Listovali jsme válečnými plány Československa. Jaderné hlavice, Husák a sovětští poradci na každém kroku

Kniha, kterou připravil přední znalec v oboru Petr Luňák, obsahuje čtrnáct jedinečných, vojenských dokumentů a dvě přílohy. Jde vesměs o válečné plány Československé lidové armády a jejich shrnutí od roku 1950 do roku 1990. Sborník uvádí Luňákova studie, zasazující dokumenty do historického kontextu. Jmenujme například dokument č. 6: Válečný plán Československé lidové armády, říjen 1964 nebo dokument č. 9: Otázka sovětských jaderných zbraní na československém území v roce 1968.

Jako první příloha je připojen nedávno objevený dokument z roku 1961 o snížení vodní hladiny Vltavy v případě konfliktu a zajímavá je taktéž druhá příloha, ve které jsou rozhovory s československými generály.

Petr Luňák je český historik a diplomat, řadu let pracuje v centrále Severoatlantické aliance v Bruselu. V barvách Aliance působil také v Moskvě a právě na Rusko a Západ se dlouhodobě specializuje.

Tato sbírka dokumentů vychází již ve třetím vydání. „Vznik edice byl možná díky tomu, že Česká republika jako jedna z prvních zemí někdejší Varšavské smlouvy v plném rozsahu odtajnila veškeré dokumenty týkající se historie východní aliance, především válečné plány. Vzhledem k to mu, že československé dokumenty odrážejí plány sovětské, v situaci, kdy přístup do ruských vojenských archivů prakticky neexistuje, představují jedinečný zdroj poznání o východní vojenské strategii,“ píše v předmluvě autor.

Jako ukázku z knihy přinášíme velmi zajímavou odpověď z rozhovoru s generálem Štorkem (1938), který působil v letech 1983 -1986 jako velitel 10. letecké armády v Hradci Králové, která zahrnovala v podstatě celou mírovou sestavu československého vojenského letectva.

Otázka: Z toho, co jste říkal, vyplývalo, že v případě válečného konfliktu by operace přímo tady na evropském bojišti probíhaly – alespoň podle zámyslu Varšavské smlouvy – bez použití jaderných zbraní?

Generál Štorek: Na základě všech zkušeností, které byly se zkouškami jadernými, se ukazovalo, že použití jaderných zbraní z jakékoli strany by způsobilo, že by to lidstvo… zaniklo nebo by mělo obrovské problémy, prostě nebylo by vítězů v té jaderné válce. To si myslím, že je hlavní motiv celého dalšího vývoje odstoupení od vedení války jadernými zbraněmi.