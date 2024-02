Madrid zacpán traktory. Poláci blokují Ukrajinu. Slovensko: „My máme krávy, vy máte kravaty. Co nás živí?“

Rozzlobení farmáři nastoupili do traktorů nejen v Česku. Zatímco čeští zemědělci vyrazili na hranice, španělští zemědělci dorazili do hlavního města. V Madridu došlo na potyčku s policií i s televizním štábem. V protestech pokračují i Poláci. Traktory projíždějí i Bratislavou. Organizátoři akce tvrdí, že jde o největší farmářský protest v moderních dějinách Slovenska.

Zemědělci z celé České republiky opět nasedli naštvaní do traktorů a vyrazili na protestní akci. Tentokrát jde o akci na hranicích, za kterou se postavili farmářské profesní komory – Agrární komora ČR i Zemědělský svaz ČR.

„Situace zemědělců je skutečně zoufalá, což jen potvrzují protesty farmářů napříč Evropou. Jsem proto rád, že agrární organizace ze střední a východní Evropy reagovaly tak rychle na naši výzvu a vybídli své členy k účasti na mezinárodním protestu 22. února. Akce napříč Evropou jsme tak dokázali uspořádat prakticky za týden a za to patří velký dík všem našim členům bez ohledu na jejich velikost nebo výrobní zaměření, kteří se aktivně zapojili, i profesním svazům z Česka i zahraničí, které nás v tom podpořily. Akci vyjádřily podporu kromě členů Agrární komory České republiky také členové Zemědělského svazu ČR, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů či Společnosti mladých agrárníků ČR a připojují se k nám i stovky malých nikde neorganizovaných zemědělců z produkčních oblastí, podhorských i horských lokalit a také mnoho společností mimo zemědělskou prvovýrobu. To jen zdůrazňuje, jak hluboká krize napříč celým sektorem je,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. „Zatím se jedná o poklidný protest, kterým chceme především upozornit na ty největší problémy zemědělců, a ne omezovat život v Česku. Nevylučujeme ale, že protesty budou pokračovat, ať již na evropské nebo národní úrovni. Předali jsme naše priority evropskému komisaři pro zemědělství Januszovi Wojciechowskému i ministrovi zemědělství Markovi Výbornému. Nyní je to na nich,“ dodal prezident Agrární komory ČR Doležal.

A co vlastně zemědělci chtějí?

„K hlavním společným požadavkům, které jsme předali evropskému komisaři pro zemědělství Januszovi Wojciechowskému, patří konec dalšího omezování rozměru zemědělské produkce, zrušení nebo zásadní úprava bezcelní dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou a zjednodušení a snížení byrokratických nároků na zemědělce. Pokud Evropská komise nepřijde obratem s návrhem na řešení těchto tří bodů, mohou se mezinárodní protesty pravidelně opakovat. S manifestem nevládních zemědělských organizací (v příloze), který zahrnuje tyto priority a podpořilo jej devět agrárních organizací ze střední a východní Evropy, byl seznámen i český ministr zemědělství Marek Výborný. Tyto požadavky na Evropskou komisi budou předané rovněž zástupcům parlamentních stran,“ upozornila Agrární komora ČR v tiskové zprávě.

Vedle českých zemědělců se ale o slovo hlásí i farmáři z jiných zemí – z Polska, Slovenska, z Německa, z Maďarska, ale i ze Španělska. Do tamního hlavního města – do Madridu – dorazily podle agentury Reuters stovky traktorů. Farmáři protestují proti tomu, co považují za nadměrnou byrokracii a nedostatečnou státní pomoc.

„Farmáři už týdny protestují po celé Evropě, naposledy v Polsku, Řecku a České republice. Všichni volají po snížení byrokracie spojené se společnou zemědělskou politikou Evropské unie a po uvolnění ekologických pravidel,“ napsala agentura.

Španělští zemědělci se pokusili zablokovat centrum města a vedle traktorů, na nichž přijeli, si s sebou vzali i kravské zvonce, aby politikům pořádně vycinkali.

„Jakmile traktory dorazily, došlo k potyčkám s policií, když se farmáři pokusili pochodovat ulicí Alcala, jinou trasou, než bylo původně plánováno. Policisté ve výstroji drželi linii a blokovali postup demonstrantů,“ uvedla agentura Reuters.

„Někteří demonstranti se vysmívali televiznímu štábu kanálu La Sexta. Jeden muž opakovaně udeřil do kamery. Jeden farmář šel s velkou bílo-kaštanovou krávou, zatímco další vedl vůz tažený dvěma voly nesoucími hromady falešných 500eurových bankovek,“ pokračovala agentura.

„Mám stejné výdaje, ale vydělávám o polovinu méně, takže takhle nemůžeme pokračovat,“ popsala svou situaci Lucia Risuenová, 52letá majitelka vinic z regionu Castille-La Mancha,

Adolfo Albaladejo (54) řekl, že bojuje za to, aby zemědělství z jeho země nezmizelo. „Španělský venkov chce protekcionismus. Chceme chránit naše produkty a být konkurenceschopní,“ poznamenal.

Mezitím stále pokračuje generální stávka farmářů v Polsku, kteří blokují především polsko-ukrajinskou hranici. Traktory se ale objevily i v jiných polských regionech včetně Slezska. Policie podle slezské televize TVS varuje, že kvůli protestu farmářů může dojít k narušení dopravy.

Podle serveru Aktuality.sk je plná traktorů i Bratislava. „Už nechceme dělat úředníky,“ hřímají prý slovenští farmáři. Organizátoři tvrdí, že jde o největší protest v moderních dějinách Slovenska. Zemědělci si s sebou vezou transparenty s nápisy jako „my máme krávy, vy máte kravaty. Co nás živí?“

Členové Slovenské zemědělské a potravinářské komory (SPPK) podle serveru avizovali, že zablokují dopravu na více místech včetně dvou hraničních přechodů v Holíči a Trstené.

„Na celoevropský protest zemědělců i potravinářů bude dohlížet i státní či městská policie. Na cesty totiž vyrazí přibližně 4000 zemědělců s více než 2000 zemědělské techniky,“ uvedl server Aktuality.sk.

