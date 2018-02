Lidmi Okamurova typu Zeman dříve pohrdal, podotýká Štěch. Dnes prezidentovi nerozumí

Milan Štěch se pohybuje ve veřejném životě dlouho. Řadu let zastává post předsedy Senátu. Před tím byl velmi aktivní v odborech. Pamatuje si proto Miloše Zemana jako politika, který do určité míry pohrdal politiky jako byly Miroslav Sládek. Dnes tento typ politiků reprezentuje Tomio Okamura (SPD) a Štěch nechápe, proč změnil názor.

V rozhovoru pro server iHNed.cz si předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) posteskl nad tím, že v politice dnes převláda pragmatismus nad ideály. Vznikají pak podivná spojenectví. Jedním z takových spojenectví je vazba mezi prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO) první se vždy prohlašoval za levicového politika, zatímco druhý o sobě tvrdí, že v minulosti volil pravici. Do jisté míry však lze pochopit, že se před prezidentskými volbami a při sestavování vlády potřebovali.

Štěch ale nerozumí tomu, proč Zemana rozvíjí vztahy s předsedou hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomiem Okamurou.

„Znám Miloše Zemana z let, kdy mluvil s tehdejším šéfem republikánů Miroslavem Sládkem, těmi lidmi do určité míry pohrdal. Okamura není Sládek, ale některé podobné přístupy tam jsou. Já doufám, že tak daleko to nedospěje, ale mám z toho obavu. Může nám to dělat problémy u partnerů na Západě. SPD nejsou svobodní v Rakousku. Ti prošli velkým vývojem. Tomio Okamura je ten, který se nejhlasitěji hlásí k Marine Le Penové nebo Geertu Wildersovi. Tito politici ve světě vzbuzují obavu, mnoho demokraticky smýšlejících lidí se jich bojí,“ uvedl Štěch.

Celý rozhovor naleznete zde.

Vždyť Okamura prosazuje např. vystoupení České republiky z EU a to je něco, co by nás podle Štěcha fatálně poškodilo. Ale i kdyby k czexitu nedošlo, fakt, že se možná Tomio Okamura bude nějak podílet na moci, může Českou republiku poškodit v očích zahraničních investorů.

„Podporuji třeba to, co teď prohlásil ministr zahraničí Martin Stropnický. Aby se objektivně a seriózně mluvilo o tom, co nám EU přináší a čím nás naopak zatěžuje. Bylo by dobré také víc mluvit s běžnými Brity. Protože už teď se ukazuje, že brexit je bude bolet. Nemůžeme si myslet, že česká liberální ekonomika by najednou mohla z EU vystoupit bez vážných dopadů. Až by začala stoupat nezaměstnanost, oslabovat koruna a až by se k nám přestaly dovážet některé zahraniční produkty, veřejné mínění by se rychle obrátilo,“ popsal možný scénář Milan Štěch.

Proto není dobré zahrávat si s myšlenkou na odchod Česka z EU.

autor: mp