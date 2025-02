Kradou a zastrašují. I Ukrajinci se bojí Gruzínské legie odhalené Ficem

Premiér Fico v pátek obvinil Gruzínskou legii z organizování protestů proti vládě na Slovensku. Uvedl, že Gruzínská legie je součástí ukrajinské armády a že ji oficiálně řídí ukrajinská rozvědka pro akce v zahraničí. „Ptám se, jak je možné, že představitelé Gruzínských národních legií byli aktivní v roce 2014 při Majdanu v Kyjevě? Ptám se, jak je možné, že byli aktivní v Tbilisi, kde jsou dokonce někteří z nich stíháni a obviněni z trestných činů z toho, co se dělo. Jak je možné, že ti samí lidé se objevují na Slovensku a jsou v kontaktu s organizátory na Slovensku?“ tázal se slovenský premiér.

Dále hovořil o oficiálním veliteli Gruzínských legií, Mamukovi Mamuašvilim. U jeho fotky v maskáčích a vojenské výstroji se tázal, proč je asi na Slovensku. Přidal také fotografii s Lucií Štasselovou z iniciativy Mír Ukrajině a otcem Michala Šimečky. Rýpl si opět, že je Mamulašvili oblečen jako „typický občanský aktivista“, tj. v maskáčích. Podotkl, že Mír Ukrajině věnoval Gruzínské legii 150 000 eur. „Lidé, jako je tento pán, se pohybovali na území Slovenské republiky, komunikovali s představiteli Progresivního Slovenska, Míru Ukrajině, dostávali finanční prostředky. Pokud něco vypadá jako kachna, kváká jako kachna, chodí jako kachna, tak je to kachna,“ shrnul Fico.

Ukrajinská rozvědka spojení s Gruzínskou legií popřela. Přiznala pouze, že byl Mamuašvili v Mezinárodní legii územní obrany Ukrajiny, ale jeho smlouva údajně skončila v dubnu 2023 a nebyla prodloužena.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7649 lidí kontrarozvědka uvedla, že v Gruzii se má připravovat obdoba ukrajinského Majdanu. Ten měli organizovat gruzínští občané pracující pro ukrajinskou vládu, ale žijící v Gruzii. Mezi jmenovanými byly osoby blízké bývalému prezidentovi Saakašvilimu, tj. Giorgi Lortkipanidze, údajně zástupce velitele ukrajinské rozvědky, bývalý bodyguard Michail Baturin a právě Mamuka Mamulašvili.

Gruzínská legie také popřela přípravu převratu, podle ní se jedná jen o pokus jednotku zdiskreditovat. Tvrdí, že má jediný účel, totiž bránit Ukrajinu. „Do vnitřních záležitostí Slovenska, Gruzie ani žádné jiné země se nijak nevměšujeme,“ uvádí.

!?Statement from the Georgian Legion



The Georgian Legion firmly rejects the baseless and absurd accusations made by the Slovak authorities, claiming our involvement in an alleged coup against Prime Minister Robert Fico. These claims are nothing more than a deliberate attempt to… pic.twitter.com/TQzaRq9uER — Georgian Legion (@georgian_legion) January 30, 2025

Nicméně gruzínskou vládu prohlašuje za nelegitimní a zrádnou.

Today, Georgia’s illegitimate government, controlled by oligarch Bidzina Ivanishvili betrayed the nation by halting ???? Euro-integration.



While we fight Russia for freedom, Georgian Dream is selling Georgia’s future to Moscow. This is treason against the Georgian people!



????… pic.twitter.com/Sd367lgknu — Georgian Legion (@georgian_legion) November 28, 2024

Zprávy, že Gruzínská legie „neexistuje“, vyvolaly rozkol mezi příznivci Ukrajiny. Na sociálních sítích totiž tato organizace nadále vybírá peníze.

???? We are so grateful for all supporters of @georgian_legion ??



Whether you boost & share posts, donate, offer words of appreciation, create items to raise funds or all of the above, just know we love ?? ??



