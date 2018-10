Macron přes cestou do Prahy znovu propleskl potížisty z východu: Nebudeme se ohlížet na země, které chtějí naši integraci blokovat

26.10.2018 10:48

Francouzský prezident Emmanuel Macron před návštěvou Prahy českým médiím sdělil, že členské státy by měly přestat dělat z Evropské unie obětního beránka, na kterého svalují vinu, když se jim to hodí. Češi a další občané zemí Visegrádské čtyřky (V4) by si podle něj měli vzít za své heslo „Evropa jsme my“. „EU potřebuje další integraci a nebude se ohlížet na země, které by ji chtěly jen blokovat,“ dodává.