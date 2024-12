Lodě a letadla v pohybu. Analytik sleduje Rusy. Čeká masivní úder na Ukrajinu

„Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli vyzval odcházející americkou administrativu prezidenta Joea Bidena, aby pomohla přesvědčit členy NATO, aby pozvali Ukrajinu do aliance, protože ukrajinská válka s Ruskem vstupuje do nepředvídatelné nové fáze,“ informuje agentura Reuters o krocích Kyjeva před nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu.

Stejně jako se snaží Ukrajina upevnit svou pozici vstupem do NATO, kde se tomu brání několik členských zemí, snaží se upevnit své pozice i Rusko. A to pravděpodobným masivním bombardováním ukrajinských pozic.

O velkém přesunu ruské vojenské techniky informuje proukrajinský vojenský analytik AMK Mapping. „Věřím, že Rusko se v nejbližších dnech připravuje na další rozsáhlý raketový útok na Ukrajinu. Bylo zaznamenáno několik akcí, které naznačují přípravy na velký koordinovaný a kombinovaný útok,“ varuje analytik a dává k dispozici informace o přesunech vojenské techniky.

První přesuny byly zaznamenány u stíhacích letounů, které se přesouvají blíže k ohnisku válečných akcí. „Za prvé, během minulého týdne bylo provedeno několik přesunů. Několik Tu-95 a Tu-160 bylo přemístěno z letecké základny Ukrainka v Amurské oblasti na leteckou základnu Engels-2 v Saratovské oblasti. Ve stejné době bylo několik Tu-95 přemístěno z letecké základny Engels-2 na leteckou základnu Olenya v Murmanské oblasti. Zaznamenáno bylo i vybavení letounů Tu-95ms/Tu-160/Tu-22m3/Mig-31K raketami,“ napsal analytik. Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 20747 lidí

Na základnu Olenya Rusko podle analytika přesouvá většinu své letecké síly. „Rusko v poslední době soustřeďuje většinu svého strategického letectví na leteckou základnu Olenya, což naznačuje, že tuto základnu využije pro příští raketový útok,“ napsal analytik na síti X.

Další masivní útoky pak podle analytika slibují přesuny v rámci Černého moře. „Do vod Černého moře bylo také rozmístěno 5 nosičů raket Kalibr, včetně jedné ponorky projektu Varshavyanka, dvě fregaty blíže nespecifikovaného projektu a dva tajfuny MRK projektu 22800 Karakurt,“ popsal palebnou sílu Ruska pohybující se v Černém moři a dodává, jakou palebnou sílu může Ukrajina očekávat. „To nám dává celkovou možnou salvu až 36 řízených střel Kalibr,“ vypočítal analytik.

Do pohybu se daly i velká vojenská dopravní letadla. „Kromě toho byly na startovacích místech dronů Geran-2 zaznamenány významné pohyby ruských vojenských dopravních letadel. Bylo zaznamenáno následující,“ napsal analytik a vypočítal, která letadla se dala do pohybu a kam mířila.

„Přistání letadla An-72 na letecké základně Khalino v Kurské oblasti. Přistání letadla Il-76 na letecké základně Seshchna v Brjanské oblasti. (Podle nových satelitních snímků bylo na letecké základně zaznamenáno také nejméně 10 dalších letadel Il-76). Přistání letadla Il-76 na letecké základně Yeysk v Krasnodarském kraji. Přistání letadla Il-76 na cvičišti Chauda na Krymu,“ ukázal analytik.

Podle něho měla dopravní letadla na palubě bezpilotní letouny, které udeří na Ukrajinu. „Všechny tyto letouny pravděpodobně nesly bezpilotní letouny Geran-2, které dodávaly do těchto bodů pro intenzivnější starty,“ zakončil svůj varovný výčet ruské síly, která se chystá dopadnout na Ukrajinu analytik.