You are on the right side of history & are making a difference ???? https://t.co/Dxmef9QcCY — Help Mgeli (@help_mgeli) January 29, 2025

Na její netransparentnost přitom upozorňoval již v říjnu roku 2024 Dimko Žlutenko, zakladatel charity Dzyga’s Paw. Podle něho Gruzínská legie nezveřejňuje, co s dary dělá a blokuje ty, kdo se ptají.

„Udělejme jasnou hranici mezi skutečnými gruzínskými bojovníky na Ukrajině a účtem Gruzínská legie. Jsem pro Ukrajinu, ale myslím, že tento profil Ukrajině škodí. Shromáždili značné dary, které se sypou na osobní PayPal Tarase Rešetyla, který tento účet na Twitteru spravuje. Je v pořádku, vybírat peníze, abyste je využili pro Ukrajinu. To jsme se domnívali, že účet GL udělal, ale nedávno vyšlo najevo, že shromáždil statisíce dolarů a zjevně nevykázal žádné podrobnosti o tom, jak byly prostředky použity,“ uvedl Žlutenko s tím, že Gruzínská legie nemá vůbec žádné stránky, o transparentnost se nesnaží a blokuje každého, kdo se zeptá, kam peníze šly. Taras Rešetylo podle Žlutenka emigroval z Ukrajiny v roce 2023, aby se oženil, ačkoliv muži v bojeschopném věku mají zakázáno opustit zemi.

I do not recommend donating to the Georgian Legion.



?? Zero financial transparency on where the donations went

?? Blocking those who ask questions

?? Threatening lives of pro-UA community



GL had enough time to make things right, but they chose not to. ?? pic.twitter.com/a0pGoR2qaI — Dimko Zhluktenko ?????? (@dim0kq) October 14, 2024

It's not like they don't have some shiny webpage or all the receipts, but trying their best in the midst of war.



It's like they are having absolutely NOTHING, and block everyone who ask about where donations went.



No pictures, no receipts, no transparency at all. It's sad. — Dimko Zhluktenko ?????? (@dim0kq) October 14, 2024

And special attention goes to Taras Reshetylo, aka the manager of Georgian Legion.



Ukrainian guy, left Ukraine in the middle of the war to marry in the US in 2023 (btw no military aged males are allowed out of the country), didn't explain a thing. Clearly problematic. https://t.co/uczNuFhvWm pic.twitter.com/VQ0XO1dqII — Dimko Zhluktenko ?????? (@dim0kq) October 14, 2024

Žlutenko není sám, kdo tvrdí, že Gruzínská legie je podvodná organizace. Žurnalista z kanálu Votewatch napsal článek o tom, jak Gruzínská legie ukradla peníze vybrané na obranu Ukrajiny. „Dnes ale gruzínská legie poslala do mého bytu muže, kteří počkali, až někdo vyjde z domu, aby se mohli dostat dovnitř, zamířili přímo do mého patra, zastrašovali mou partnerku a na dveře mi nalepili nálepky Gruzínské legie, aby ukázali, že vědí kde bydlím,“ stěžoval si následně.

Prý mu také vyhrožovali smrtí a šířili o něm lži, že je placen Kremlem nebo že pracuje pro gruzínskou vládu, za což na Ukrajině může být člověk i zabit. „Teď se moje partnerka domnívá, že by mohla být zabita a že bych mohl být zabit i já, až se vrátím. To všechno, protože jsem udělal to, co mají novináři dělat, a napsal článek, který se týkal veřejného dění,“ shrnul novinář své volání o pomoc. Ani britská ambasáda mu prý nedokázala pomoci.

??I need your help: please share this. My life’s in danger. Last month I wrote an article simply covering genuine allegations made by hundreds of people against the @georgian_legion (it transpired that senior figures stole donations and have been diverting hundreds of thousands… pic.twitter.com/2daOBDhJUR — VOTEWATCH (@VoteWatchTV) November 8, 2024

