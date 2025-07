„Budeme čekat nahatí v lese, až se něco stane.“ Turek proti plánům EU

Na krizovém sněmu strany Motoristé sobě vystoupil se svým projevem také Filip Turek, jenž hájí stranické barvy od loňských voleb v europarlamentu.

Hned v úvodu vyjádřil skepsi nad tím, jak to má Česká republika se svobodou rozhodování, když její legislativa podléhá nadřazenému kolektivismu Evropské unie.

Ale zároveň se vyhranil proti vystupování z EU. „Být patnáct let v opozici, nezměnit ani jeden zákon a blábolit populistické nesmysly o tom, že zrušíme Evropskou unii nebo ji rozpustíme nebo ji opustíme, když máme 80 % exportu a obchodu v Evropské unii, je prostě nesmysl,“ narážel Turek pravděpodobně na tradiční rétoriku SPD Tomia Okamury.

Popsal i svou návštěvu Německa, kam jel prozkoumat proces vypínání jaderných elektráren. Němci podle něj doufají, že problémy vyřeší jadernou fúzí. Ale i němečtí odborníci, jak doznal Turek, varují před tím, že výroba energie z jaderné fúze může být jen velmi malou částí v energetickém mixu a že rozhodně nemůže nahradit vypnuté jaderné elektrárny. „Je to důkaz toho, jak se Evropa snaží spáchat sebevraždu,“ popsal Turek.

„My nejsme schopni být tou pojistkou. My jsme v tom energetickém průmyslu něco jako energetická pojistka Německa za jejich špatnou energetickou strategii. My, za naše peníze, budeme muset zajistit do deseti let posílení a výstavbu energetické soustavy. A bude to proč? Ne abychom zajistili energetickou bezpečnost České republiky, ale bezpečnost Německa,“ řekl Turek s tím, že do výdajů je nutné počítat i výstavbu nového reaktoru Dukovan.

Takové politice je podle Turka možné se bránit jen odporem národních vlád v EU. „Evropská unie je pro nás bohužel v mnoha ohledech nadřazená. Jsme povinni implementovat unijní právo a to je pak součástí naší legislativy. My nemůžeme říct, že nebudeme něco dodržovat. Ovšem, jak dodáváme, žádná pokuta není tak vysoká, jako destrukce vlastního průmyslu,“ naznačil Turek, že pokud se Motoristé dostanou do vlády, je možná i cesta neuposlechnutí.

Turek dodal, že Evropská komise šermuje absolutními čísly, ale neuvědomuje si reálné dopady své zelené politiky.

Dále poukázal na uhlíková cla, tzv. CBAM, které se chystá unie zavádět. To znamená, že výrobek z třetích zemí musí splňovat unijní normy emisí CO2. „Někde se vyrobí produkt, který my jsme si zakázali vyrábět, a tento produkt musí splňovat certifikace, které my si určíme. Byli za mnou z Washingtonu kolegové z jedné velké společnosti, kteří mají 260 zaměstnanců jen na to, aby přeložili a pochopili systém CBAMu a jak ty jejich firmy v Asii mají certifikovat to, kolik která hračka vyprodukovala emisí CO2 při výrobě, aby mohla být odeslána do EU a aby mohli zaplatit odpovídající pokutu! Za to, kolik se u výroby vyprodukovalo CO2,“ popsal Turek novotu z EU. „Tohleto je postapokalyptická orwellovská šílenost,“ dodal Turek.

Výsledek? Papírově klesá naše produkce CO2. Důvod? Podle Turka je jediný. V Asii stoupá produkce CO2 z výroby, kterou my jsme si tady zakázali.

Proti politice Evropské komise se dá bránit na národní úrovni, na Radě EU. Jenže to vyžaduje razantní a schopné ministry. „Současné působení našich ministrů vypadá tak, jak jsme to viděli v druhé polovině roku 2022, kdy se za předsednictví ČR většina z těch nejhorších zelených agend schválila. Naše současná vláda nyní předstírá, že proti tomu extrémně bojuje,“ podotkl ironicky vůči Fialově vládě Turek. A popsal hlasování europoslanců za ODS – když měli hlasovat pro zákaz zákazu výroby aut se spalovacími motory, byli proti; když měli hlasovat proti Ursule von der Leyen, nehlasovali vůbec.

„My se musíme chovat jinak, než se chovají naši ministři. Oni přiletí do Bruselu jednou za měsíc a jsou rádi, když tam najdou oběd. To by mělo vypadat trošku jinak. Ti lidé by se tam měli hádat. O naši energetickou a průmyslovou bezpečnost. A měli by tam říkat, že u nás v průmyslu pracuje více než 10 % zaměstnanců,“ ukázal Turek recept na politiku v Bruselu.

Podle Turka příští vládu čeká boj proti emisním povolenkám pro domácnosti a dopravu. „Je sebevražda být v příští vládě jako ministr, je sebevražda být součástí příští vlády,“ řekl Turek. Proč do toho přesto chtějí Motoristé jít? Podle něj je poslední možnost, jak naznačenou cestu změnit a vydat se jinudy. V roce 2027 dopadnou povolenky i na domácnosti a na dopravu.

„Náš dekarbonizační cíl na rok 2050 na 100 % dekarbonizace – což znamená, že přestaneme vydechovat, vypnou se továrny, přestaneme se hýbat a odejdeme do lesa, kde budeme nahatí čekat, až se něco stane –, tak tento cíl se zkrátil na rok 2040 na 90 % dekarbonizace,“ varoval Turek a dodal, že proti tomu se nyní bojuje na půdě Evropského parlamentu.