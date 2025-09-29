Konečná: Prezident patří k Fialově pětidemolici a slouží mu média i neziskovky. A lidé už toho mají dost

„Je mi velmi, velmi smutno, že občané musejí prezidenta republiky vyzývat k tomu, aby respektoval volby. Že musíme prezidenta nabádat, aby postupoval podle Ústavy České republiky a respektoval vůli voličů,“ pronesla Kateřina Konečná v silně rezonujícím projevu proneseném na svátek sv. Václava před Pražským hradem. Lídryně hnutí STAČILO! se tak připojila k širšímu občanskému apelu, který v Den české státnosti vyzval hlavu státu, aby nezasahovala do volební soutěže a dodržovala ústavní rámec.

„Bohužel mě to, při pohledu na to, kdo dneska na Pražském hradě sedí, vůbec nepřekvapuje,“ dodala Konečná. Za prezidentem Petrem Pavlem totiž vidí hluboké propojení s vládním mocenským blokem. „Když se podíváte, jaké vlajky na Hradě visí, je to ostuda. Prezident je totiž součástí vládního mocenského paktu, který ovládá vládu, sněmovnu, Senát.“

K tomuto „paktování“ podle ní nepatří jen vrcholní politici, ale celá síť podpůrných struktur: „Pracují pro něj vybraná média, výzkumné agentury generující naprosto zcestná čísla, aktivističtí herci – ale chtělo by se mi říct spíš dobře placení šašci – a neziskovky přisáté na státní rozpočet.“

Konečná uvedla, že hnutí STAČILO! na sebe přitáhlo pozornost právě proto, že tento pakt narušilo. A reakce mocných na sebe nenechaly dlouho čekat: „Okusili jsme zlobu Fialova gangu, ke kterému patří i hradní pán se svým okolím. Porušili ústavní práva STAČILO! v Libereckém kraji.“

Zmínila konkrétní případ, kdy v pěti volebních komisích v Libereckém kraji došlo k odebrání hlasů – celkem čtyř. „V průměru jeden hlas na každou komisi. Jen připomenu, že máme v republice 15 tisíc volebních komisí,“ varovala a poukázala na možný rozsah a systematičnost podobných zásahů.

Vystoupení lídryně STAČILO! nabralo na síle, když se opřela do role médií a jejich selektivního přístupu. „Systematicky o nás šíří lži novináři, kteří se bojí Rakušana zeptat, jak je možné, že o kauze Dozimetr věděl o měsíc dřív. Ale okamžitě zapomněli také na kampeličku, špinavé peníze v bitcoinech od kriminálníka a jen očerňují opozici,“ řekla.

Podle ní se nejedná jen o mediální válku. „Přišly i fyzické útoky. Pronásledování ze strany partiček odsouzených zločinců, kteří narušují naše akce – včetně té dnešní,“ popsala situaci, kterou označila za organizovanou snahu o diskreditaci a vyvolání strachu.

Vrchol útoků proti STAČILO! vidí v pokusu zabránit hnutí ve volební účasti prostřednictvím ústavní stížnosti. „Naštěstí tento scénář se nepodařil. Ústavní soud konstatoval, že jsme postupovali v souladu se zákonem i ústavou a k žádnému odebírání mandátů nedojde.“

To však podle Konečné neznamená konec. „Máme poslední týden do voleb. Budou se nás do příštího pátku snažit všemi způsoby pomlouvat, poškodit, očernit. Budou o nás lhát a nadávat nám – protože už přišli na to, že jim ani ten Ústavní soud nepomůže.“

Skutečný důvod podle ní není ideologický, ale existenční: „Oni se totiž nebojí o Českou republiku. Oni se bojí o svá koryta. O peníze na úkor poctivě pracujících.“

Z tohoto pohledu je podle Konečné jasné, proč je STAČILO! trnem v oku: „Tím rozhodujícím prvkem, jestli bude pokračovat Fialova vláda, je hnutí STAČILO! v Poslanecké sněmovně. A když se tam dostane, Fialova pětidemolice končí!“

Ve svém projevu se obrátila i přímo k prezidentu Pavlovi. „Pane prezidente, mluvím k vám. Vím, že se opět budete snažit pomoci stranám Fialovy pětidemolice, v souladu s přáním Bruselu. Děláte to systematicky po celou dobu.“

Nejostřejší slova zazněla na závěr: „Stydím se za to, že prezident České republiky raději lobbuje místo pro českou korunu pro euro. A stydím se za to, že máme na Pražském hradě někoho, kdo by pro radost Uršuly von der Leyenové naší zemi zbavil práva veta.“

Dav zareagoval mohutným skandováním: „Hanba! Hanba!“

Konečná výzvu zakončila důrazem na občanskou suverenitu. „Aspoň pro jednou – respektujte vůli občanů České republiky. Ne zbrojařů, ne lobbistů, ne Bruselu, ne svých přátel. Výsledek, který řekne jasně: Stačilo cenzuře, žebračenkám, zvyšování daní, nedostatku bydlení, dlouhým čekacím lhůtám u doktorů a všemu dalšímu. Ten výsledek musíte respektovat.“

„Jsme tady a zvítězíme, protože jsme hlas umlčované většiny,“ uzavřela svůj projev.

