Mail od Pekarové. Lid promluvil, vláda nezajásá. Holec dal maso na stůl

„Už ani Ukrajina nezabírá a Češi – logicky – po české vládě chtějí, aby řešila problémy Česka,“ hodnotí propad vládní důvěry a výsledky průzkumu k českému předsednictví Radě EU komentátor Petr Holec. Zjištění agentury STEM, že by Češi rádi viděli, aby se kabinet místo členstvím Ukrajiny v EU zabýval například energetickou krizí, komentuje s tím, že je patrné, že se Fialův kabinet „míjí s myšlením a prioritami Čechů stále víc“. Koalice kvůli tomu musela už vytáhnout i „antibabiše“. To se ale opět míjí účinkem. Komentátor si u koláže Babiše s Putinem vzpomenul, jak jel před lety do Kremlu tehdější lídr ODS. Ve straně to rádi neuslyší.

reklama

Anketa Líbí se vám kampaň, ve které SPOLU staví Babiše vedle Putina? Líbí 2% Nelíbí 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6842 lidí



„Oni tu ikonografii jedou primitivní. Takovou bolševickou. 50. léta. Když nastoupili komouši, tak taky jeli ‚hlavu nahoru a dívejte se do lepších zítřků‘,“ zaznělo od komentátora s dodatkem, že si na tom „ujíždí“ jak premiér Petr Fiala (ODS), tak i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Komentátor míní, že se kampaň s Babišem objevuje jednoduše proto, že SPOLU zjistilo, že mu nic jiného nezbývá. „Sedm měsíců jsou tragická všechna čísla valící se na ně a na Česko a už nezabírá ani Ukrajina… A když nezabírá ani Ukrajina, tak tam hodíte antibabiše,“ zaznělo od komentátora na kanálu Xaver Live.

Předchozí vláda Andreje Babiše nás dostala do situace, kdy Putin mohl Česko vydírat utahováním plynových kohoutků.



Za půl roku naší vlády jsme závislost na ruském plynu snížili tak, že jsme připraveni na situaci, kdy by to skutečně udělal.



Už žádní konfidenti. pic.twitter.com/W4Dr0PDFos — TOP 09 (@TOP09cz) August 1, 2022

K současnému spílání kabinetu na Babiše a jeho směřování Česka ke spolupráci s Ruskem Holec vzpomenul, že to není zas až tak dávno, co přímo tehdejší lídr ODS Mirek Topolánek v roce 2009 po setkání s ruským prezidentem (tehdy premiérem) Vladimirem Putinem hodnotil, že si s ruským vůdcem padli do oka například po stránce humoru, a přestože Topolánek hodnotil, že s ním ve všem nesouhlasil, shrnul, že si spolu „rozuměli“.



Silné zmatky kolem „2000 Kč pomoci“, kdy se vláda nebyla schopná během začátku týdne shodnout, zdali se dramaticky nezkrouhne pomoc občanům s cenami energií, pak Holec vnímá zejména ve světle předchozích vládních přešlapů v komunikaci. „Už chápu, proč je těch kompenzací tak málo. Oni se bojí, že je neumí odprezentovat, tak je radši nedělají,“ padlo.

Psali jsme: Binec kolem „2000 Kč pomoci“: Odhaleno pozadí. Tím, kdo to spustil

Následně došlo na průzkum agentury STEM, ze kterého vyplynulo, že Češi příliš radostně současné vládní priority v rámci našeho předsednictví Radě Evropské unie nevidí.



Pět nejzásadnějších témat českého předsednictví zahrnuje zvládnutí uprchlické krize a poválečnou obnovu Ukrajiny, energetickou bezpečnost, posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru, strategickou odolnost evropské ekonomiky a „odolnost demokratických institucí“.

Fotogalerie: - Rusko je teroristický stát

Lidé v průzkumu vládě vzkázali, že by se měla zaměřit zejména na řešení sociálních dopadů energetické krize, naopak poválečnou obnovu Ukrajiny – což je pro kabinet prioritní téma – by měli zástupci vlády podle průzkumu odsunout až na konec všech programových bodů.



Poválečná obnova Ukrajiny a její začlenění do evropské sedmadvacítky jakožto hlavní bod českého předsednictví naplno pohořel a podporuje v něm snahu vlády jen zhruba třetina veřejnosti, naopak je pro veřejnost jednoznačně nejdůležitější, podle průzkumu STEM, zajištění dodávek energií a požadovat řešení dopadů krize v energetice.



K průzkumu se Holec dotázal, proč vláda lpí především na tématu obnovy Ukrajiny, když to evidentně v Česku netáhne a občané chtějí hlavně řešení domácích problémů. „Samozřejmě že se Ukrajina obnoví, tak jako se obnovily po válkách i jiné země,“ podotýká s tím, že se Fialova vláda „míjí s prioritami Čechů“.

FOTO: Komentátor Petr Holec ukazuje výsledky průzkumu k prioritám českého předsednictví

Holce též v uplynulých dnech zaujal rozhovor předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové na serveru Forum24.cz, který označil za „PR platormu pětikoalice“, který hodnotí jako „přátelský“ a „budovatelský“. Tiskový mluvčí TOP 09 Jan Kocourek po něm v newsletteru příznivcům TOP 09 odeslal zprávu, že mají možnost pořídit si půlroční předplatné tohoto média za „zvýhodněnou cenu“.



„Jelikož dělám v médiích čtvrt století a vím, jak fungují, tak si říkám, že tady něco smrdí… Nechci nic naznačovat, jenom si říkám, jestli ten rozhovor TOP 09 nezaplatila a Forum24.cz to vrátí, že dá topákům půlroční předplatné za zvýhodněnou cenu. Nic nenaznačuji, jenom přemýšlím…“ mínil Holec, že by to tak „mohlo fungovat“.



Celé video můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: Šok z cen vám prospěje. Holec slyšel od Fialovy vlády To je atentát na Fialu. To není možné. Právě zní zděšená slova Důkaz o Fialovi z minulosti. Pravda kolem Pavla. Petr Holec vypátral Lži. Ale Fiala už si to moc neužije. Holec vyložil zlé věci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama