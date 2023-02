Krize Západu: Není čím střílet. Ukrajina, Británie, Tchaj-wan. Výroba potrvá roky

Podle zpráv České televize má Ukrajina problémy s municí. Ta sovětská totiž dochází. Jenže problémy jsou rozsáhlejší, ani západní munice není dost. Dle reportáže Sky News by britská armáda mohla bojovat pouhé dny, než by jí munice došla. A podle analýzy Centra pro strategická a mezinárodní studia bude trvat roky, než doplní stav Spojené státy. Ty přitom dluží spoustu toho, co poslali na Ukrajinu, svému dalšímu spojenci, Tchaj-wanu.

Pak jsou zde sovětské houfnice ráže 122 mm. Dle ukrajinského vojáka se munice před válkou na Ukrajině nevyráběla a zásoby vystříleli už v prvním měsíci války. Nějaké zásoby dodaly bývalé země Varšavské smlouvy, ale ty docházejí, a tak je potřeba s ní šetřit. Dle Papadopulose si rozmýšlejí každý výstřel a střílejí většinou na stojící techniku poblíž Soledaru. „Jsou dny, kdy na nepřítele vypálí i desítky střel,“ uvedl reportér a dodal, že řada sovětských houfnic padla za oběť odvetné palbě, takže je nahradila technika ze Západu.

„Na jaře tvořily houfnice sovětské ráže 122 a 152 milimetrů páteř ukrajinského dělostřelectva. Za uplynulý rok se ale situace dramaticky proměnila. Hlavní sílu tvoří děla ráže 155 milimetrů standardů NATO,“ sdělil ještě reportér ČT z Ukrajiny.

Jenže s problémy ohledně munice se potýká celý Západ. A nejde jen o munici. Dle reportáže Sky News má potíže napříkald Velká Británie. Tamní ministerstvo financí naznačilo, že žádné další peníze na obranu nepůjdou, i když se bezpečnostní situace drasticky změnila. Dle Sky News jeden vysoce postavený americký generál britskému ministrovi obrany sdělil, že po škrtech a snížení stavu mužstva britská armáda už není považována za špičkovou.

Země prý nebude schopna poskytnout dostatek vojáků pro nové přeskupení jednotek, které NATO chystá jako reakci na konflikt na Ukrajině. To by se změnilo, jen kdyby premiér Sunak popohnal plány, které by měly zastavit úpadek armády. Poslední britský tajemník NATO Sunaka kritizoval, že se nechová jako „válečný premiér“, ačkoliv by měl. Británie má dle něho druhou nejsilnější armádu na Západě a měla by to dokázat, když Putin vyhlásil Západu válku. Británie by měla dát na zbrojení další 3 miliardy, zastavit pokles stavu mužstva a zjednodušit pravidla pro akvizici zbraní. Ale ministerstvo financí se na to údajně „netváří“.

Dle Sky News by v případě konfliktu došla britské armádě munice „v řádu dní“ a naopak by jí trvalo 10 let, než by byla schopná dát dohromady další bojovou divizi o 25 až 30 tisících mužích. Investovat se ovšem bude zejména do letectva a námořnictva, protože předválečné plány jako hlavní hrozbu měly Čínu. A „přehodnocení“ těchto plánů dle zdrojů televize není dostatečné pro vyřešení vážnějších problémů, jako že armáda nemá munici pro dělostřelectvo, protileteckou obranu i vojáky a chybějí jí také střely s dlouhým doletem. A to se dle televize ještě zhoršuje, protože Sunak věnuje zbytky funkční techniky, jako jsou tanky a dělostřelectvo, Ukrajině.

Jeden zdroj se vyjádřil, že počítali s tím, že jakákoliv válka skončí během týdnů a na to mají stavěné zásoby. Jenže ukrajinský konflikt dokázal opak. „Pokud nenahradíte to, co jste rozdali, tak armáda nemůže bojovat. Teď nemůže bojovat ani trochu, rozhodně ne víc než pár dní,“ vyjádřil se tento zdroj. A ohledně stavu mužstva, armáda se má smrsknout z 82 000 tisíc mužů na 73 000. Již teď má jen 76 tisíc mužů.

Velká Británie jako první nabídla 14 tanků Challenger 2 a také zbývající třicítku děl AS90 pro ukrajinskou ofenzivu. To ovšem podrývá obranné schopnosti Británie. Profesor Michael Clarke, odborník na obranu soudí, že země sehrála dobře svou úlohu při politické mobilizaci. „Vedli jsme, když byla Ukrajina v defenzivě. Teď, když je Ukrajina na ofenzivě, tak nemáme moc co nabídnout, protože sami nic nemáme,“ podotkl. Dodejme, že podle posledních zpráv je Ukrajina v defenzivě stále.

Velká Británie ovšem není země s největším rozpočtem na obranu. Tou jsou Spojené státy. Ani tam však situace není růžová. Centrum pro strategická a mezinárodní studia spočítalo, jak dlouho bude zemi trvat, než doplní zásoby munice poskytnuté Ukrajině. A dochází k závěru, že u klíčových položek to budou roky. A to jak při současné míře výroby, tak pokud bude výroba navýšena. Analýzu z mnoha zdrojů, včetně vládních, vytvořil bývalý dělostřelecký důstojník Mark F. Cancian. Současná míra je tempo produkce v posledních letech, navýšená pochází ze slibů ministerstva obrany.

