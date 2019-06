Lidé čtou, že jim média lžou, a pak tomu věří! Novinářka z Respektu se zhrozila

Redaktorka Respektu Ivana Svobodová projezdila Českou republiku křížem krážem a od lidí si vyslechla ledacos. Lidi jí nadávali do lepšolidí, do pravdoláskařů a tvrdili jí, že o běžném životě vlastně nic není, protože žije v Praze odtržená od reality.

Část české společnosti podle Svobodové věří konspiračním teorií a jsou přesvědčeni, že všechno je jinak, než se tvrdí. Do tohoto obrazu jim skvěle zapadá i příběh Jiřího Kajínka, který dostal doživotí za dvojnásobnou nájemnou vraždu, ale prezident Miloš Zeman mu jednoho dne udělil milost. A někteří lidé věří, že je Kajínek vlastně nevinný.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Začalo to vlastně s okupací Krymu a s Ukrajinou, potom samozřejmě ta uprchlická vlna a je to zásah. Ono se o tom pořád mluví – o fake news, o dezinformacích, ale já myslím, že je to ve větší míře, než my si připouštíme. Je to vinou těch bláznivých teorií, (šířených) ať už řízeně nebo živelně, kdo všechno řídí svět a kdo na nás má políčeno,“ vysvětlila novinářka v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV.

„Zkrátka a dobře, když lidé pořád dokola čtou, že všechno je jinak a že politici ani tradiční média neříkají pravdu, tak to určitá část společnosti vezme za bernou minci.“ Lidé prý vlastně nevědí, čemu mají věřit. Svobodová si už vyslechla i větu, „že jsem presstitutka, které někdo posílá peníze do kapsy za to, že oblbuje lidi“. Slyšela o sobě, že patří k „lepšolidem, sluníčkářům“ a tak podobně. Anketa Okrádá vás Andrej Babiš? Okrádá 17% Neokrádá 83% hlasovalo: 14752 lidí

Pražanům prý kupříkladu lidé z Vysočiny vyčítají i to, že jim pijí jejich vodu. Obyvatelům hlavního města, včetně Svobodové, také říkají, že vlastně nic neví o obyčejném životě. A novinářka té frustraci rozumí u lidí, kteří mají na svých bedrech jednu nebo více exekucí, ale u lépe situovaných lidí marně hledá příčiny takového chování.

„Víte, když vám to říká někdo, kdo má za barákem tři krávy a před barákem dvě auta, ... tak nevím, tak nerozumím tomu, když mi to říká někdo, komu se dobře daří,“ prohlásila.

Psali jsme: Kdyby Babiš rezignoval? Pak by chtěli konec Zemana i nové volby. A v těch... Publicista Vyoral řešil podivné počty „chvilkařů" Paroubek píše z Číny: Babiš je dobrým premiérem Babiš i demonstranti jsou mimo realitu, soudí Ondřej Neff Babiš dělí lidi jen na své otroky a své nepřátele, varuje marketingový expert

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp