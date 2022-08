Kraje nemají na energie, burcoval v ČT Netolický. Jediným řešením je zastropování cen

reklama

„Nemáme na energie,“ vzkazují kraje vládě. Ani Pardubický kraj není podle hejtmana Netolického výjimkou: „Bohužel je to tak, nemáme v této chvíli zajištěny energie od 1. ledna 2023. I my patříme mezi kraje, které jsou postižené,“ uvedl.

V této chvíli je největší problém, že kraj pomalu začíná připravovat rozpočet a stále neví, jak se budou ceny vyvíjet a kolik peněz na elektřinu vyčlenit. „Díváme se, jak rostou ceny, vedeme celou řadu jednání a čekáme, jak se situace vyvine. Zrovna přišla informace z Německa, rozhodnutí, že Němci nepočítají s provozem tří jaderných elektráren. Tak jen během dnešního dne rozdíl mezi ránem a odpolednem byl rozdíl 110 eur na megawatthodinu. To je šílená částka, pro nás jsou to desetimiliony korun během jednoho dne,“ uvedl Netolický.

Kraje mají problém energii sehnat a zaplatit. Na burze jsou energie příliš drahé a ani samotní dodavatelé se do výběrových řízení nehlásí, jelikož zatím sami nevědí, co přijde. Pardubický kraj podle hejtmana vysoutěženého distributora prozatím nepřistoupil k tomu, že by objednávali elektrickou energii: „Pokud se nyní v roce 2022 pohybujeme kolem částky 4 000 korun za megawatthodinu, tak v přepočtu v této chvíli, pokud bychom nakupovali na počátek příštího roku, je to po dnešním nárůstu kolem 20 tisíc. Ty částky jsou šílené,“ zopakoval Netolický.

„My proto voláme a apelujeme na vládu, že je potřeba reagovat. Protože zatím tedy ceny energií enormně rostou. A nemáme pocit, že by se vláda rozhodla k nějakým účinným řešením. Prozatím řeší dávkový systém, ale to, co my všichni potřebujeme – nejenom kraje, města, obce, ale také domácnosti, případně podnikatelé – je jisté zastropování!“ zdůraznil pardubický hejtman Netolický v obavách, že situace v Německu trh rozkolísá.

Pokud se nic nestane a energie se nepodaří vysoutěžit, může kraj podle Netolického při předpokládaných tržních cenách zapomenout na opravy silnic nebo investice jako takové.

„Řešíme krizový plán. My musíme v první řadě pokrýt provoz škol, nemocnic, a pokud bude takový nárůst cen energií, tak z čeho to máme platit? Z peněz, které nám přicházejí z rozpočtového určení, ale může se stát, že budeme muset přistoupit k mimořádnému režimu, pokud se ten růst cen nezastropuje nebo nezastaví. Pak budeme muset peníze v rozpočtu dál hledat,“ uvedl hejtman, že svítit a topit se od ledna ve školách a nemocnicích v Pardubickém kraji bude, ale pokud nebudou zbývat peníze, začne se škrtat, například z rekonstrukcí silnic a dalších důležitých investic.

„Pardubický kraj patří mezi ty šťastnější kraje, ale jen částečně, protože máme distributora alespoň vysoutěženého. Některé kraje nemají ani to a na vodě mají úplně celou situaci. Nedovedeme si nikdo z nás představit, že bychom šli za ceny té poslední instance. To by bylo úplně šílené.

Proto burcujeme a upozorňujeme na to, že i veřejný sektor, o kterém se zatím nemluví, může mít obrovské obtíže s provozními výdaji,“ varoval hejtman Martin Netolický.

Ministr průmyslu Síkela vzkázal, že se k zastropování cen energií nechystá, protože by se údajně přestalo šetřit.

