Lidé už vidí, že některé zprávy médií o Ukrajině jsou fantasmagorie... Paroubek a Bobo natvrdo

Co je za změnou vládní rétoriky o jednoznačném vítězství v rusko-ukrajinském konfliktu? Má Česká republika vystupovat vůči ostatním státům pokorně, jak říká premiér Fiala? Je vládní strategie boje s dezinformacemi dalším útokem na svobodu slova? A kdo postoupí do druhého kola prezidentské volby? Hostem moderátorky Jany Bobošíkové v pořadu Aby bylo jasno byl expremiér Jiří Paroubek.

2. ledna proběhlo setkání všech bývalých premiérů u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky. Paroubek se setkání také zúčastnil. „Atmosféra byla celkem uvolněná, nedebatovalo se o politických tématech, to bychom se asi neshodli. Tam bylo příliš široké názorové spektrum. Věci byly v takové zdvořilé rovině, bylo to hezké setkání. Nemohu říct, že by to bylo nepříjemné,“ podotkl Paroubek.

Bobošíková se ho zeptala na společného jmenovatele mezi všemi premiéry. „Přemýšlel jsem o tom, jaký společný jmenovatel by se našel teď... Tam si nemyslím, že by byl nějaký takový zájem. Na všechny otázky můžeme mít rozdílné názory. Všechny ty základní otázky. To znamená válku na Ukrajině, řešení té energetické krize, řešení té nastupující sociální krize, hospodářské krize, respektive recese hospodářské, která nastupuje. To je spíše více věcí, které nás rozdělují. A ta minulost. Nerad se k tomu vracím, ale asi jsme mohli udělat mnohem víc, než jsme udělali, a mohli jsme být mnohem dále, než jsme nyní. Teď bohužel nastoupil zpětný chod,“ nechal se slyšet Paroubek.

Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR generál Šedivý v rozhovoru pro ČTK k rusko-ukrajinskému konfliktu řekl, že se musíme připravit na to, že to nebude tak, jak si přejeme. Může se podle něj stát, že se Rusům podaří dobýt celou Doněckou i Luhanskou oblast a fronta se pak bude držet na jejich hranicích. Podle generála Šedivého bychom se měli připravit i na varianty, že to nebude tak ideální, jak říká ukrajinský prezident Zelenskyj. Jak se na tento pohled dívá Paroubek?

„Ten rozhovor mě překvapil realističností, musím říci, že to není obvyklá realističnost u komentátorů v tom mainstreamu a je dobře, že to přichází, dneska podobnou realističnost v tom pohledu jsem slyšel i dokonce v České televizi u známého komentátora pana Dvořáka. Něco se děje v hlavách těch lidí, kteří si uvědomují, že i přes ty zprávy, které dostáváme dennodenně, že 400 pobitých Rusů prvního a 700 a 500 druhého, že jsou to fantasmagorie z říše snů a že ta situace je pro ukrajinskou armádu po změně strategie Rusů, kteří se zaměřují na útoky na energetickou infrastrukturu – podobně to udělalo koneckonců NATO v někdejší Jugoslávii – takže ta situace je vážná, ba kritická. Takže teď je ten okamžik, kdy je možné jednat o míru, ale bohužel pan Zelenskyj vydává plány, kdy pokud by měl být takový plán realizován, tak by to vyžadovalo bezpodmínečnou kapitulaci Rusů. A na to to nevypadá,“ zmínil Paroubek.

„Myslím si, že politické elity Západu včetně České republiky se zvolna začnou vracet k politickému realismu,“ dodal.

Paroubek se vyjádřil také k novoročnímu projevu premiéra Petra Fialy (ODS). „Dělám rozpočty celý život, svého času od 25 let se to stalo mým zaměstnáním i koníčkem. Dovoluji si tedy tvrdit, že seškrtat někde 70 miliard korun z rozpočtu, který sice je někde kolem dvou bilionů korun v té příjmové i výdajové části, tak z toho ale ty variabilní výdaje, se kterými můžete opravdu něco dělat a snižovat je a zvyšovat, to nejsou ty konstantní výdaje, jako jsou důchody, které bez změny zákona nemůžete měnit; těch, které můžete měnit, je nějakých 350 miliard. Dvacet procent z rozpočtu seškrtat ve výdajích není vůbec jednoduché a může to říct jenom člověk, který o těch rozpočtech ví jenom velmi málo,“ podotkl.

Bývalý český premiér pak hovořil o vládním boji proti dezinformacím. Podle tisku vláda chystá takový plán, kdy by stíhala jejich šiřitele, kdy by dotovala média ze státního rozpočtu desítkami milionů korun za to, že budou uvádět informace, které nebudou dezinformacemi, a vláda chce dávat peníze neziskovým organizacím za to, že budou dezinformace odhalovat. Co říká Paroubek na takovou politiku?

„Já myslím, že to je jiná forma cenzury. Tak především, ta mainstreamová média některé šiřitele těch jiných názorů, nemluvím o dezinformacích, protože často ta mainstreamová média naopak dezinformují, tak lidi, kteří mají jiné názory, koneckonců to mohu říct na svém případě, jak například když pošlu článek do Hospodářských novin, jak je odmítnut; v MF mi občas nějaký berou. V Právu trvá cenzura mé osoby 12 let,“ řekl Paroubek. „Česká televize mě už několik let ignoruje, zato tam slyším lidi jako je například profesor Putna s naprosto rusofobními extremistickými názory, který je tam půl hodiny a je k nezastavení a šíří nenávist ve vztahu k Rusku a ke všemu, co je na východ od hranic, samozřejmě kromě našich ukrajinských přátel,“ zmínil Paroubek.

Závěrem se Paroubek vyjádřil k nadcházejícím prezidentským volbám.

„Myslím si, že těsně před volbami ty průzkumy začnou být realističtější. Takže teď řada těch průzkumů měla za cíl uvést do role toho favorita některé lidi, já si myslím, že se to týkalo hlavně paní profesorky Nerudové, a ta teď podle mého názoru bude ztrácet. Před měsícem jsem očekával ještě něco jiného, že bude naopak ztrácet generál Pavel a bude získávat ona a pak týden před volbami řekne, tak já už se tedy vzdávám té kandidatury ve prospěch generála Pavla, ale teď to vypadá, že přece jenom ty aféry, které se tam kupí kolem těch problémů z toho jejího bývalého pracoviště na Mendelově univerzitě... Když to sleduji, jak se vyjadřuje, tak to jsou některé věci nesmyslné, myslím, že mám dost moderní názor, pokud jde o záležitosti řekněme sexuálních menšin, ale zase že bych viděl, že je potřeba tady řešit otázku více pohlaví, tak to asi pro běžného voliče není. Ale ona bude potřebovat kromě té pražské kavárny také nějaké jiné voliče, takže domnívám se, že těm lidem padají trošku šupiny z očí, když vidí kandidáta, s kterým se teprve teď seznamují. Oni o ní vlastně nic nevěděli, věděli akorát to, že na svá léta vypadá dobře, na svá léta vypadá velmi dobře – je to profesorka, takže vzdělaná dáma. Teď to vypadá, že zjišťují realitu. Takže si myslím, že do toho druhého kola, můj odhad je, že postoupí Andrej Babiš a také generál Pavel,“ sdělil Paroubek; vítěze celkového tipovat nechtěl.

