Maďaři znovu vzali řešení migrační krize do vlastních rukou. A vynechali také mezinárodní organizace

14.03.2018 17:58

Maďarská vláda se rozhodla v některých místech převzít migrační krizi do vlastních rukou a rozhodla se pomoci v severním Iráku, na území, které ovládá kurdská samospráva, a to bez pomoci velkých mezinárodních organizací. Maďaři se snaží docílit hlavně toho, aby lidé ze severu Iráku dál neutíkali a vrátili se do svých domovů.