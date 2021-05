Kroupa: Své zdroje nenapráskám. Jak jsem to zjistil? Musíte se umět zeptat

reklama

„Je třeba ukončit tu nesmyslnou kauzu, která vznikla na základě článku Seznam Zpráv,“ vyzval Hamáček hned na úvod tiskovky.

Dále ministr vnitra podotkl, že se snažil vysvětlit svůj postoj a mezitím čekal, že se objeví nějaký důkaz pro tvrzení Janka Kroupy. Nic takového se nestalo, naopak nejvyšší státní zástupce, velvyslanec i oba zpravodajští šéfové popřeli spekulace, které Kroupa rozvíjel.

Hamáček připomněl, že důvěru mu vyjádřil i premiér Andrej Babiš.

„Jsem teď vláčen bahnem, označován za vlastizrádce a chodí mi velmi podivné e-maily,“ prozradil dále ministr.

Proto se Hamáček rozhodl podat trestní oznámení na redaktory Kroupu a Cirokovou, autory reportáže. Současně podává civilní žalobu na majitele Seznamu, po kterém požaduje 10 milionů korun, které případně dá na charitu.

Omluvu bude požadovat i od opozičních politiků, kteří jej označili za vlastizrádce. Jedná se o předsedy stran seskupení SPOLU Markétu Pekarovou Adamovou, Petra Fialu a Mariana Jurečku.

Tisková konference skončila a ve vysílání České televize dostal okamžitě prostor žalovaný redaktor Janek Kroupa.

„Jsou to informace podložené a pravdivé,“ trval na svém investigativní redaktor Seznam Zpráv. Jen prý nemůže zveřejnit své zdroje.

Hamáček prý jejich výroky zkresluje a interpretuje jinak, než byly řečeny. „My víme, co nám ti lidé řekli,“ reagoval rázně na další dotazy redaktorky ČT. Veřejná vyjádření jsou prý velmi obecná a nic z toho, co napsal Kroupa, výslovně nepopírají.

Mrzí jej prý, že někteří účastníci schůzky teď kličkují a nejsou ochotni říct na dotazy novinářů, jak to bylo. Konkrétně jmenoval nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který dal novinářům vyjádření „Když jsem na tu schůzku dorazil, tak už se ta otázka neřešila“.

Kroupa zdůraznil slovo „už“. Pavel Zeman podle něj moc dobře ví, že předtím se ta věc na té schůzce řešila.

Na dotaz redaktorky, jak své informace zjistil on, odpověděl se suverenitou: „Musíte se správně zeptat.“ On to udělal a díky tomu ty informace získal.

A co teď, po žalobě od ministra Hamáčka, bude novinář dělat? „Neexistuje víc devastující věc pro novináře, než napráskat své zdroje,“ rozčílil se novinář nad náznaky redaktorky, že by měl něco zveřejnit. On je prý bude chránit, protože těm lidem by hrozilo hrozné nebezpečí.

„Nemám důvod nevěřit, že mi říkají pravdu, protože mi k tomu nezavdali žádný důvod,“ uzavřel rozladěn své vystoupení.

Šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík Kroupu podpořil a vzkázal, že případné důkazy je připraven předložit v soudním řízení. „Reakce Jana Hamáčka přichází ve chvíli, kdy ještě na uzavřeném jednání Sněmovny nevystoupili klíčoví aktéři schůzky na ministerstvu vnitra z 15. 4. Jejich veřejná vyjádření naše informace nevyvrátila,“ dodal novinář.

Pod Kubíkovým tweetem se objevily komentáře pro tuto sociální síť charakteristické, na úrovni „snad toho šmejda konečně sundáte“ či „výborně, takhle na toho zmrda“.

Uživatelka Oli Kočková byla ještě poetičtější: „Takový to, když šlápneš do hovna a místo, abys doma v tichosti tu botu sundal a umyl ji, tak se svlékneš do naha, s rozkoší se v těch hovnech celý vyválíš a pak běháš po ulici a nahlas řveš: "Čumte, debilové, jak jsem drsnej!"

Na sociálních sítích se okamžitě začala rozjíždět podpora pro Janka Kroupy. Z TOP 09 se ozval bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který napsal, že „barometr důvěryhodnosti ČSSD je přímo úměrný počtu povolených dotazů novinářů na mimořádné tiskové konferenci Jana Hamáčka“. Tisková konference totiž proběhla bez novinářských dotazů.

Barometr důvěryhodnosti ČSSD je přímo úměrný počtu povolených dotazů novinářů na mimořádné tiskové konferenci Jana Hamáčka!

Víc asi netřeba dodávat... — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) May 5, 2021

Na účastníky schůzky přitlačila herečka a novinářka Michaela Kudláčková. Aby Kroupa nemusel nic vysvětlovat, měli by prý vystoupit oni. „Takže teď každý z účastníků, který na té schůzce byl a Hamáčka slyšel, má dvě možnosti ... mlčet a úplně si posrat charakter a svědomí, nebo promluvit a zarazit tuhle strašlivou, nevídanou věc,“ vzkázala.

Celý národ si do onoho soudu ohlodá nehty až k loktům (já určitě), zatímco Hamáček bude zpracovávat svědky.

Jestli je Bůh, dá jim odvahu mluvit v PS už dnes

A když už v tom ten Bůh bude, dá jim k tomu i svědomí! Vždyť Vás žaluje za pravdu, to nikdo slušný, kdo ji zná, nesnese. — Michaela Kudláčková (@MisaPopelky) May 5, 2021

Kudláčková se obává, že Hamáček bude „zpracovávat svědky“. „Jestli je Bůh, dá jim odvahu mluvit v Poslanecké sněmovně už dnes. A když už v tom ten Bůh bude, dá jim k tomu i svědomí! Vždyť Vás žaluje za pravdu, to nikdo slušný, kdo ji zná, nesnese,“ psala šéfredaktoru Kubíkovi.

Levicový politik Filip Hausknecht, člen vedení neparlamentní strany Budoucnost, dokonce objevil v Hamáčkově chování střet zájmů. Ministr totiž slíbil věnovat vysouzených 10 milionů na policejní charitativní nadaci. „Takže policie má prošetřit reportáž Kroupy a jestli svá obvinění neprokáže, tak policejní nadace dostane 10 mil. Kč,“ psal s rozčíleným smajlíkem.

Brněnský politolog a autor Nejlepší knihy o fake news Miloš Gregor Hamáčka ocenil: „Dodávám ale, že ze strany Hamáčka to byl dobrý krok. Pokud je pravda na jeho straně, je to logické řešení situace, pokud lže, je to skvělý zastírací manévr. Do voleb se kauza nijak nepohne,“ myslí si.

Dodávám ale, že ze strany Hamáčka to byl dobrý krok. Pokud je pravda na jeho straně, je to logické řešení situace, pokud lže, je to skvělý zastírací manévr. Do voleb se kauza nijak nepohne. — Miloš Gregor (@anselmoCZ) May 5, 2021

