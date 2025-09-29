Konečná: Prezident patří k Fialově pětidemolici a slouží mu média i neziskovky. A lidé už toho mají dost

Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
K tomuto „paktování“ podle ní nepatří jen vrcholní politici, ale celá síť podpůrných struktur: „Pracují pro něj vybraná média, výzkumné agentury generující naprosto zcestná čísla, aktivističtí herci – ale chtělo by se mi říct spíš dobře placení šašci – a neziskovky přisáté na státní rozpočet.“
Konečná uvedla, že hnutí STAČILO! na sebe přitáhlo pozornost právě proto, že tento pakt narušilo. A reakce mocných na sebe nenechaly dlouho čekat: „Okusili jsme zlobu Fialova gangu, ke kterému patří i hradní pán se svým okolím. Porušili ústavní práva STAČILO! v Libereckém kraji.“
Zmínila konkrétní případ, kdy v pěti volebních komisích v Libereckém kraji došlo k odebrání hlasů – celkem čtyř. „V průměru jeden hlas na každou komisi. Jen připomenu, že máme v republice 15 tisíc volebních komisí,“ varovala a poukázala na možný rozsah a systematičnost podobných zásahů.
Ing. Kateřina Konečná
Vystoupení lídryně STAČILO! nabralo na síle, když se opřela do role médií a jejich selektivního přístupu. „Systematicky o nás šíří lži novináři, kteří se bojí Rakušana zeptat, jak je možné, že o kauze Dozimetr věděl o měsíc dřív. Ale okamžitě zapomněli také na kampeličku, špinavé peníze v bitcoinech od kriminálníka a jen očerňují opozici,“ řekla.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Vrchol útoků proti STAČILO! vidí v pokusu zabránit hnutí ve volební účasti prostřednictvím ústavní stížnosti. „Naštěstí tento scénář se nepodařil. Ústavní soud konstatoval, že jsme postupovali v souladu se zákonem i ústavou a k žádnému odebírání mandátů nedojde.“
To však podle Konečné neznamená konec. „Máme poslední týden do voleb. Budou se nás do příštího pátku snažit všemi způsoby pomlouvat, poškodit, očernit. Budou o nás lhát a nadávat nám – protože už přišli na to, že jim ani ten Ústavní soud nepomůže.“
Skutečný důvod podle ní není ideologický, ale existenční: „Oni se totiž nebojí o Českou republiku. Oni se bojí o svá koryta. O peníze na úkor poctivě pracujících.“
Z tohoto pohledu je podle Konečné jasné, proč je STAČILO! trnem v oku: „Tím rozhodujícím prvkem, jestli bude pokračovat Fialova vláda, je hnutí STAČILO! v Poslanecké sněmovně. A když se tam dostane, Fialova pětidemolice končí!“
Ve svém projevu se obrátila i přímo k prezidentu Pavlovi. „Pane prezidente, mluvím k vám. Vím, že se opět budete snažit pomoci stranám Fialovy pětidemolice, v souladu s přáním Bruselu. Děláte to systematicky po celou dobu.“
Nejostřejší slova zazněla na závěr: „Stydím se za to, že prezident České republiky raději lobbuje místo pro českou korunu pro euro. A stydím se za to, že máme na Pražském hradě někoho, kdo by pro radost Uršuly von der Leyenové naší zemi zbavil práva veta.“
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Konečná výzvu zakončila důrazem na občanskou suverenitu. „Aspoň pro jednou – respektujte vůli občanů České republiky. Ne zbrojařů, ne lobbistů, ne Bruselu, ne svých přátel. Výsledek, který řekne jasně: Stačilo cenzuře, žebračenkám, zvyšování daní, nedostatku bydlení, dlouhým čekacím lhůtám u doktorů a všemu dalšímu. Ten výsledek musíte respektovat.“
„Jsme tady a zvítězíme, protože jsme hlas umlčované většiny,“ uzavřela svůj projev.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Procházka