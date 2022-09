Kroužková grilovala Vondráčka z ANO: A co byste udělal s burzou?

Vládní pomoc v podobě zastropování je podle poslance a bývalého předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) nedostatečná. Sám by viděl optimální cenu energií na čtvrtině vládou zastropované ceny. „Stát by to nic nestálo,“ mínil v Interview ČT24 s tím, že by výrobci nemohli prodávat elektřinu dráž. Podpořil také plán ANO dávat pět tisíc měsíčně nezaopatřeným dětem až do 26 let, vyplatit jednorázový příspěvek 6 000 korun důchodcům či mimo jiné snížit DPH u potravin a zavést vstupy do památek pro seniory a studenty zdarma. Na kolik by to stát vyšlo, netuší.

U elektřiny a plynu by chtěl vidět cenový strop na 1 500 korun za MWh – jak to navrhuje jeho hnutí ANO – tedy na ceně, která by byla čtvrtinová oproti té zastropované vládou.



Že by uvalení cenového stropu na trh s elektřinou na 1,50 Kč za kWh bylo reálné, pokládá politik za možné. Výrobci by podle něj dostali stanovenou maximální cenu, za kterou by mohli energie prodávat, a stát by to „nic nestálo“. Cena by se podle něj výrobcům stanovila na základě dohody anebo by byla dána zákonem.

Celý pořad můžete zhlédnout ZDE.



„U nás vyhráli výrobci energií. Mají strop šest tisíc. Stát má stanovenou zastropovanou cenu a rozdíl bude doplácet těm obchodníkům, ale ti výrobci vyrábějí pořád s tím vysokým ziskem a teď se v rámci Evropy uvažuje nad tím, že bude nějaká mimořádná daň… Proč to dělat tak složitě a neudělat to jako na Slovensku, že by to výrobce prodával rovnou za 1 500 korun?“ nechápal.

Moderátorka Barbora Kroužková na to podotkla, že nechápe, jak přesně chce docílit takovéhoto zastropování bez toho, aby to mělo dopady. „Ty peníze někomu budou chybět? Nebo je někomu vezmete?“ podivovala se.



Oba se pak nedokázali příliš dorozumět. „My je tady necháme vyrábět tu energii a prodávat těm obchodníkům za ty tisíce a pak je zdaníme,“ řekl na to poslanec, zatímco se moderátorka neustále divila nad cenovým stropem na 1 500 korunách za MWh.



„Necháte to vyrábět?“ ptala se.



„Oni to nechají vyrábět,“ zaznělo od Vondráčka a začal vše vysvětlovat znovu.



„Tak teď už to začínám chápat. Vy byste to domlouval s elektrárnou. Co byste udělal s burzou? Co byste udělal s celým systémem nákupu elektřiny v tuto chvíli?“ vytasila se s novou otázkou po dalším kole Vondráčkova vysvětlování Kroužková.

„Ta elektrárna by to prostě prodávala těm obchodníkům za předem stanovenou cenu a obchodníci by měli zastropované ceny,“ uvedl.



Společně s takovýmto zastropováním cen energií by chtěl také prosadit plán další pomoci, který by zahrnoval přerozdělování hned několika skupinám občanům.



Vondráček řekl, že by se pro tyto účely mohl použít zisk z ČEZ, na což však moderátorka pronesla, že ten by se po zavedení cenového stropu na 1 500 korunách za MWh dosti snížil. Kolik by „krizový plán“ navrhovaný hnutím ANO stál, netuší.

„Fakt nepředstírejme, že já jsem ekonomický expert hnutí ANO. Nikdy jsem nebyl,“ řekl pak k tomu, že neví, nakolik by 28bodový plán hnutí ANO prohloubilo deficit.



„Nesmíme nechat ty lidi padnout a hlavně se musí vyslat nějaký… to nebudu říkat… signály vysílá někdo jiný,“ padlo.

