Lipovská: Málem mě zlomili. Tlak na Duku, obavy. Zkontroluji finance ČT. Začerněné smlouvy prověřím. A nejen to

Nově zvolená členka Rady České televize Hana Lipovská uspořádala tiskovou konferenci. Na té prozradila, co pro ni bude při práci radní stěžejní. Bude to zákon o ČT. Stranou její pozornosti nezůstala ani otázka nezávislosti a objektivity České televize. Z jejích úst také zaznělo, že v jednu chvíli uvažovala o tom, že se kandidatury vzdá. I navzdory tomu, že si nominace Českou biskupskou konferencí velmi vážila. Došlo i na hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Ekonomka Hana Lipovská se stala členkou Rady České televize a poslanci ODS, STAN a TOP 09 dali svorně najevo, že i kvůli Lipovské mají obavy o nezávislost České televize. Lipovská v minulosti spolupracovala s Institutem Václava Klause, takže mohou vyvstat nějaké pochybnosti, zda bude vystupovat opravdu nezávisle.

Lipovská zdůraznila, že byla nominována Českou biskupskou konferencí (ČBK). „A můj navrhovatel mě požádal, abych nevystupovala samostatně, ale pouze jeho prostřednictvím,“ poznamenala ekonomka s tím, že byla k dispozici na webu Církev.cz.

Pak do toho přišel koronavirus, celá republika řešila jiné záležitosti, a teprve teď po částečném návratu do normálu a po jejím zvolení do Rady ČT přišel čas na to, promluvit s novináři na tiskové konferenci.

„Já jsem si velmi vážila toho, když mě ČBK nominovala, protože jsem vždy chtěla dát naší církvi k dispozici to, co umím. Pro mě to byla velká čest. Věděla jsem, že to nebude snadná cesta, ale řekla jsem si, že kardinálu Dukovi se nedá odmítnout,“ uvedla ekonomka.

V jednu chvíli prý přemýšlela, že se kandidatury vzdá.

„V jednu chvíli jsem uvažovala, že z toho procesu vystoupím a rezignuji. To bylo tehdy, když se mi zdálo, že ten tlak na pana kardinála byl příliš velký,“ prozradila. Obracela se však na ní řada kněží i řeholnic, diskutovali s ní, a ekonomku to přesvědčilo, že má v procesu volby radního ČT setrvat.

Českou katolickou církev by prý nedělila na Dukovu a Halíkovu. Zdůraznila, že katolická církev je podle ní vždy jen jedna. Ona sama si prý hluboce váží každého biskupa. K některým může mít názorově blíž, od některých může stát názorově dál, ale vždy bude mít na paměti, že Bůh je jen jeden, křest je jen jeden a církev je jen jedna.

„Česká televize je pro mě v prvé řadě zákon. Zákon o České televizi. A já jako radní mám dohlížet na to, aby to odchýlení televize od zákona bylo co nejmenší," popsala svůj pohled na ČT.

„Nejsem ochotna říct teď, zda je Česká televize objektivní a nezávislá. Pracuje v ní řada lidí. U večerníčku asi nikdo nebude zkoumat objektivitu,“ podotkla.

Objektivitu a nezávislost by zkoumala u publicistiky a zpravodajství.

„Tam je za všech okolností pro mě důležitá pluralita názorů. Já mám určité názory, někdo z nás může mít názory progresivní levice, někdo je na středu, ale nikdo z nás neví, kde je pravda. Proto je pro mě důležité, aby se mohla projevit soutěž názorů,“ uvedla jasně.

Prostor, který lidé dostávají v ČT, by Lipovská nepoměřovala počtem minut, po které mohli jednotliví hosté mluvit. Nevěděla by, podle čeho by se měl počet příslušných minut stanovovat, zda by to mělo být podle sněmovních voleb, komunálních voleb, či podle čeho.

„Já nejsem ani nadšená, ani nejásám. Byla bych ráda, aby ten pocit nespokojenosti byl co nejmenší. Bez ohledu na to, jestli mluvíme s voličem TOP 09 nebo komunistické strany,“ vyjádřila svou představu.

Novinář Deníku N se ptal Lipovské, zda se během své kandidatury setkala s hradním mluvčím Jiřím Ovčáčkem. Lipovská potvrdila, že se s mluvčím prezidenta setkala, ale zdůraznila, že šlo o čistě soukromé setkání a předmětem jejich rozmluvy nebyla její kandidatura.

„Ta kandidatura, ačkoli byla mediálně zajímavá, tak pro mě nebyla natolik důležitá, abych musela běhat na Hradě, který je zašpérovaný, a bušit na dveře, ať za mě někdo lobbuje,“ poznamenala ekonomka.

Mezi svými poradci by ráda viděla Janu Bobošíkovou. Už proto, že se v souvislosti s jejím zvolením mluví o „televizní krizí 2.0“. Bobošíková první televizní krizi zažila na vlastní kůži a Lipovská si její názory ráda vyslechne. Už proto, že o ní ví, že neváhá nahlas říkat, co si myslí, a argumentovat v debatních sporech.

