Kvóty rozdělují Evropu a jsou neefektivní, zopakoval Babiš. Do Bruselu jede se silným mandátem

Kabinet by měl podle poslanců přijetí celé reformy azylového systému v krajním případě na evropské úrovni zablokovat.

„Kvóty rozdělují Evropu a jsou neefektivní,“ zopakoval Babiš, který poslance z výboru informoval o závěrech prosincového evropského summitu. Česko chce podle něho řešit migraci mimo Evropu a chce se na tom finančně podílet.

Kabinet bude podle premiéra postupovat tak, aby Česko nebylo ve věci stálého přerozdělovacího mechanismu spolu s dalšími kritiky přehlasováno. Babiš se také postavil proti úvahám o možném sjednocení sociálních dávek v Unii, jde podle něho o nepřijatelný nesmysl.

Sněmovna přijala stanovisko k navrhované reformě azylové politiky téměř jednomyslně. Usnesení označované za kompromisní přijala hlasy 163 ze 165 přítomných poslanců, nikdo nebyl proti.

Dolní komora také vybídla vládu, aby při vyjednávání v EU prosazovala jednomyslné schvalování změn azylové politiky. Důvodem byla zkušenost se zavedením kvót na uprchlíky, které EU schválila pouze většinově přes odpor Česka a dalších zemí. Těm za nedodržování kvót nyní hrozí unijní sankce.

Sněmovna naopak podpořila zamýšlené změny unijního azylového systému, které by měly do budoucna zabránit zneužívání azylových režimů členských zemí a urychlit návrat neúspěšných žadatelů o azyl do země původu.

