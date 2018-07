Konzervativní publicista Joch o Drahošovi: Takto blbý nemůže být nikdo

Konzervativní publicista Roman Joch, jenž sám sebe označuje za liberálního konzervativce, nevěřícně hledí na to, co předvádí neúspěšný prezidentský kandidát a uchazeč o post senátora na Praze 4 Jiří Drahoš.

Server iHNed.cz přišel s informací, že finanční správa si došlápne na občany, kteří pronajímají své nemovitosti v rámci služby Airbnb, ale z tohoto pronajímání řádně neodvádí daně. Finanční úřady prý teď obešlou poskytovatele služby a vyzvou je, aby uhradili to, co státu dluží na daních. Podle vládní analýzy, kterou si nechal kabinet zpracovat, by mohl státní rozpočet získat až půl miliardy korun navíc rok co rok.

Neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš k tomu na sociální síti twitter poznamenal, že důslednější kontrola Airbnb by mohla zlepšit dostupnost bydlení především v hlavním městě. „Prvním krokem ke zlepšení dostupnosti bydlení může být důslednější kontrola Airbnb. Situace, kdy stát přichází o stovky milionů korun ročně a lidé nemají kvůli uměle navýšeným nájmům v centru Prahy kde bydlet, je neúnosná,“ zdůraznil Drahoš.

Romana Jocha svým vyjádřením zjevně nepotěšil. „Řekněte mi, prosím, že to je fake news. Protože takto blbý nemůže být nikdo,“ zareagoval Joch na Drahošova slova.

autor: mp