Poté zdůraznila, že pracovníky České televize považuje za profesionály.

„Já jsem Českou televizi mnohokrát kritizovala a mnohokrát jí kritizovat budu, ale vážím si práce profesionálů. To jsou profíci. Ani na chvíli bych si nepomyslela, že někdo změní svou práci jen proto, že se stal členem Rady někdo, s kým nesouhlasím. Ani kdyby šlo o redaktorku, které jsem teoreticky přebrala chlapa, tak to není důvod neodvádět profesionální práci,“ zdůraznila Lipovská.

Z jejích úst také zaznělo, že Rada ČT je kolektivní orgán, a i kdyby Lipovská snad chtěla, nemohla by v tomto kolektivním orgánu provést nějakou revoluci.

To však nic nemění na tom, že se drží určitých hodnot vycházejících z křesťansko-židovské hranice, kterých se bude držet. O všech problémech spojených s ČT je připravena diskutovat.

„Česká televize je něčím, k čemu máme citový vztah. Můžeme se na ní zlobit, nemusíme s ní souhlasit, ale byla to televize, která nám přinášela velké sportovní zápasy, která nám představila volební výsledky a tak podobně,“ poznamenala.

„Pro mě osobně je ČT subjektem zdravotnického výzkumu a je pro mě důležité zjistit, v jaké kondici ČT je. Pro mě osobně je zásadní otázkou zjistit ekonomickou kondici ČT a já sama říkám, že jí v tuto chvíli prozkoumanou nemám,“ prozradila Lipovská, s tím, že chce zjistit, zda nemá ČT nějaké ekonomické problémy, které by omezovaly její nezávislost. „Budu chtít vidět smlouvy, které jsou v registru smluv začerněné, a budu chtít vědět, jestli toto začernění má smysl. A chci v prvé řadě dokonale poznat ekonomickou kondici ČT, protože teprve pak je možné něco dělat. Zajímá mě to nejen jako koncesionáře, ale také jako analytika,“ zdůraznila dáma.

Jako radní má za to, že bude nezkorumpovatelná a bude dbát na to, aby ČT dodržovala zákon, který naplňovat má. Ale to, jestli je ten zákon správný, to už musí ovlivňovat zákonodárci a posoudit soud. „Co mohu říct, že kdyby byl přijat zákon, který by byl v rozporu se svobodou a demokracií, tak v tu chvíli bych ho prosazovat nemohla,“ pravila Lipovská.

Jednoznačně prohlásila, že veřejnoprávní televize není posvátnou institucí, ale je to služebník občanů.

„ČT pro mě není posvátná, ona je pro mě služebníkem občanů České republiky,“ uvedla.

V této oblasti je prý ochotna spolupracovat s ekonomem Pavlem Kysilkou, se kterým prý někdy nesouhlasí, ale váží si ho jako ekonomického odborníka.

Vedle toho bude prý ochotna spolupracovat s lidmi, kteří mají hluboké znalosti v oblastech, ve kterých se Lipovská tolik nevyzná. Stejně tak by ráda slyšela názory lidí, kteří pro ČT pracovali v minulosti. Názor si sice vždy nakonec udělá sama, „protože jsem tvrdohlavý člověk a jsem neřiditelný“ podotkla, ale vždy si ráda vyslechne jejich názory.

Stranou její pozornosti nezůstaly ani koncesionářské poplatky. Zdůraznila, že o jejich výši rozhodují poslanci. Jako ekonomka je však ochotna se zákonodárci debatovat o tom, co by se mohlo stát, kdyby poplatky zůstaly na současné výši, co by to mohlo znamenat, kdyby se snížily, nebo kdyby se zvýšily.

Jako ekonomka momentálně vnímá především to, že se nacházíme v koronavirové krizi, a pokud si budou muset občané utahovat opasky, musí si je utáhnout i veřejnoprávní média. „Český rozhlas a Česká televize vždycky šly s lidmi,“ zdůraznila.

V jednom momentě si nedovolila odpovědět na otázku, zda považuje Petra Dvořáka za dobrého ředitele ČT. „To je otázka, na kterou nelze odpovědět ano, nebo ne,“ řekla. Posléze přesto odpověděla, a byla ke Dvořákovi kritická. „Já často studentům po zkoušce říkám, že dobrou zprávou je, že existuje značný prostor pro růst,“ vyjádřila diplomaticky své výhrady.

Zdůraznila také, že není nijak spojena s Trikolórou Václava Klause mladšího, byť jí to bývá podsouváno.

Když se tisková konference blížila k závěru, konstatovala, že stále hlubší integraci EU nepovažuje za nejlepší cestu ke spolupráci evropských států. „Jsem kritikem našeho členství EU, která dnes funguje tak, jak funguje,“ poznamenala Lipovská.

