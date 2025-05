Sáhnout na právo veta neexistuje. Fico pokračoval o EU

Spolek Svatopluk pořádal konferenci pod názvem Společně ve střední Evropě. Konferenci zahájily úvodními proslovy osobností české a slovenské politiky. Ze strany Slovenska vládní politici, ze strany české opoziční politici. První se ujal slova slovenský premiér Robert Fico.

Fico si na úvod povzdechl, že napjaté vztahy vyvolané ze strany české vlády mu znemožňují zasednout na konferenci se svým českým protějškem. „Určitě by bylo lepší, kdybych mohl tuto konferenci vést se svým protějškem Petrem Fialou,“ řekl Fico diplomaticky.

Poukázal na to, že nestačí se jen ujišťovat o tom, že naše vztahy jsou dobré. „Nemluvme příliš o tom, jak se máme rádi. Začíná to být podezřelé. My víme, jaké jsou naše vztahy,“ řekl Fico.

Připomněl, jak fungovala vzájemná pomoc v minulosti. „Vzájemné půjčky – jednou jeden, podruhé druhý při zastupování v mezinárodních organizacích,“ řekl, a že taková spolupráce je s vládou Petra Fialy pryč. Přesto pochválil, že ta základní spolupráce běží bez problémů dál. Zmínil kupříkladu ochranu slovenského vzdušného prostoru českými silami.

Jsou česko-slovenské vztahy poničené? Podle Fica nikoliv. „Když se setkají kamarádi Čech a Slovák, řeknou si tak maximálně, že Fico s Fialou jsou blbci, a jejich vztahy to nijak nenaruší,“ řekl.

Vláda Petra Fialy kvůli slovenskému postoji ke konfliktu na Ukrajině jednostranně zrušila česko-slovenské společné jednání vlád. Co na to Fico? „Jsme připraveni s českou vládou jednat,“ ukázal Fico s tím, že na jeho postojí se nic nemění.

Vyjádřil se i ke konfliktu na Ukrajině. „Zabíjení Slovanů na Ukrajině musí skončit. Největší obětí je Ukrajina, byla použitá jako nástroj,“ poznamenal Fico s tím, že Ukrajina podle něho byla použita jako nástroj západními zeměmi, a byl za své prohlášení oceněn potleskem obecenstva.

Popsal i svou červenou linii, za kterou nikdo nesmí vstoupit. Tou je právo veta v Evropské unii. „Neexistuje, aby někdo sáhnul členskému státu na právo veto. To si Němci a Francouzi ráno sednou a všechny ostatní země mají na slovo poslechnout? To je pro mě červená čára, nepřekročitelná čára. My nejsme žádní příživnici na EU. U práva veta by Češi a Slováci měli stát jako bratři a bránit ho,“ zdůraznil Fico.

A popsal i svůj let do Moskvy u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války. „Jako kdybych byl mafiánský boss a letěl jsem s ukradeným zlatem, tak jsem se cítil, když jsem letěl do Moskvy poklonit se 60 tisícům vojáků, kteří padli při osvobození Slovenska,“ popsal slovenský premiér. „Železná opona, to je to nejhorší, co se nám může stát,“ dodal varovně s tím, že právě to chtějí západní politici zavést.

Kritikou nešetřil ani k energetické politice, kterou Slovensku vnucuje Evropská unie. „Jestli se někdo domnívá, že sebere americkou palivovou tyč a nacpe ji do reaktoru ruské výroby, je to naiva.“ A mluvil o škodách, které Slovensko utrpělo, když se zaváděla a stále zavádí blokace ruských energetických zdrojů.

Nakonec projevil vroucí přání, aby nepropukla válka v celé Evropě. „Modleme se, aby někomu nešvihlo v hlavě a nad hlavou aby nám nezačaly létat rakety. Když vidím atmosféru v EU, jsem zděšený,“ řekl premiér Robert Fico.

