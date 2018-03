Lékaři z Kroměříže bijí na poplach kvůli Čunkově zdravotnické koncepci

Redakce ParlamentníchListů.cz obdržela prohlášení lékařů, ve kterém se vůči změnám a možnému omezení péče v nemocnici ostře ohrazují. Kriticky se vyjadřují i na adresu českého nemocničního zdravotnictví, které je podle nich podfinancované.

Ostře lékaři pálí ale především směrem na Čunka a jím nedávno předložený dokument nazvaný „Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018-2020“. V podstatě by se mělo jednat o jakousi koncepci rozvoje krajských nemocnic na Zlínsku, jejíž vznik si od hejtmana zlínští zastupitelé lidově řečeno „vydupali“.

Vznik požadavku, aby Čunek před jakýmikoliv zásadními změnami ve fungování a strukturách zlínských nemocnic předložil zastupitelům odbornou koncepci příštího rozvoje, inicioval zlínský krajský zastupitel a slovácký senátor Ivo Valenta. Valenta rovněž pomohl návrh na zastupitelstvu prosadit.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenže Čunkův dokument řadě zlínských zastupitelů radost neudělal. Kritici poukazují na to, že studii chybí odborná oponentura. Na stránkách ParlamentníchListů.cz Čunkův dokument ostře kritizoval i senátor Valenta. Ten je tím, kdo z pozice zlínského zastupitele zpracování koncepce krajského zdravotnictví navrhl, a to zejména kvůli „zastavení chaotických rozhodování hejtmana Čunka“, jak sám uvádí. Změny v rozhodování, které Čunek v nemocnicích Zlínského kraje prosazuje, totiž Valenta pokládá za „chaotické“. Ostře se vůči dokumentu vymezili představitelé České lékařské komory na Zlínsku i profesního sdružení praktických lékařů.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A další se přidávají. Podle lékařů kroměřížské nemocnice podepsaných pod dokumentem, který naše redakce získala, z Čunkovy analýzy vyplývá, „že jsou v nemocnicích Zlínského kraje plánovány zásadní změny“. Společný nákup léků sice odborníci z nemocnice v Kroměříži kvitují s povděkem s tím, že se jedná o změny „racionální“ ve snaze dosáhnout „výhodnějších cen u nezbytných nákladů všech nemocnic“. Další záměry, které z dokumentu mají vyplývat, již podle nich pro Kroměřížskou nemocnici tak „pozitivní nejsou“.

Podle lékařů v Čunkově dokumentu navrhované změny přinesou soustředění nákladné péče v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, zatímco v dikci menších krajských nemocnic by měla zůstat diagnostika, plánovaná péče a ošetřovatelská péče. Lékaři ve svém prohlášení mluví i o slučování jednotlivých primariátů a jak naznačují, z těchto změn by mohla vyplývat „určitá ztráta autonomie ve prospěch celku“. Kriticky se vyjadřují i dále. „Společný lůžkový fond by postupem času vedl k poklesu rozsahu i kvality poskytované péče ve společných oborech,“ stojí v prohlášení.

Celé vyjdáření:

Lékaři v textu zmiňují i mimořádné veřejné zastupitelstvo v Kroměříži, které se možnými změnami v Kroměřížské nemocnici zabývalo, a rovněž i postojem k Čunkovu dokumentu.

„Na jednání byli někteří z nás přítomni a musíme konstatovat, že nás jeho průběh, ale především závěr, znepokojil. „Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018-2020“ je mimořádně obtížně čitelný dokument, zcela postrádající konkrétní informace a finanční analýzy, přinášející mnohem více otázek než odpovědí. Je to dokument vyvolávající zcela oprávněné obavy o budoucnost zdravotní péče o ‚mimozlínské‘ obyvatele Zlínského kraje,“ vyjadřují se lékaři.

Zastupitelstvu podle nich „nelze upřít“, že v hlasování se „shodlo na odmítavém postoji vůči navrhovaným změnám“. Kritizují ale starostu, který podle nich volil „opatrnou“ rétoriku a působil jako „obrušovač hran“ a „rozmělňovač ostrých odmítavých názorů“. Situace podle lékařů nevypadá „optimisticky“.

Kvůli zachování dětské lůžkové péče byla založena také petice.

Psali jsme zde:

Psali jsme: Kroměříž svolává kvůli chystaným změnám v nemocnici schůzku starostů Čunku, tu koncepci krajských nemocnic přepracuj, žádají hejtmana zastupitelé v Kroměříži Zastupitelé města chtějí zachování lékařské péče v kroměřížské nemocnici V Kroměříži to začíná vřít kvůli nemocnici. Radnice se bojí omezování péče

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: bod