Lodě stojí, lidé hladoví. Zelenskyj si myslí, že Rusko chce zničit celý svět

Rusko nevede agresivní válku jen proti Ukrajině, nýbrž proti celému světu. A lidé to musí vědět. Spisovatelé a publicisté by měli psát o tom, co všechno Rusové napáchali. Koho všeho zavraždili, koho všeho mučili, co všechno zničili. Nejen na Ukrajině, ale také v Gruzii nebo v Sýrii. Tak to vidí ukrajinský prezident, jenž opět promluvil ke světu.

„Neustále dostávám zprávy o tom, kde zasáhly íránské útočné drony zakoupené Ruskem. Elektrárny, vodovody, přístavy, nádraží, sklady s humanitární pomocí, obytné budovy, školy – vše se pro ně stává cílem... Místo vývozu kultury Írán vyváží smrt. Rusko namísto dovozu kultury dováží smrt a zaměřuje ji proti nám. A nejen proti Ukrajincům. Nejen. Ale proti Ukrajině, která je od nynějška prvním bojištěm ruského boje se sjednocenou Evropou,“ konstatoval Zelenskyj.

Přesto se podle Zelenského i v Evropě stále najdou lidé tvrdící, že je třeba chápat i ruský pohled na invazi na území Ukrajiny. Tomuto musí podle Zelenského čelit i spisovatelé a musí ukazovat, co se opravdu na Ukrajině děje. Aby lidem řekli, kolik lidí Rusové mučili, kolik jich zavraždili a co všechno zničili. Až toto všechno bude svět podrobně vědět, Zelenskyj je přesvědčen, že volání po tom, že je třeba mít pochopení pro Rusko, utichne.

„Vzpomeňte si, že ruští státní vrazi se mstili odpůrcům vlády i v německých ulicích. Mstili se kulkami. Ale jste v bezpečí před výbuchy? Nebo před zabijáckými drony? To nejsou řečnické otázky. Rusko udělalo dost pro to, aby ukázalo, že neuznává žádné hranice. Proto vás žádám – udělejte vše, co můžete, aby se to lidé dozvěděli. Věděli o teroru, který Rusko přineslo na Ukrajinu. A předtím – do Čečenska, do Gruzie, do Sýrie, do afrických zemí, kde ruští žoldáci rozhodovali o tom, kdo bude žít, a kdo zemře...“ poznamenal ukrajinský prezident.

„Prosím, pište o tom. Přečtěte si o tom. Udělejte vše pro to, aby Evropané věděli, kolik lidí zemřelo v boji za práva a elementární úctu, kterou má každý z vás prostě od narození... Zemřeli v Rusku, v Íránu, v dalších podobných zemích,“ pokračoval.

A hned dodal, že lidé by si měli přečíst i o těch světových politicích, kteří nechali Rusko dojít až sem. Buď tak činili záměrně, nebo ze lhostejnosti, ale podle Zelenského o nich má svět tak jako tak vědět. A stejně tak by prý měli vědět, že v minulosti končili váleční zločinci potrestáni. A budou potrestáni i teď. A nakonec by podle Zelenského měli lidé na světě vědět, čeho všeho už v této válce dosáhla Ukrajina.

Poté se s účastníky veletrhu rozloučil tradičním zvoláním „sláva Ukrajině“.

Ve svém druhém projevu k ukrajinským spoluobčanům Zelenskyj prohlásil, že Rusko nevede agresivní válku jen proti Ukrajině, ale proti všem lidem na světě. Tím, že se snaží prohloubit potravinovou krizi, a to tak, že co nejvíce ztíží vývoz ukrajinské zemědělské produkce.

„Situace kolem exportní obilné iniciativy je v těchto týdnech stále napjatější. Nepřítel dělá vše pro to, aby zpomalil náš vývoz potravin. Domnívám se, že těmito akcemi Rusko záměrně podněcuje potravinovou krizi, aby se stala stejně akutní jako v první polovině letošního roku. Dnes stojí ve frontě na splnění smluvních závazků na dodávky našich zemědělských produktů více než 150 lodí. Jedná se o uměle vytvořenou frontu. Vznikla jen proto, že Rusko záměrně zdržuje průjezd lodí,“ uvedl ukrajinský prezident.

„Každý den, který lodě s potravinami stráví ve frontě, znamená zvýšení sociálního a politického napětí v zemích, které spotřebovávají naše zemědělské produkty. Zde jsou jen některé státy, do nichž se kvůli Rusku zpožďuje vývoz potravin: Egypt, Tunisko, Alžírsko, Maroko, Libanon, Irák, Čína, Bangladéš, Indonésie. Naši partneři, OSN, Turecko a další, jsou o této situaci plně informováni. Rusko dělá vše pro to, aby se přinejmenším ze statisíců těchto lidí stali nucení migranti, kteří budou žádat o azyl ve stejném Turecku nebo v zemích EU, nebo zemřou hlady. A my spolu s našimi partnery musíme udělat vše pro to, aby obilná iniciativa byla nejen zachována, ale aby také fungovala na 100 %,“ pokračoval.

„Právo na potraviny a život bez hladu jsou základními právy naprosto každého člověka na Zemi. A proto jsou ruské pokusy o prohloubení potravinové krize také agresí proti každému člověku na Zemi,“ uzavřel toto téma nejvýše postavený politik Ukrajiny.

Svým spoluobčanům také prozradil, že se v Kyjevě setkal s představiteli Kongresu USA a znovu jim připomínal, že Ukrajina potřebuje prostředky na obranu vlastního nebe před ruskými raketami a íránskými drony. A že s nimi debatoval také o tom, jak dál zesilovat tlak na Rusko a na Írán, aby se podařilo omezit schopnost obou zemí páchat teroristické činy na území Ukrajiny.

Nakonec se rozloučil tradičním zvoláním „sláva Ukrajině“.

