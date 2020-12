Lidi, prosím vás... Po smrti herce Kožky se covidové peklo otevřelo

reklama

„Zdravím vás, jsem Štefan, mám 66 roků a mám covid,“ uvedl video herec a dodal, že si opravdu srandu nedělá. „Je to opravdu vážné, protože za poslední 4 dny jsem zažil tolik bolesti, že jsem měl chuť to všechno skončit. Prosil jsem pána Boha a všechny svaté, aby mě už konečně vzali z tohoto světa. Vykašlali se na mě, asi se mnou mají ještě nějaké jiné záměry,“ dodal. Anketa Bojíte se, že zemřete na covid-19? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 69 lidí

Podle Kožky Slováci ochranu proti nemoci zanedbali. „Nevím, co mám víc říct. Nepolevujme, prosím,“ vyzval. Podle něj je úplně normální se blízkých, kteří přijeli na „přiblblé nákupy“, ptát, zda byli otestováni na covid-19, a pokud ne, tak je poslat domů. „Já vím, že chceme být každý dobrým otcem, strýcem, tetou, ale proč si to máme odsrat my? Lidi, prosím vás, berte to s úplnou vážností. nevím, co už mám říct, prosím vás o to,“ pokračoval přerývaným hlasem.

Herec se ještě svěřil, že moc nespí, protože ho budí jeho vlastní kašlání. „Jestli se mi nerozpadnou plíce, tak se uvidíme. Mějte se, jsem Štefan, mám 66 let a mám covid. Ahoj. Štefan,“ rozloučil se. Jak informují média, pár hodin poté slovenský herec zemřel.

Tento tklivý vzkaz, kterého si všimla jak česká, tak slovenská média, zanechal odezvu a opět rozvířil debatu o tom, jak závažná nemoc covid-19 je. Komentátorům ze sociálních sítí bylo hlavně podezřelé, že Štefan Kožka byl i přes vážný stav doma a nebyl hospitalizován. „Sam chcel zostat doma a z poslednych sil dal video... jeho vola,“ tvrdila jedna z komentátorek.

„Lidi, přestaňte, není to jen obyčejná chřipka, až vám někdo z rodiny zemře, pochopíte, někdo, kdo přežil, tak má následky ještě od dubna,“ stavěl se za Kožkovo poselství Michael Emzed.

Ovšem nejeden komentátor měl za to, že Kožka nezemřel na covid, ale s covidem. „Jasně, na co jiného, dnes se umírá jen na koronu,“ ironizoval Rolo Polyak. „V téhle době když tě přejede parní válec, tak umřeš s koronavirem,“ dodával Štefan Sekerka. Důvod, proč se mělo jednat o takzvané úmrtí s covidem, komentátoři také odhalili. „Znal jsem ho osobně a byl to normální člověk jako my. Bohužel měl nemocné srdce a hodně pil a když měl covid, tak mu to nepomohlo,“ vzpomínal Daniel Kubo. Problémy se srdcem zmiňovali i další. I něco jiného. „Alkohol, vždyť se upil, chodil sem do hospody a pil pořád,“ svěřil se další komentátor.

I v Česku se pár hlasů ozvalo. „Je velmi smutné, kolik zcela lhostejných, citově otupělých a sobeckých lidí mezi námi je. Jsem už doslova alergická na agresivní antirouškaře, kteří se dovedou jen vysmívat a bouřit proti všem opatřením, protože oni nejsou v rizikové skupině a chtějí žít bez omezení a bez ohledu na ty slabší,“ reagovala na zprávu o Kožkově smrti Renáta Pytelová.

Opačně se vyjádřil Zdeněk Velínský: „Pořád nás nabádají, abychom brali covid vážně. Ale my jej přece bereme vážně! My jen prosíme vládní a citové manipulátory, aby také brali vážně normálně fungující odpovědné občany, aby přestali kvůli své obsesi mrzačit fungující společnost.“

„Smrti Štefana Kožky je mi líto a prosím, aby bylo stejně líto druhé straně například smrti Dušana Vančury ze Spirituál kvintetu,“ dodal s odkazem na muzikanta, který zemřel, protože se bál jít se zdravotními komplikacemi k lékaři.