Analýza poskytnuté munice a doby jejího doplnění

Zdroj: CSIS

155milimetrových granátů pro dělostřelectvo daly USA Ukrajině asi milion kousků. A stále dodávají další, i když od spojenců, jako je např. Jižní Korea. Při současném tempu výroby dle Canciana není možné stavy dorovnat. Protože americké dělostřelectvo musí cvičit. A potřeby na výcvik se rovnají produkci, která byla dlouhá léta konstantní.

V současnosti vyrobí USA 3250 těchto granátů za měsíc. Do jara 2023 je prý možné tuto výrobu navýšit na 20 000 za měsíc a v roce 2025 by měla být 40 tisíc za měsíc. Což by znamenalo, že zásoby se doplní za šest let, pokud bude na světě mír a bude se jen trénovat. Jenže Ukrajina dle bývalého důstojníka vystřílí přibližně 4800 těchto projektilů za den. I tempo výroby v roce 2025 pokryje jen třetinu této spotřeby. Cancian soudí, že zbytek budou muset dodat ostatní spojenci. A už současná míra (6–7 tisíc vystřelených ran za den, při použití západní i sovětské munice) je považována za nedostatečnou. Nějakou munici zřejmě bude mít Ukrajina vždycky díky dodávkám, ale bude se muset omezovat na důležité cíle. A zbytek se bude muset doplňovat municí ráže 105 mm.

Samostatná kapitola jsou GPS naváděné dělostřelecké granáty Excalibur s přesností na dva metry. Těch Ukrajině USA dodaly údajně 5200 kusů. Doplnit je bude při současné míře výroby trvat sedm let. A při zvýšené „jenom“ čtyři roky. Dohromady se této munice vyrobilo jen 15 tisíc kusů, tempem jeden tisíc za rok (vyrábí se od roku 2007). Současné zásoby tedy budou tenké a dle bývalého důstojníka za chvíli dojdou.

Pak jsou zde protitankové střely Javelin, které se proslavily na začátku konfliktu. Těch USA poslaly okolo 8500. Další ale na Ukrajinu neproudí. Zásoby jsou tak nízké, že poslat další by mohlo být nebezpečné pro případ konfliktu na korejském poloostrově nebo v oblasti Baltu. Také těchto střel se vyrobí 1000 za rok. Takže bude trvat 12,5 roku, než bude inventář doplněn. A při zvýšené produkci to bude stále 6,5 roku. A to jen pokud se další nebudou posílat ani na Ukrajinu, ani jiným spojencům.

Nejkratší bude doba, než se doplní střely do raketometů HIMARS. A to proto, protože jich Spojené státy poskytly jenom dvacet, dalších deset pak Velká Británie a Německo. Při současné produkci za tři roky, při zvýšené za dva a půl.

Jak bývalý důstojník poukazuje, zmíněné systémy nejsou zdaleka plný výčet arzenálu USA. Například munice do ručních zbraní poskytly USA 108 milionů, ale ročně vyrobí 8,6 miliardy. Poskytly 300 obrněných transportérů M113, ale další tisíce mají v záloze a stejně plánují přejít na modernější, podobně pak s náklaďáky. Cancian ovšem varuje, že u spousty systémů nejsou k dispozici data. Americké ministerstvo obrany prý poslalo přes 46 tisíc jiných protitankových střel (tedy ne Javeliny), 50 protidělostřeleckých radarů, laserem naváděné rakety, bezpilotní vzdušné systémy (tedy drony) a bezpilotní lodě. A není jasné, zda některé nebudou chybět.

Jeden problém tu ovšem je. Tchaj-wan. Deník Taiwan News uvádí, že mají Spojené státy manko v dodávkách zbraní pro ostrovní stát v hodnotě 19 miliard dolarů. Podle deníku Wall Street Journal se američtí činitelé obávají, že dodávky pro Tchaj-wan se kvůli zásobování Ukrajiny ještě prodlouží. V prosinci roku 2021 bylo toto manko v hodnotě 14 miliard dolarů, ovšem v roce 2022 narostlo na 18,7 miliardy.

Chybělo například 208 protitankových střel Javelin, objednaných v roce 2015, a 215 protivzdušných střel Stinger, objednaných v témže roce. Tchajwanští představitelé už vyjádřili nad tímto zpožděním znepokojení, naopak američtí ho popírají. Dle WSJ chybí také samohybné houfnice Paladin. Američtí vládní představitelé podotýkají, že zbraně pro Tchaj-wan by měly být nově vyrobené, zatímco ty pro Ukrajinu pocházejí ze současných zásob. A výrobci se zase vymlouvají na potíže pro dodavatelské řetězce způsobené covidem. Přitom je zde stále riziko, že se Čína rozhodne ostrovní stát dobýt silou.

