Lhaní, lhaní, lhaní, úplně k ničemu, rozohnil se Ringo Čech. ČT nás úplně zničila. Soukupa obdivuju, je vtipnej a šarmantní

František Ringo Čech znovu promluvil. Vychválil prezidenta Zemana, toho by prý lidé měli obdivovat. Prozradil, co všechno se mu hnusí na dnešní politice. Zkritizoval ČSSD, věštil zlý konec Pirátům a lobboval za zavedení většinového volebního systému. Do nebes vynesl generálního ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Čech v něm vidí dobrého moderátora, který má stále co říci veřejnosti. Zato na ČT nenechal nit suchou.

Moderátor Luboš Xaver Veselý přivítal v internetové televizi XTV hudebníka Františka Ringo Čecha, který v roce 2015 dostal z rukou prezidenta Zemana státní vyznamenání. Host byl toho názoru, že i v roce 2018 dostali státní vyznamenání jenom slušní lidé. Sám však udělování nesledoval.

„Zkoušela mě média vyprovokovat, abych mluvil k (Michalu) Davidovi. A já jsem to považoval za tak urážlivý, že jsem je poslal někam. To, jak se tady pořád něco zpochybňuje, odporný mi to bylo. Michalovi to přeju, zaslouží si to,“ prohlásil František Riingo Čech.

Pár slov přidal i ke skončeným senátním a komunálním volbám. „Je to úplně k ničemu, na billboardech lhaní, lhaní a lhaní. Jedna strana slibuje, že udělá okruh, druhá postaví most, třetí udělá garáže, no slibujou kraviny naprostý, neuskutečnitelný,“ rozčiloval se Ringo. Osobně prý preferuje většinový politický systém, jaký známe z Velké Británie. V poměrném volebním systému se prý spojují lidé, kteří se nemají rádi a jdou do politiky jen kvůli penězům. „Tam choděj lidi, který nic nemaj, mají trenýrky s hnědým dozadu,“ pálil ostrými Ringo Čech. „Jdou tam kvůli penězům, kvůli vlivu. Úplně jsem zhnusenej tím,“ pokračoval.

„Jednoho dne moc a touha po penězích zlomí i Piráty. Dopadnou jako všechny ostatní strany, což znamená totální fiasko, ale ne hned,“ pravil host.

Zle na tom prý jsou i sociální demokraté. „Miloš (Zeman) jim nabízel pomocnou ruku a oni ho ještě uráželi, místo toho, aby si posypali popel na hlavu a přiklonili se ke svému prezidentovi,“ zlobil se na ČSSD Čech. Je prý na čase podpořit platformu Zachraňme ČSSD a stranu znovu zvednout. ČSSD nepadne, ale podle bývalého sociálního demokrata Čecha klesne ještě níž.

Pár slov padlo i na adresu moderátora TV Barrandov Jaromíra Soukup. František Ringo Čech má za to, že je to schopný člověk. „Já se musím přiznat, že ho obdivuju. Vzešel z ničeho, je to člověk, kterej nekrad. Jeho majetek vznikl jeho schopnostma. Je vtipnej, šarmantní a je zábavnej. Koupil si televizi, sakra, tak je jeho. On je dobrej komentátor, lidi ho zvostouzej, ale on má pořád co říct, on nazývá věci pravými jmény,“ velebil Čech Soukupa.

Oceňuje na něm i to, že dal příležitost komikům jeho generace. „ČT nás úplně zničila, mimo (Karla) Šípa,“ posteskl si. Bezvýznamní lidé se prý snaží jeho generaci odstavit. „Až dojde k dalšímu převratu, tak doufám, že budou v televizi jiný lidi a já budu moc dělat humor. Já to umím. Česká televize je moje televize, ne jejich,“ rozčiloval se ve studiu host.

A ještě jedna věc se mu na TV Barrandov líbí. Skutečnost, že tam může týden co týden promlouvat prezident Zeman.

„Já jsem rád, že Miloš může říct každej tejden, co chce. Bohužel, lidi nemaj uši. Kdyby ho poslouchali, jak chytře mluví a jak jasně formuluje, pregnantně, tak by ho museli obdivovat. Jeho projev na těch vyznamenáních byl přece dokonalej. Já jsem si ho přečetl,“ prozradil Čech.

