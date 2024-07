Donald Trump si jako kandidáta na viceprezidenta vybral senátora J. D. Vance. O jeho výběru jako kandidáta na viceprezidenta se spekulovalo několik měsíců, přičemž média v posledních týdnech uváděla, že Trump vybírá mezi senátory Vancem, Markem Rubiem a guvernérem Severní Dakoty Dougem Burgumem.

Vance má jasno ohledně svého postoje k válce na Ukrajině. „Každý ví, každý s mozkem v hlavě ví, že to vždycky skončí vyjednáváním,“ prohlásil v rozhovoru pro CNN. Zdůraznil, že Američané už poslali Ukrajincům desítky miliard dolarů, ale neřekli, čeho má být za tyto obří peníze dosaženo. A to je problém. Proto je podle něj namístě oddělit finanční pomoc pro Ukrajinu od finanční pomoci pro Izrael.

POLITICO uvedl, že jmenování Vance je „katastrofou" pro Ukrajinu – a tím i pro Evropskou unii, která podporuje Kyjev při jeho obraně proti ruské agresi. Vance jde ostře proti použití dalších finančních prostředků na pomoc Ukrajině a kritizuje podle něj přílišnou závislost Evropy na Spojených státech, pokud jde o vojenské investice.

Ekonom Lukáš Kovanda přišel s alternativním vysvětlením, proč J. D. Vance coby možný viceprezident Spojených států „rozklepal Evropu“. Kvůli Ukrajině to není.

„Proč tedy? Protože se EU bude muset vzdát Green Dealu,“ uvedl jednoznačně Kovanda.

Podle něj je správné, že si Vance pokládá otázku, proč by měly Spojené státy dotovat Evropu, aby ona sama nic nemusela dělat, a proč by měly Spojené státy investovat do zbrojení a poskytovat Evropě bezpečnostní záruky, zatímco Evropa sama investuje do zbrojení kvůli emisní náročnosti jen v minimální míře. Odpověď na tyto otázky je podle Kovandy nasnadě: „Aby mohla honit chimerické cíle Green Dealu.“

„V sobotu Trump s velkým štěstím přežil, leč Green Deal zřejmě v tu ránu definitivně skonal,“ shrnul situaci Kovanda.

Evropa se podle jeho názoru musí rozhodnout, zda je pro ni důležitější vlastní bezpečnost, nebo Green Deal, který by znamenal větší závislost na Rusku. „Nemůže mít oboje najednou. Nelze mít vojenskou bezpečnost s válkou za humny a zelenou revoluci zároveň,“ dodal závěrem Kovanda.

