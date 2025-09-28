Konečná: Nezastavili nás soudem. Zkusí to průzkumy. Ale my jim to spočítáme ve volbách

„Ústavní soud rozhodl, že se hnutí STAČILO! může zúčastnit voleb a že mu po volbách nebudou odebrány mandáty. Tak se nás teď snaží zastavit jinak,“ uvedla Konečná. Podle ní je scénář jasný: průzkumy, ve kterých bude STAČILO! systematicky podhodnocováno, aby se vytvořil dojem, že nemá šanci.
Podobný průběh si hnutí zažilo už při evropských volbách. „Tehdy nám agentury dávaly kolem pěti procent, některé dokonce tři. Výsledek? Téměř deset procent. A za námi zůstali Piráti, SPD i STAN,“ připomíná Konečná.
Teď podle ní přichází rozhodující fáze. „Budou proti nám bojovat všemi způsoby. Připravují se útoky na naše kandidáty, plánované incidenty. V sázce je totiž příliš mnoho — korita Fialova gangu a jejich kšeftíky na další čtyři roky. A tomu stojíme v cestě.“
Konečná je však přesvědčena, že voliči podobné triky prohlédnou. „My se nedáme. Už 3. a 4. října jim to společně spočítáme. A řekneme jasně: STAČILO!“
autor: Jan Procházka