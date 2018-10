Luboši, cože? Bouře po slovech Zaorálka o Afghánistánu. Ale on ještě přidal

„V Afghánistánu jsme se ocitli v bažině a měli bychom hledat cestu ven. Říkám to asi 15 let a jako příklad cituji svá slova z roku 2008: ‚Afghánistán se stává stále problematičtějším místem, nad nímž vojenské jednotky ztrácejí kontrolu. Cíl a smysl afghánské mise už není zcela jasný‘,“ zopakoval Zaorálek.

Anketa Jste pro stažení našich vojsk z Afghánistánu? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 1469 lidí

„Chci vést debatu, zda ve světě, ve kterém přibývá různých bezpečnostních hrozeb, máme soustředit své síly na vyvážení západní demokracie do země, která o to nestojí a vnímá nás čím dál víc jako okupanty. Do příštího hlasování o zahraničních misích máme dostatek času o tom jednat s našimi spojenci. Smrt každého našeho vojáka je tragédie a neseme za ni odpovědnost,“ poznamenal Zaorálek. Jeho slova byla mimo jiné reakcí na další smrt českého vojáka na zahraniční misi.

„Luboši, nechtěj abych Ti připoměl, že jsi byl 4 roky ministrem zahraničí a ohledně Afghánistánu jsi mohl udělat spoustu věcí! Troubit nyní populisticky na jednostranný odchod je trochu, abych použil slova klasika, ‚falešné a prázdné‘!“ sdělil Zaorálkovi následně v diskusi bývalý europoslanec Libor Rouček.

„Naši vojáci pro mne nejsou ani žoldáci, ani okupanti. Na zahraniční misi odjeli na rozkaz své demokratické vlády a s mandátem demokraticky zvoleného Parlamentu. Stydím se za výroky svého bývalého kolegy a exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka,“ podotkl pro změnu exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Kritický k misi v Afghánistánu pak Zaorálek byl i v rozhovoru pro deníkn.cz.

„Afghánský režim je vnímaný jako korupční. Jsme tam vnímáni jako okupanti, kteří drží u moci malou slupku zkorumpovaných politiků. Je někdo ochoten přijmout tento obraz reality? A do toho tam posíláme vojáky a tvrdíme, že tam bojují za naši svobodu a proti terorismu. Je to efektivní boj proti terorismu? Já tvrdím, že není. A nechci každý týden poslouchat, že jsou tam další a další mrtví,“ zmínil Zaorálek s tím, že sami se stáhnout nemůžeme, je nutné nalézt dialog v Alianci. Podle jeho názoru bylo naprosto fatální a tragické rozhodnutí takto do Afghánistánu vstoupit. Nyní je, jak říká, nutné hledat způsob a strategii, jak se z toho dostat ven.

Původní text ZDE

Celý příspěvek Lubomíra Zaorálka:

V Afghánistánu jsme se ocitli v bažině a měli bychom hledat cestu ven. Říkám to asi 15 let a jako příklad cituji svá slova z roku 2008: “Afghánistán se stává stále problematičtějším místem, nad nímž vojenské jednotky ztrácejí kontrolu. Cíl a smysl afghánské mise už není zcela jasný.” Chci vést debatu, zda ve světě, ve kterém přibývá různých bezpečnostních hrozeb, máme soustředit své síly na vyvážení západní demokracie do země, která o to nestojí a vnímá nás čím dál víc jako okupanty. Do příštího hlasování o zahraničních misích máme dostatek času o tom jednat s našimi spojenci. Smrt každého našeho vojáka je tragédie a neseme za ni odpovědnost.

autor: vef