Lotyšsko. Deportace 80letého starce do Ruska. Zbytečná provokace, varuje Drulák

Politolog prof. Petr Drulák se věnoval odpovědi na otázku, zda v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem hrozí rozpoutání třetí světové války: „Možná jsem nemístný optimista, ale já pořád věřím, že západní elita nás nechce zničit, že nejsou připraveni odstartovat třetí světovou válku. I když poslouchám, co u nás říká náčelník generálního štábu, ministryně obrany, a když slyším, že toto jsou věci, které přicházejí ze Západu; podle mne část elity skutečně uvažuje o válce s Ruskem, což je naprosto zničující,“ říká někdejší diplomat v rozhovoru pro Rádio Universum.

„Předpokládám, že pokud dojde ke změně, tak to bude spíš změna, která povede k utlumení tohoto konfliktu, která je pro Ukrajince složitá, protože budou muset přijmout ztrátu teritoria, a budou muset přijmout asi nějaký úplně jiný způsob existence, než dosud měli. Eskalační změna se asi nedá úplně vyloučit, ale pak už vlastně mluvíme i o konci střední Evropy, a nejen o konci Ukrajiny,“ pokračuje Drulák.

Zároveň upozorňuje, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je od samého počátku pouze loutka. „Je to člověk, který vždy dostává scénář, a je součástí nějakého širšího celku, a tento širší celek zahrnuje i loutkáře, kterým byl dříve Kolomojskyj, ukrajinský oligarcha, a dnes to je americký Deep State, hluboký stát.

Hlavním cílem Američanů bylo oslabit Rusko, aby došlo k razantnímu zhoršení ruské ekonomiky, což se úplně tak nestalo. „Čekali, že sankce a všechna ta protiopatření, která jsou naprosto bezprecedentní – na žádnou zemi nikdy takové sankce uvaleny nebyly – že povedou ke zhroucení ruské ekonomiky a k pádu režimu. To byl cíl, kdy dávalo smysl říkat Ukrajincům, aby bojovali. Říkali si: Jasně, pár měsíců budeme Rusy takto dusit, a nakonec se to zhroutí. To se nepovedlo. A nakonec se ukazuje, že ruské ekonomice se vůbec tak špatně nevede,“ poznamenal profesor.

„Je od začátku zřejmé, že jsou tu dva hlavní hráči, Rusko a Spojené státy. Evropa se do toho celkem nešťastně připletla a prokázala, že není schopna činit samostatná rozhodnutí a že je naprosto ve vleku USA, a proto od ní můžeme na chvíli abstrahovat. Jde prostě o Rusko a USA. A v USA došli ke strategickému kalkulu, že tento konflikt je příležitost, jak Rusko oslabit. A Rusko si to vyhodnotilo tak, že to je pokus USA připravit ho už úplně o všechno. Z ruského hlediska je to tak, že třicet, dvacet let byli pod neustálým tlakem Západu, a nakonec se proti tomuto tlaku obrátili, a to tím, že zahájili válku na Ukrajině,“ říká politolog Drulák.

Všímá si však, že některé síly v NATO, v členských státech, se to vyloženě snaží vyprovokovat. „To, co třeba teď dělají Lotyši, kteří vyloženě dělají provokativní akce vůči lidem, kteří jsou bez občanství, bez lotyšského občanství, a kteří jsou Rusové, kteří tam žijí. Teď tam nějakého 80letého starce deportovali zpátky do Ruska, protože nesplňoval nějaké požadavky. Já vlastně úplně tuto politiku nechápu. Proč se tímto způsobem a v této chvíli snaží dělat provokativní akce, které jim nic moc nepřinesou? Takže se nabízí interpretace, že chtějí Rusko vyprovokovat k něčemu, před čím neustále varují. Je to hra s ohněm.

Nemyslím si, že Rusové mají tyto ambice. Samozřejmě, testování NATO by bylo velmi nebezpečné, takže by v podstatě nějakou akcí v pobaltských zemích otestovali, zda je NATO připraveno se bránit. Doufejme, že na to nedojde, protože pak bychom se skutečně blížili ke třetí světové válce,“ dodal Petr Drulák.

