít ve vězení v zahraničí za to, co jiní reportéři dělají pravidelně, zatímco vládní zaměstnankyni, která ho vyzradila – Chelsey Manningové – Obama zmírnil trest, protože je příslušnicí oblíbené politické třídy (transgender). Julian Assange si zaslouží milost a je dávno na čase obnovit v Americe opět jeden právní standard,“ sdělil.

Prezidentský kandidát Robert F. Kennedy označil Assange za hrdinu. A je rád, že byl propuštěn. Ale neslaví. „Špatnou zprávou je, že se musel přiznat ke spiknutí za účelem získání a vyzrazení informací o národní obraně. Což znamená, že se americkým bezpečnostním složkám podařilo kriminalizovat žurnalistiku a globálně rozšířit svou jurisdikci i na neobčany. Julian si to musel nechat líbit. Má problémy se srdcem a ve vězení by zemřel. Bezpečnostní složky však zavedly děsivý precedens a zasadily velkou ránu svobodě tisku.“

My plane landed in DC & I just heard Julian Assange will soon be free due to a deal.



His liberation is great news, but it’s a travesty that he’s already spent so much time in jail.



Obama, Trump, & Biden should have never pursued this prosecution.



Pardon Snowden & Free Ross now — Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 25, 2024

It’s great that Julian Assange will finally be released (in what smells like a desperate Biden gambit for libertarian votes), but it’s shameful that he had to spend years rotting in a foreign prison for doing what other reporters do regularly, while the government employee who… — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) June 25, 2024

Julian Assange struck a plea deal and will go free! I am overjoyed. He's a generational hero.



The bad news is that he had to plea guilty to conspiracy to obtain and disclose national defense info. Which means the US security state succeeded in criminalizing journalism and… — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) June 24, 2024