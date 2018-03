Letos jsem v nemocnici nebyl, vyvracel prezident spekulace o svém zdraví

27.03.2018 22:35

Prezident Miloš Zeman odmítl, že by letos byl kvůli zdraví v nemocnici. Lékaři za ním podle něj nebyli ani na zámku v Lánech po volbách, když čerpal dovolenou. Řekl to dnes serveru Blesk.cz. Naznačil, že při vyzvednutí korunovačních klenotů nevyšel do Korunní komory ve svatovítské katedrále, kam je nutné vyjít po úzkém kamenném vřetenovém schodišti a v níž se sedmi klíči otevírá trezorová schránka s klenoty.