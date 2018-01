Lidé na Trutnovsku zvolí senátorem Sobotku, nebo Hlavatého

Doplňovací volby se konají kvůli Hlavatému, který byl v říjnu díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, a mandát senátora mu proto automaticky zanikl. Hlavatý pak oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu a poslaneckého mandátu se vzdal.

Dnes budou volební místnosti otevřené od 14:00 do 22:00, v sobotu budou moci lidé volit od 08:00 do 14:00. Druhé kolo senátních voleb se koná souběžně s prvním kolem prezidentských voleb. Dá se tedy očekávat, že volební účast bude vyšší než v prvním kole senátních voleb, v němž ze 110 000 oprávněných voličů hlas odevzdalo 23 procent. Volební lístky s prezidentským i senátním kandidátem budou voliči na Trutnovsku v senátním volebním obvodu číslo 39 odevzdávat do volební urny v jedné obálce. Český statistický úřad v této souvislosti upozornil na možné komplikace. Někteří představitelé obcí na Trutnovsku mluví o riziku podvodů s hlasovacími lístky.

Sobotka jako vítěz prvního získal 33,5 procenta hlasů. Majitel největší české textilky Juta Jiří Hlavatý obdržel 25,2 procenta. V prvním kole lidé vybírali z devíti kandidátů. Vítěz doplňujících senátních voleb na Trutnovsku bude senátorem jen dva roky a devět měsíců.

Sobotku před druhým kolem podpořili čtyři neúspěšní kandidáti z prvního kola. Podporu mu dali Klára Sovová (NEI) a Jaroslav Dvorský (za Piráty), kteří získali dohromady přes 20 procent hlasů. Podpořili jej i místostarosta Úpice Karel Šklíba (ČSSD), který získal 5,7 procenta hlasů, a kandidátka ODA Blanka Horáková, která získala dvě procenta. Sobotku také podporují ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, které vlastního kandidáta nepostavily. Hlavatému vyjádřila podporu jen nezávislá kandidátka Terezie Holovská, která získala 0,7 procenta hlasů.

autor: mp